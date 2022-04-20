GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 44

Igor Bebeshin:

Veröffentlichung am Morgen

XAUUSD kehrt zu der Option zurück, eine ausgedehnte Korrektur in Form eines horizontalen Dreiecks zu bilden

Das Modell ist geradezu perfekt ausgebildet und die Ziele der Abwärtsbewegung bis zum Unterstützungszonenblock des Unsicherheitskanals sind klar nachvollziehbar.
Das einzige "Problem" scheinen die Niveaus der früheren lokalen Tiefststände zu sein.


Auf der Karte sieht alles schön aus, zu schön, um zu glauben, dass es so ist.
Perfekte Muster verwirren mich immer wieder: Jeder sieht sie, also sehen sie auch diejenigen, die die erteilten Aufträge sehen.
Eine heilige Sache, um den meisten das Fest zu verderben!

Schauen wir uns also die Vor- und Nachteile sowie die Alternativen genauer an.


Pro!

  1. Der Bereich der anfänglichen Unterstützung in Form der Schiff'schen Endlinie ist durchbrochen worden.
  2. Der Bereich der stetigen Unterstützung als untere Begrenzung des Gleichgewichtskanals - durchbrochen.
  3. Die Struktur des horizontalen Dreiecks steht voll und ganz im Einklang mit den Eigenschaften des Modells und deckt sich mit der Struktur der erweiterten Korrektur des Metronom-Indikators der Wellenstufen.
  4. Die logische Zielzone ist die Endlinie der Andrews'schen Korrekturgabel der Minutenwellenebene.
    Diese fällt mit dem Kanal zusammen, der A_C//B und A_C/D bildet.
  5. Die mittleren Unterstützungsniveaus sind die Niveaus der vorherigen lokalen Tiefststände.
  6. GEGEN sie, außer dass alles zu offensichtlich und schön ist.
    Eine alternative Möglichkeit des Aufschlags (siehe Grafik rechts) besteht darin, dass eine Unterstützungszone erreicht wurde, um die sich eine Umkehr nach oben bilden kann.
    Das heißt, die Spitze der Welle-(E ) der Junior-Wellenebene SubMicro wird gebildet und die aufsteigende Welle-[c] Micro beginnt sich als eine komplexere Variante der erweiterten Korrektur zu bilden.
    Diese Variante als Referenz sollte keinesfalls außer Acht gelassen werden.

Es muss nur eine Münze geworfen werden)))

Nur Gold kaufen, ab 1900
 
Iaroslav Chornyi:
Ich dachte, die Zeichnung der TU-134 sei das Schwierigste, was ich je gesehen hatte)))

Es wurde auch auf dem Papier entworfen, was für eine Arbeit das war!

 
Александр:

Gold/Euro-Geschäft:


Ein wirklich gutes Ergebnis und warum veröffentlichen Sie es, wenn es kein Geheimnis ist?

 

Analyse der Ergebnisse vom 21. September

Das erste Ziel des Hauptszenarios funktionierte perfekt, die Verkäufe wurden abgeschlossen, um nach dem Rebound wieder aufgenommen zu werden.

Alternativszenario: weder....

Aber heute möchte ich die Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken: auf die Bedeutung der Bildungskanäle A_C//B und A_C//D.
Ihre Bedeutung hat sich einmal mehr bestätigt, so dass es einen Grund gibt, sie in das Programm aufzunehmen.


 
SanAlex:

Ich verstehe es immer noch nicht - wohin geht die Prognose?

Nach oben oder nach unten?

Es ist keine Vorhersage, es ist eine Skizze :)

 
Der Da Vinci Code
 
SanAlex:
Leonardo da Vinci der Maler

----- Igor Bebeshin sieht eher aus wie Pythagoras.

Er hat eine Zeichnung von Da Vincis Mann in seinem Avatar, also macht er die Grafik in demselben Stil

 
VVT:

Er hat eine Da-Vinci-Mann-Zeichnung in seinem Avatar, also macht er ein Diagramm im gleichen Stil

Das Geplänkel mag endlos sein, aber 16 Jahre Handel nach dieser Methode bedeuten etwas.
Und ich bin immer noch nach unten durch kleine Volumen - eine Welle der Korrektur.
 
Igor Bebeshin:
Das Geplänkel mag endlos sein, aber 16 Jahre Handel nach dieser Methodik bedeuten schon etwas.
Und ich stehe immer noch mit einem kleinen Volumen - eine Korrekturwelle.

Es ist also noch nicht geschlossen? Eine Korrekturwelle oder doch eine Umkehrung?

