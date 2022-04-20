GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 24
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Hallo zusammen. Was meinen Sie dazu?
Das Geschäft in aller Eile abgeschlossen
Das Geschäft wurde in Windeseile abgeschlossen.
Geschlossen für nichts - Schleppnetz für was? Wird heute höchstwahrscheinlich 1735 erreichen
Geschlossen für nichts - Schleppnetz für was? Wahrscheinlich wird er heute 1735 erreichen.
ER ZIELT ALSO HIERHER.
Ich arbeite nicht mit einem Schleppnetz!
ER ZIELT ALSO IN DIESE RICHTUNG.
Ich habe mich in der Richtung geirrt.
Vor langer Zeit habe ich die Linien gezeichnet - ich sehe, es ist wie ein Zeiger
Und ich war früh draußen und wahrscheinlich auch früh drinnen. Aber es ist ja nichts passiert.