GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 27
Es ist normal, dass man Verluste macht, und das Gesamtergebnis des Handels sollte positiv sein. Aber um Handel zu treiben, muss es einen triftigen Grund geben. Zum Beispiel wurden die Statistiken über die letzten 3 Jahre durchgesehen. Selbst wenn jemand etwas Analytisches gesagt hat, muss es auch in der Historie überprüft werden, um sicherzustellen, dass es richtig ist.
geht es wieder aufwärts - 2000 Herren?
Nun, Gold sollte nicht fallen, es ist der allererste Vermögenswert in allen Berechnungen über die Jahrtausende hinweg, seien es Brände oder Überschwemmungen - Gold wird überleben und alles aushalten.
Vergessen Sie auch nicht, dass es sich nicht um Papier handelt, das in jeder Krise in beliebiger Menge gedruckt werden und dadurch entwertet werden kann.
nicht mehr, es gibt keine historischen Niveaus, also von Intraday-Umkehrungen
Es gab auch kein historisches Niveau von 1000 Dollar, dann tauchte es auf und jetzt ist es in der Geschichte.
Wir warten auf 2000 Dollar und in 3 Jahren erinnern wir uns an einen so niedrigen Goldpreis.