GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 59
den Aufwärtstrend gebrochen, obwohl sie stark gefallen sind
Es wurde ein Impfstoff gegen das Coronavirus angekündigt. Erfolgreich die dritte Stufe der Versuche bestanden - Wirksamkeit über 90 %.
Anleger bereiten sich auf einen Anstieg auf allen Märkten vor
Der Sprung hat bereits begonnen. Was für ein Schutzvermögen, alle sind in Aktien investiert! Sehen Sie sich die Indizes an.
Biden-Effekt + Nachrichten als Ausrede. Es lebe die Inflation einer neuen Blase!
In Anbetracht der Tatsache, dass die Blase nicht mehr sehr neu ist, denke ich, dass es noch ein halbes Jahr dauert, bis sie platzt, vielleicht ein Jahr.
Zum Thema: Gold, meiner Meinung nach, zu fallen, baumelnd, bis 1800. Möglicherweise um 1700-1720. Und dann...
Sind Sie sicher, dass sie aufsteigend ist?
Das ist nicht die richtige Frage, denn zuerst müssen wir entscheiden, wie wir den Trend definieren. Wenn durch Extremum, dann war der Trend da, wenn durch eine andere Methode, dann ist es ein anderes Gespräch
Die Frage ist richtig. Sie haben selbstbewusst gesagt, dass der Trend nach oben geht, jetzt haben Sie angefangen, wenn, was auch immer...
Entschuldigung, mein Fehler.
Als die Nachricht von der Covid-Kur bekannt wurde, verkaufte jemand massiv Gold und kaufte Pharmaaktien.
Bei den Pharmaunternehmen gab es gestern keine starken Kurserholungen - sie sind schon seit dem Sommer im Plus.
Pfizer stiegen um 8,7% und BioNtech um 9,8% im Vergleich zum Montag.
Aber die Kinoketten sind stark gestiegen -AMC Entertainment um 44 % und Cinemark um 35 %.
Das Gold ist ausverkauft, und das Geld muss noch umverteilt werden. Es gibt viele Anwendungsbereiche für solche Nachrichten. Der Verkauf stand ganz oben auf der Liste, um rechtzeitig verkaufen zu können.