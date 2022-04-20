GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 59

den Aufwärtstrend gebrochen, obwohl sie stark gefallen sind

Sergey Lazarenko:

Sind Sie sicher, dass es sich um einen steigenden Trend handelt?
 
denis.eremin:

Es wurde ein Impfstoff gegen das Coronavirus angekündigt. Erfolgreich die dritte Stufe der Versuche bestanden - Wirksamkeit über 90 %.

Anleger bereiten sich auf einen Anstieg auf allen Märkten vor

Der Sprung hat bereits begonnen. Was für ein Schutzvermögen, alle sind in Aktien investiert! Sehen Sie sich die Indizes an.

Biden-Effekt + Nachrichten als Ausrede. Es lebe die Inflation einer neuen Blase!

In Anbetracht der Tatsache, dass die Blase nicht mehr sehr neu ist, denke ich, dass es noch ein halbes Jahr dauert, bis sie platzt, vielleicht ein Jahr.

Zum Thema: Gold, meiner Meinung nach, zu fallen, baumelnd, bis 1800. Möglicherweise um 1700-1720. Und dann...

 
Vladimir Baskakov:
Das ist nicht die richtige Frage, denn zuerst müssen wir entscheiden, wie wir den Trend definieren. Wenn durch Extremum, dann war der Trend da, wenn durch eine andere Methode, dann ist es ein anderes Gespräch

Sergey Lazarenko:

Die Frage ist richtig. Sie haben zuversichtlich gesagt, dass der Trend aufwärts geht, jetzt haben Sie angefangen, wenn, was auch immer...

 
Es kommt darauf an, welchen Zeitraum man betrachtet; 2 Jahrhunderte aufsteigend, 2 Monate absteigend, 2 Minuten aufsteigend, worum geht es da? )
 
Vladimir Baskakov:
Entschuldigung, mein Fehler.

 

Als die Nachricht von der Covid-Kur bekannt wurde, verkaufte jemand massiv Gold und kaufte Pharmaaktien.

Und Covid hat gerade mit seiner zerstörerischen Tätigkeit begonnen, so dass die Industrie in die Tiefe gehen wird. Das leere Geld wird hineingeworfen und das Gold wird steigen.

 
Uladzimir Izerski:

Bei den Pharmaunternehmen gab es gestern keine starken Kurserholungen - sie sind schon seit dem Sommer im Plus.

Pfizer stiegen um 8,7% und BioNtech um 9,8% im Vergleich zum Montag.

Aber die Kinoketten sind stark gestiegen -AMC Entertainment um 44 % und Cinemark um 35 %.

 
denis.eremin:

Das Gold ist ausverkauft, und das Geld muss noch umverteilt werden. Es gibt viele Anwendungsbereiche für solche Nachrichten. Der Verkauf stand ganz oben auf der Liste, um rechtzeitig verkaufen zu können.

