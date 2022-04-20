GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 73
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
jeder sieht das anders - wenn der Kurs unter 1840 fällt und dort bleibt, können wir einen Rückgang auf 1705,64 erwarten
- aber bisher sieht es so aus, als wolle er auf 1967,52 steigen.
China kauft derzeit aktiv Gold, aber angesichts des hohen Preises und der Pandemie wird es bestenfalls nicht kaufen und schlimmstenfalls verkaufen
Für Montag +/-1875
Ich werde nicht vor Dienstag kaufen.
Analyse:
Aktueller Stand - rückläufiger Trend.
Ausblick - Fortsetzung des Abwärtstrends.
Analyse:
Aktueller Stand - Abwärtstrend.
Ausblick- Fortsetzung des Abwärtstrends.
Ich brauche den Aufschwung! - Nur auf der 5-Minuten-Linie scheint er nach oben zu springen (wie kann ich ihn dazu bringen, nach oben zu gehen?).
Ich brauche das Oberteil! - Nur auf der 5-Minuten-Linie scheint sie nach oben zu springen (wie kann man beschwören, dass sie nach oben geht?).
Die Frage selbst ist falsch!
"Ich muss aufstehen!" - Ich möchte Sie fragen, warum Sie dort hinaufgehen wollen...? Und warum auf der M5 und nicht auf der M20?...
Eigentlich ist die Grundthese des Traders - folge dem Markt!
Schon die Formulierung der Frage ist FEHLERHAFT!
"Ich muss da hoch!" - Ich möchte Sie fragen: Warum wollen Sie dort hinaufgehen...? Und warum auf der M5 und nicht z. B. auf der M20?
Eigentlich ist die Grundthese des Traders - folge dem Markt!!!
Ich weiß nicht, was ich mit ihnen machen soll, aber ich bin sicher, dass sie Recht haben... Wenn ich nicht weiß, was ich mit ihnen machen soll, werde ich es wahrscheinlich wieder tun.
Seit Freitag gibt es offene Positionen in buy - so, so, das würde sich nach oben drehen, ---> gegen alle Signale nach unten, ging nach oben.
Gegen den Trend zu arbeiten ist SEHR GEFÄHRLICH!
Es gibt eine Meinung: Der Trend nimmt dich immer mit... d.h. Fehler beim Arbeiten gegen den Trend fallen nicht so auf wie Fehler gegen den Trend...
Gegen den Trend zu arbeiten ist SEHR GEFÄHRLICH!
Nicht umsonst gibt es die Meinung: The trend will always take you out..., d.h. Fehler beim Arbeiten mit dem Trend fallen nicht so auf wie Fehler gegen den Trend...
Was ist ein Trend?
Der Trend ist die Richtung der Preisbewegung.
Und der Trend hängt nicht vom Zeitrahmen ab... Wenn die Richtung auf einem kleineren Zeitrahmen entgegengesetzt ist, dann handelt es sich nur um einen vorübergehenden Pullback (das Sägezahngesetz der Preisbewegung wurde nicht abgeschafft), und die Richtung des Trends ändert sich nicht...
Diejenigen, die glauben, dass der Trend vom Zeitrahmen abhängt, irren sich gewaltig...
Der Trend ist die Richtung der Preisbewegung.