GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 44
Veröffentlichung am Morgen
XAUUSD kehrt zu der Option zurück, eine ausgedehnte Korrektur in Form eines horizontalen Dreiecks zu bilden
Das Modell ist geradezu perfekt ausgebildet und die Ziele der Abwärtsbewegung bis zum Unterstützungszonenblock des Unsicherheitskanals sind klar nachvollziehbar.
Das einzige "Problem" scheinen die Niveaus der früheren lokalen Tiefststände zu sein.
Auf der Karte sieht alles schön aus, zu schön, um zu glauben, dass es so ist.
Perfekte Muster verwirren mich immer wieder: Jeder sieht sie, also sehen sie auch diejenigen, die die erteilten Aufträge sehen.
Eine heilige Sache, um den meisten das Fest zu verderben!
Schauen wir uns also die Vor- und Nachteile sowie die Alternativen genauer an.
Pro!
Diese fällt mit dem Kanal zusammen, der A_C//B und A_C/D bildet.
Eine alternative Möglichkeit des Aufschlags (siehe Grafik rechts) besteht darin, dass eine Unterstützungszone erreicht wurde, um die sich eine Umkehr nach oben bilden kann.
Das heißt, die Spitze der Welle-(E ) der Junior-Wellenebene SubMicro wird gebildet und die aufsteigende Welle-[c] Micro beginnt sich als eine komplexere Variante der erweiterten Korrektur zu bilden.
Diese Variante als Referenz sollte keinesfalls außer Acht gelassen werden.
Es muss nur eine Münze geworfen werden)))
Ich dachte, die Zeichnung der TU-134 sei das Schwierigste, was ich je gesehen hatte)))
Es wurde auch auf dem Papier entworfen, was für eine Arbeit das war!
Gold/Euro-Geschäft:
Ein wirklich gutes Ergebnis und warum veröffentlichen Sie es, wenn es kein Geheimnis ist?
Analyse der Ergebnisse vom 21. September
Das erste Ziel des Hauptszenarios funktionierte perfekt, die Verkäufe wurden abgeschlossen, um nach dem Rebound wieder aufgenommen zu werden.
Alternativszenario: weder....
Aber heute möchte ich die Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken: auf die Bedeutung der Bildungskanäle A_C//B und A_C//D.
Ihre Bedeutung hat sich einmal mehr bestätigt, so dass es einen Grund gibt, sie in das Programm aufzunehmen.
Ich verstehe es immer noch nicht - wohin geht die Prognose?
Nach oben oder nach unten?
Es ist keine Vorhersage, es ist eine Skizze :)
----- Igor Bebeshin sieht eher aus wie Pythagoras.
Er hat eine Zeichnung von Da Vincis Mann in seinem Avatar, also macht er die Grafik in demselben Stil
Er hat eine Da-Vinci-Mann-Zeichnung in seinem Avatar, also macht er ein Diagramm im gleichen Stil
Und ich bin immer noch nach unten durch kleine Volumen - eine Welle der Korrektur.
Das Geplänkel mag endlos sein, aber 16 Jahre Handel nach dieser Methodik bedeuten schon etwas.
Und ich stehe immer noch mit einem kleinen Volumen - eine Korrekturwelle.
Es ist also noch nicht geschlossen? Eine Korrekturwelle oder doch eine Umkehrung?