GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 23
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das war's! Der Laden ist geschlossen! Ein Spiel des Nackten Königs von Mark Twain!
Sehr geehrter Kunde,
Wir möchten Sie darüber informieren, dass es aufgrund der zunehmenden Schädigung der Weltwirtschaft durch den Ausbruch des Coronavirus zu einer unvorhergesehenen Verknappung von physischem Gold auf den Märkten gekommen ist.
Infolge dieser anormalen Marktbedingungen haben wir eine Ausweitung der Spreads für alle XAU- und XAG-Instrumente durch unsere Liquiditätsanbieter festgestellt.
In Anbetracht der obigen Ausführungen und der Politik des Unternehmens zum Schutz der Interessen unserer Kunden hat das Unternehmen alle XAU- und XAG-Instrumente vorübergehend in den "Close Only"-Modus versetzt.
Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Risiken bei Ihrer Handelsplanung zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass Sie über ausreichende Mittel auf Ihrem Konto verfügen, um offene Positionen aufrechtzuerhalten, einschließlich gesperrter Positionen, die zwangsweise geschlossen werden können, wenn die Ausweitung des Spreads zu einer Verringerung der Mittel auf Ihrem Konto auf das Stop-Out-Niveau führt.
Wenn restriktive Maßnahmen auf Handelsinstrumente angewandt werden, wird das Unternehmen sein Bestes tun, um Sie so schnell wie möglich zu benachrichtigen, indem es ein Schreiben an Ihre E-Mail oder Ihre Handelsplattform schickt.
Das war's! Der Laden ist geschlossen! Ein Spiel des Nackten Königs von Mark Twain!
Aber das ist einer meiner drei bisherigen DCs.
Haben Sie Ihre Strategie anhand einer langen Geschichte getestet?Ich gehe davon aus, dass der Preis nach einer Korrektur wieder fallen wird.
Getestet wurde es auf die Dynamik von August 2019. Sie wird im Januar/Februar 2020 fertiggestellt.
P.S. Zur gestrigen Goldanalyse: Der Einstiegspunkt zum Kauf wurde verpasst. Schade...!!!
Nikolay Kositsin Bei den anderen Metallen sind die Charts in etwa gleich. Es ist also möglich, zu wechseln.
Ich freue mich schon auf den zweiten Durchgang!
Das war's! Der Laden ist geschlossen! Ein Spiel des Nackten Königs von Mark Twain!
Lieber Kunde,
Wir möchten Sie darüber informieren, dass es aufgrund der zunehmenden Schädigung der Weltwirtschaft durch den Ausbruch des Coronavirus zu einer unvorhergesehenen Verknappung von physischem Gold auf den Märkten gekommen ist.
Infolge dieser anormalen Marktbedingungen haben wir eine Ausweitung der Spreads für alle XAU- und XAG-Instrumente durch unsere Liquiditätsanbieter festgestellt.
In Anbetracht der obigen Ausführungen und der Politik des Unternehmens zum Schutz der Interessen unserer Kunden hat das Unternehmen alle XAU- und XAG-Instrumente vorübergehend in den "Close Only"-Modus versetzt.
Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Risiken bei Ihrer Handelsplanung zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass Sie über ausreichende Mittel auf Ihrem Konto verfügen, um offene Positionen aufrechtzuerhalten, einschließlich gesperrter Positionen, die zwangsweise geschlossen werden können, wenn die Ausweitung des Spreads zu einer Verringerung der Mittel auf Ihrem Konto auf das Stop-Out-Niveau führt.
Wenn restriktive Maßnahmen auf Handelsinstrumente angewandt werden, wird das Unternehmen sein Bestes tun, um Sie so schnell wie möglich zu benachrichtigen, indem es ein Schreiben an Ihre E-Mail oder Ihre Handelsplattform schickt.
Bitte kontaktieren Sie das Büro.
Bitte kontaktieren Sie das Büro
Heute hat der Broker den Spread ausgeweitet und den Stop! 0,2 lot auf -2400 usd gedehnt. Musste wieder öffnen:
Heute hat der Broker den Spread ausgeweitet und den Stop! 0,2 lot auf -2400 usd gedehnt. Ich musste das Programm erneut ausführen:
Figas!
Ich habe 3 Makler:
Welthandel!!!
Ich hätte es nicht erwähnen sollen, es sollte nicht hier sein.