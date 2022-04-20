GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 83

GVZ Gold Fear Index

Screenshot_5.png  82 kb
 
Leerverkauf von Aktien eines Goldminenunternehmens (NEM), Gold wird wahrscheinlich auch sinken
Screenshot_6.png  53 kb
 
Goldgeschäft
Screenshot_8.png  69 kb
 
mixail789 mixajlof #:
Leerverkauf einer Aktie eines Goldminenunternehmens (NEM), Gold wird wahrscheinlich auch sinken
Das Ergebnis des Handels
Screenshot_3.png  39 kb
 
mixail789 mixajlof #:
Verkaufstransaktion in Gold

Das Ergebnis des Golddeals

Screenshot_3.png  31 kb
Gut geraten, gut gemacht
 

Gold-Silber-Verhältnis - historisches 100-Jahres-Diagramm

 

Verwenden Sie die interne Online-Diagrammverknüpfungsfunktion des Editors:

 
MetaQuotes #:

Nutzen Sie die reguläre Möglichkeit, Online-Diagramme vom Editor aus zu verlinken:

Ich habe es versucht, aber es hat nicht funktioniert - es ist nicht editierbar.

Ist es möglich, ein Diagramm zu markieren und es mit der Markierung zu veröffentlichen?

 
Vitaly Muzichenko #:

Noch nicht, aber wir haben vor, dies zu tun, sobald das neue Webterminal und der Angebotsbereich fertiggestellt sind.

