GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 66

Neuer Kommentar
[Gelöscht]  
Djbl:
Wer hat eine Meinung zum Schwarzen Freitag? Vor Jahren sah alles anders aus, und es wurden keine großen Veränderungen festgestellt.

es wird Zeit, dass sie kommt, und dann wird der Freitag kommen!

XAUUSDWöchentlich 1728,56

Dateien:
XAUUSDH2_1728.56.PNG  52 kb
 
SanAlex:

es wird Zeit, dass sie kommt, und dann wird der Freitag kommen!


Wie sieht die Kurve aus? Baut es sich im Laufe des Tages auf n1 auf?
[Gelöscht]  
Djbl:
Wie sieht die Kurve aus? Baut es sich im Laufe des Tages auf n1 auf?

Die Spitze will wahrscheinlich

XAUUSDH1

 
SanAlex:

Die Spitze will wahrscheinlich


Nicht so sehr innerhalb des Tages, d. h. Beginn an diesem bestimmten Tag, 5 Uhr morgens, wie bei den Australiern, und bis zur Bauzeit. Zum Beispiel 12 Uhr mittags sind 7 Kerzen, eine Stunde wäre wahrscheinlich hart, m15 ist in Ordnung. Ich werde es am Montag posten, wenn es nicht zu viel Mühe macht. Danke für die Skins)
[Gelöscht]  
Djbl:
Nicht so sehr innerhalb des Tages, d. h. Beginn an diesem bestimmten Tag, 5 Uhr morgens, wie bei den Australiern, und bis zur Bauzeit. Zum Beispiel 12 Uhr mittags sind 7 Kerzen, eine Stunde wäre wahrscheinlich hart, m15 ist in Ordnung. Ich werde es am Montag posten, wenn es nicht zu viel Mühe macht. Danke für die Skins)

15 Minuten

XAUUSDM15.png

 
Lesorub ist klar und prägnant.
[Gelöscht]  
Wird diesen Punkt 1881,81 erreichen und dann werden wir sehen
Dateien:
XAUUSDH1_1881.81.png  50 kb
 

Analyse der aktuellen Situation:


Der Intraday-Trend ist aufwärts gerichtet... ( alle Indikatoren sind im Plus )...

Aber in Bezug auf die großen Zeitrahmen ist es ein flacher Bereich (horizontaler Teil), und die Situation ist noch nicht klar: der Preis kann für eine lange Zeit im horizontalen Kanal schwanken, oder es kann einen Durchbruch geben, stark genug ...

Die beste Option: die Umkehrung ALLER Indikatoren in eine Richtung abwarten (einschließlich der großen Charts), und erst dann öffnen ...

 

Nun, hier ist STOP!



[Gelöscht]  
Wird er heute 1823,06 erreichen oder nicht?
Dateien:
XAUUSDDaily.png  65 kb
1...596061626364656667686970717273...100
Neuer Kommentar