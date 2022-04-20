GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 63
Alexey, der Trend ist aufwärts gerichtet, also ist ein Aufschwung ein Fall ;).
Analyse :
Der aktuelle Zustand ist ein flacher ( Indikatoren zeigen in verschiedene Richtungen ) ... oder ein horizontaler Kanal ... je nachdem, was bequemer ist ...
Wenn die flachen, andere Strategien verwendet werden, als der Trend, schneller...
Wenn die Priorität des Händlers die ZUVERLÄSSIGKEIT des Handels ist, sind die flachen Bereiche besser zu überspringen...
Analyse :
Vorläufige Analyse des zukünftigen Eintritts:
Wenn es zu sehr nach unten gezogen wird, kommt es vielleicht nicht mehr hoch.
Das werden sie, fassen wir es kurz zusammen ))))
In jedem Scherz steckt ein Witz.
Lassen Sie die Finger von Gold, solange Sie nicht wissen, wie sich sein Preis bildet.
Es gibt ein Wort dafür: Triarius. Bei den Römern war es die dritte Reihe, die aus alten, bewährten Kämpfern bestand. An der Spitze standen die jungen Leute.
In den 1990er Jahren baute ein Freund von mir auf diese Weise ein Unternehmen auf: 2 Schichten hochprofitabel (die erste war ein Schneeballsystem); die dritte Schicht war ein Tonstudio, Triarium, in Lianozovo. Sie war fast unrentabel, obwohl sie alle Rechte an den Tonträgern von Grebenshchikov besaß. Exklusiv.
Gold ist das Triarium. Zuerst werden die Indizes (bald) zusammenbrechen und der Dollar wird steigen. Danach gehen Sie in Gold.
Ihre theoretische Strategie ist manchmal richtig)
Das kommt vor...