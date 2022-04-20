GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 35

Neuer Kommentar
 
Die Regeln für die Teilnahme: Granate, Sturmgewehr, ich. Die Hauptsache ist, dass man sie nicht verwechselt.
 
Scheiße, einen Dollar kaufen, den Rest verkaufen, natürlich )
[Gelöscht]  
Алексей Тарабанов:
Teilnahmebedingungen: Granate, Sturmgewehr, ich. Die Hauptsache ist, dass man sie nicht verwechselt.

Dann gibt es niemanden, dem man Hallo sagen kann, oder? Oder Paintball/Strikeball?

 
gobirzharf:

Dann gibt es niemanden, dem man Hallo sagen kann, oder? Oder Paintball/Strikeball?

Paintball.

 
Алексей Тарабанов:
Teilnahmebedingungen: Granate, Maschinenpistole, Selbstschussanlage. Das Wichtigste ist, sie nicht zu verwechseln.

Der gesamte Finanzmarkt, jede: Granate, sich, Maschine

 
Vitaly Muzichenko:

Der gesamte Finanzmarkt, jeder: Granate, ich, Maschinengewehr

Verwirrt: Granate, Maschinengewehr, ich selbst. Tot, tut mir leid.

 
Erst eine Granate werfen, dann ein Maschinengewehr abfeuern, dann selbst reingehen.
 
Vitaly Muzichenko:

Der gesamte Finanzmarkt, jede: Granate, sich selbst, Maschinengewehr

Was wollte Vinnitsa?

 

Ein weiteres Goldgeschäft abgeschlossen. ZEIT !


 
Александр:

Ein weiteres Goldgeschäft abgeschlossen. ZEIT !


Herzlichen Glückwunsch!

Der nächste Einstiegspunkt liegt bei 1750-1800, wenn Sie diesen Wert spielen möchten. Danach sind es 2400.

1...282930313233343536373839404142...100
Neuer Kommentar