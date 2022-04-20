GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 22
Wenn Gold unterbewertet ist, was ist dann mit Platin? Es war schon immer höher bewertet als Gold, und jetzt ist es dreimal billiger.
Es geht nicht um den Preis, es geht um die Anwendung.
Was ist Pech. und wie man damit umgeht.....
- Man hat mich vergessen.
also kaufen Sie einen ) vielleicht haben Sie ja Glück ))
Guten Morgen. Ich arbeite an meiner Strategie. Ich werde sie am Abend ausführlicher beschreiben. Ich muss los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Dies ist Teil der Strategie, die ich auf H1 anwende:
Wenn der Kurs vom Tagesniveau zurückkommt und einen Einstiegspunkt auf dem H1 bildet, werde ich Optionen in Betracht ziehen, um zu verkaufen. Wenn der Preis durchbricht und sich oberhalb des Tagesniveaus festsetzt, werde ich einen Kauf in Betracht ziehen:
Etwa so )
Haben Sie Ihre Strategie anhand der langfristigen Entwicklung getestet?Ich gehe davon aus, dass der Preis nach einer Korrektur wieder zu fallen beginnen wird.
R2 - Genommen - jetzt muss ich nachdenken
---------------------- ist gleich um die Ecke, Rebound
nicht gegeben - Makler will nicht geben
Wir müssen nur abwarten, wir brauchen eine Seitwärtsbewegung für 2-5 Tage mit einer Spanne von 30-40 Pips...
Sie tun es nicht - der Makler gibt keine