GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 8
Sie sind unser Captain Obvious!
Und wenn ich am Zaun schreibe, dass der Goldpreis von den Sonnenzyklen und der Silberpreis von den Mondphasen abhängt, würden Sie mir dann glauben?
Natürlich ist der Wert von Gold, genau wie jeder andere Rohstoff, einschließlich der Währung, Bitcoins, Indizes usw. wird in Dollar angegeben. Und natürlich korreliert Gold mit allen anderen mentalen und nicht mentalen Instrumenten der Welt, einschließlich des berüchtigten Dollar-Index. Diese Korrelation ist jedoch sehr schwach und spezifisch. Daher kann man mit Sicherheit sagen, dass der Goldpreis direkt vom Dollar-Index abhängig ist.
Welche Indizes lauten auf Dollar?
Machen Sie keinen Aufstand deswegen. Die fiktiven "Papageien" der Indizes sind in der Regel nichts anderes als der auf den Dollar genau gewichtete Wert der Indexkomponenten.
Das Wort "Indizes" bezeichnet also den Teil der weltweiten Aktienindizes, die auf dem US-Aktienmarkt verwendet werden und deren Berechnungsalgorithmus die Berechnung der Marktkapitalisierung des Unternehmens in Dollar beinhaltet.
Vasily selbst "formt oft einen Buckel"...
Dollar-Index:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0
Der indische USD könnte noch lange Zeit fallen, da der 7-Jahres-Zyklus der USD-Schwäche begonnen hat. Und in Gold ist es ein Klassiker
Super!
Setzen Sie Ihre gute Arbeit fort!
Und ich werde diese Daten verwenden:
Werden Sie Daten für 2010 verwenden? :D :D :D
Der indische USD könnte noch lange Zeit fallen, da der 7-Jahres-Zyklus der USD-Schwäche beginnt. Und für Gold ist es ein Klassiker.
Ich bewundere immer Menschen, die jahrelang Prognosen erstellen können...
Ich habe meine eigene TS langfristig gemacht, aber mein Rekord des Haltens Position war 140 Tage, im Durchschnitt 70-80 Tage, aber 10 Jahre.......
Ich habe immer Leute bewundert, die jahrelang Vorhersagen machen können...
Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht, ob man das ein Jahr lang oder 2 Tage lang macht). Ich halte mich nicht an diese Prognosen, ich betrachte nur das Gesamtbild, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn Sie EURUSD über den gesamten Zeitraum in Wochen betrachten, können Sie einen sehr klaren 7-Jahres-Anstieg-Tiefpunkt-Wachstum-Tiefpunkt sehen... ein weiterer Fallzyklus endete Ende 2016
In der Geschichte ist alles klar. Beim realen Handel ist alles unscharf.
Sehr erfreut!
In der Geschichte ist alles klar. Beim realen Handel ist alles unscharf.
Ups, schon wieder ein Fehler im Wortlaut.