GOLD, Gold und XAUUSD
Hat in Bye geklappt. Fortsetzung der Arbeit in Bai.
Warum zum Teufel wurde dieser Thread in diesen Bereich verschoben?
Irgendwelche Tipps für Anfänger, bitte! Wie eröffnet man ein Gold-Chart in einem Demokonto?
Irgendwelche Tipps für Anfänger, bitte! Wie eröffne ich einen Gold-Chart auf einem Demokonto?
Ausblick\Marktübersicht\+
Das kommt vor!!! Ab zum Cognac trinken mit Freunden )))) Ein schönes Wochenende !!!
Typ\Marktübersicht\+
Sie sind draußen, aber Sie schreiben selbst nichts?
Gold in den Wäldern vergraben...
Und ich möchte nicht lesen, was die FOREX-Leute hier schreiben.
Analyse :
Der Trend ist AUFWÄRTS, und das schon seit langem - seit zwei Jahren... Offene Positionen NUR kaufen - die Risiken sind minimal (der Trend wird sich immer durchsetzen!)...
Suchen Sie den Einstiegspunkt auf kleineren Charts (H2 oder H3)... Jetzt der Pullback...
Manchmal versuche ich, nicht in die Säge zu steigen, oder wenn ich es doch tue, reduziere ich das Volumen und dehne meine Pausen auf die Tage aus.