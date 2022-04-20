GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 36

Hat in Bye geklappt. Fortsetzung der Arbeit in Bai.


prostotrader:
Warum zum Teufel wurde dieser Thread in diesen Bereich verschoben?

Man hat Sie verjagt - aber Sie schreiben selbst nichts?

 

Irgendwelche Tipps für Anfänger, bitte! Wie eröffnet man ein Gold-Chart in einem Demokonto?

Novichok_Elena:

Irgendwelche Tipps für Anfänger, bitte! Wie eröffne ich einen Gold-Chart auf einem Demokonto?

Ausblick\Marktübersicht\+

Das kommt vor!!! Ab zum Cognac trinken mit Freunden )))) Ein schönes Wochenende !!!



 
SanAlex:

Typ\Marktübersicht\+

Danke SanAlex! view/market overview - das habe ich gemacht, ich habe Aufträge aus der Tabellenzeile geöffnet, jetzt habe ich auch den Chart geöffnet! Vielen Dank für Ihr Feedback!
 
SanAlex:

Sie sind draußen, aber Sie schreiben selbst nichts?

Gold in den Wäldern vergraben...

Und ich möchte nicht lesen, was die FOREX-Leute hier schreiben.

 
Ich kaufe kein Gold bis zum Niveau von 1750-1800. Ich habe keine Lust.
 

Analyse :

Der Trend ist AUFWÄRTS, und das schon seit langem - seit zwei Jahren... Offene Positionen NUR kaufen - die Risiken sind minimal (der Trend wird sich immer durchsetzen!)...

Suchen Sie den Einstiegspunkt auf kleineren Charts (H2 oder H3)... Jetzt der Pullback...

 
Александр:

Das kommt vor!!! Ab zum Cognac trinken mit Freunden )))) Ein schönes Wochenende !!!

Manchmal versuche ich, nicht in die Säge zu steigen, oder wenn ich es doch tue, reduziere ich das Volumen und dehne meine Pausen auf die Tage aus.


