GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 43

Serqey Nikitin:
Du hast mich so flauschig, weich und höflich aussehen lassen...
Komm schon, Nikita, warum spielst du Spielchen? Jeder versteht es, es ist nicht das erste Jahr, das du hier bist.
 
Also 1890 schon, ein Pullback, oder weiter runter?
 
Läuft gut, stoppt an der Unterstützung bei 1863 und geht dann nach unten
 

Veröffentlichung am Morgen

XAUUSD kehrt zu der Option zurück, eine ausgedehnte Korrektur in Form eines horizontalen Dreiecks zu bilden

Das Modell ist geradezu perfekt ausgebildet und die Ziele der Abwärtsbewegung bis zum Unterstützungszonenblock des Unsicherheitskanals sind klar nachvollziehbar.
Das einzige "Problem" scheinen die Niveaus der früheren lokalen Tiefststände zu sein.


Auf der Karte sieht alles schön aus, zu schön, um zu glauben, dass es so ist.
Perfekte Muster verwirren mich immer wieder: Jeder sieht sie, also sehen sie auch diejenigen, die die erteilten Aufträge sehen.
Eine heilige Sache, um den meisten das Fest zu verderben!

Schauen wir uns also die Vor- und Nachteile sowie die Alternativen genauer an.


Pro!

  1. Der Bereich der anfänglichen Unterstützung in Form der Schiff's End Line wurde durchbrochen.
  2. Der Bereich der stetigen Unterstützung als untere Begrenzung des Gleichgewichtskanals - durchbrochen.
  3. Die Struktur des horizontalen Dreiecks steht voll und ganz im Einklang mit den Eigenschaften des Modells und deckt sich mit der Struktur der erweiterten Korrektur des Metronom-Indikators der Wellenstufen.
  4. Die logische Zielzone ist die Endlinie der Andrews'schen Korrekturgabel der Minutenwellenebene.
    Diese fällt mit dem Kanal zusammen, der A_C//B und A_C/D bildet.
  5. Die mittleren Unterstützungsniveaus sind die Niveaus der vorherigen lokalen Tiefststände.
  6. GEGEN sie, außer dass alles zu offensichtlich und schön ist.
    Eine alternative Möglichkeit des Aufschlags (siehe Grafik rechts) besteht darin, dass eine Unterstützungszone erreicht wurde, um die sich eine Umkehr nach oben bilden kann.
    Das heißt, die Spitze der Welle-(E ) der Junior-Wellenebene SubMicro wird gebildet und die aufsteigende Welle-[c] Micro beginnt sich als komplexere Variante einer erweiterten Korrektur zu bilden.
    Diese Variante ist als Kontrolle keinesfalls zu vernachlässigen.
 
Igor Bebeshin:

Gut gesagt, nicht wenige. Ich sollte hinzufügen, dass es keinen klassischen Versuch gibt, das historische Hoch zu brechen, ohne dass es zu früh ist, von einer Umkehr zu sprechen, es könnte einen Aufwärtsspurt geben, anscheinend wird es später einen Versuch geben, die Bewegung hat begonnen, sie ist bereits gut.

 

Das Gold/Euro-Geschäft:


 
Александр:

Ein Gold/Euro-Geschäft:


Mögen Sie Modelgeschäfte, oder haben Sie ein eigenes Interesse?

 
Igor Bebeshin:

Das ist Scheiße.

Ich dachte, man sollte Gold bei $1.800 pro Unze kaufen. Nein?

 
Ich dachte, die Zeichnung einer TU-134 sei das Schwierigste, was ich je gesehen habe)))
 
Алексей Тарабанов:

Verdammte Scheiße.

Ich dachte, man müsste Gold bei $1.800 pro Unze kaufen. Nein?

Verkaufen Sie es zu 1921)))

