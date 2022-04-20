GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 24

Neuer Kommentar
 
In den Vereinigten Staaten herrscht wegen der Coronavirus-Pandemie ein Mangel an Goldbarren und -münzen. Die Händler sind entweder ausverkauft oder haben vorübergehend geschlossen, berichtetedas Wall Street Journal am Freitag.
Es wird festgestellt, dass sich Investoren und Banker sogar an Kanada gewandt haben, um Hilfe zu erhalten.
"Die Händler sind ausverkauft oder haben vorübergehend geschlossen. Die Credit Suisse Group AG, die seit 1856 ihre eigenen Goldbarren prägt, riet ihren Kunden diese Woche, gar nicht erst zu fragen. Banker in London mieten private oder versuchen, militärische Frachtflugzeuge zu finden, um ihre Goldbarren zu den Börsen in New York zu bringen", heißt es in dem Artikel.
In diesem Zusammenhang wurde auch die Royal Canadian Mint mit Anfragen zur Erhöhung der Goldbarrenproduktion konfrontiert. Das Edelmetall soll nach New York geschickt werden, so die Publikation weiter.
Der Preis für Gold-Futures in den USA stieg angesichts der Knappheit des Edelmetalls. Sie stiegen um 9 Prozent.
Coronavirus Sparks a Global Gold Rush
Coronavirus Sparks a Global Gold Rush
  • 2020.03.27
  • Amrith Ramkumar
  • www.wsj.com
Epic shortage spooks doomsday preppers and bankers alike; ‘Unaffordium and unobtanium’
 

Hallo zusammen. Was meinen Sie dazu?


 

Das Geschäft in aller Eile abgeschlossen

[Gelöscht]  
Александр:

Das Geschäft wurde in Windeseile abgeschlossen.

Geschlossen für nichts - Schleppnetz für was? Wird heute höchstwahrscheinlich 1735 erreichen

XAUUSDH2

[Gelöscht]  
Alexsandr San:

Geschlossen für nichts - Schleppnetz für was? Wahrscheinlich wird er heute 1735 erreichen.


ER ZIELT ALSO HIERHER.

XAUUSDH2

 

Ich arbeite nicht mit einem Schleppnetz!

[Gelöscht]  
Alexsandr San:

ER ZIELT ALSO IN DIESE RICHTUNG.


Ich habe mich in der Richtung geirrt.

XAUUSDH2

 
+
[Gelöscht]  

Vor langer Zeit habe ich die Linien gezeichnet - ich sehe, es ist wie ein Zeiger

XAUUSDH2

 

Und ich war früh draußen und wahrscheinlich auch früh drinnen. Aber es ist ja nichts passiert.


1...171819202122232425262728293031...100
Neuer Kommentar