GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 83
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
GVZ Gold Fear Index
Leerverkauf einer Aktie eines Goldminenunternehmens (NEM), Gold wird wahrscheinlich auch sinken
Verkaufstransaktion in Gold
Das Ergebnis des Golddeals
Das Ergebnis des Golddeals
Gold-Silber-Verhältnis - historisches 100-Jahres-Diagramm
Verwenden Sie die interne Online-Diagrammverknüpfungsfunktion des Editors:
Nutzen Sie die reguläre Möglichkeit, Online-Diagramme vom Editor aus zu verlinken:
Ich habe es versucht, aber es hat nicht funktioniert - es ist nicht editierbar.
Ist es möglich, ein Diagramm zu markieren und es mit der Markierung zu veröffentlichen?
Ich habe es versucht, aber es hat nicht funktioniert - es ist nicht editierbar.
Ist es möglich, das Diagramm zu markieren und es mit der Markierung zu veröffentlichen?
Noch nicht, aber wir haben vor, dies zu tun, sobald das neue Webterminal und der Angebotsbereich fertiggestellt sind.