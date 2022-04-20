GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 43
Du hast mich so flauschig, weich und höflich aussehen lassen...
Veröffentlichung am Morgen
XAUUSD kehrt zu der Option zurück, eine ausgedehnte Korrektur in Form eines horizontalen Dreiecks zu bilden
Das Modell ist geradezu perfekt ausgebildet und die Ziele der Abwärtsbewegung bis zum Unterstützungszonenblock des Unsicherheitskanals sind klar nachvollziehbar.
Das einzige "Problem" scheinen die Niveaus der früheren lokalen Tiefststände zu sein.
Auf der Karte sieht alles schön aus, zu schön, um zu glauben, dass es so ist.
Perfekte Muster verwirren mich immer wieder: Jeder sieht sie, also sehen sie auch diejenigen, die die erteilten Aufträge sehen.
Eine heilige Sache, um den meisten das Fest zu verderben!
Schauen wir uns also die Vor- und Nachteile sowie die Alternativen genauer an.
Pro!
Diese fällt mit dem Kanal zusammen, der A_C//B und A_C/D bildet.
Eine alternative Möglichkeit des Aufschlags (siehe Grafik rechts) besteht darin, dass eine Unterstützungszone erreicht wurde, um die sich eine Umkehr nach oben bilden kann.
Das heißt, die Spitze der Welle-(E ) der Junior-Wellenebene SubMicro wird gebildet und die aufsteigende Welle-[c] Micro beginnt sich als komplexere Variante einer erweiterten Korrektur zu bilden.
Diese Variante ist als Kontrolle keinesfalls zu vernachlässigen.
Gut gesagt, nicht wenige. Ich sollte hinzufügen, dass es keinen klassischen Versuch gibt, das historische Hoch zu brechen, ohne dass es zu früh ist, von einer Umkehr zu sprechen, es könnte einen Aufwärtsspurt geben, anscheinend wird es später einen Versuch geben, die Bewegung hat begonnen, sie ist bereits gut.
Das Gold/Euro-Geschäft:
Ein Gold/Euro-Geschäft:
Mögen Sie Modelgeschäfte, oder haben Sie ein eigenes Interesse?
