Alle, die mit Indikatoren handeln, verlieren, denn sie zeigen, was war
Selig ist, wer glaubt, ihm ist warm in der Welt
Sie haben wie immer RECHT!
Die Zitate zeigen auch, "was sie waren"... Das hindert einzelne Händler jedoch nicht daran, mit Gewinn zu handeln...
Die Hauptsache ist, dass wir mehr als ein Gehirn im Kopf haben, das die Ohren miteinander verbindet...
mehr Chancen auf das Ziel 1937.17
Intraday-Analyse...
Welchen Zeitrahmen sollten Sie für die Gewinnmitnahme und die Eröffnung einer Position in einem anhaltenden Trend wählen...?
Das ist eine Frage, die jeder Händler selbst entscheidet...
Mögliche Variante dieser Wahl:
Die derzeitige Marktlage ist eine Fortsetzung des Abwärtstrends.
irgendwie will 1833.03 hier heute
Gold nur lang- und mittelfristig kaufen. Ich denke, diese Option wird zumindest von den Grundlagen unterstützt.
Es ist möglich, mit einer solchen Strategie zu handeln...
Aber es ist besser, die Analyse selbst vorzunehmen und für mögliche Verluste verantwortlich zu sein...
Aktuelle Analyse: Abwärtstrend (alle Indikatoren sind rückläufig)...
Es ist auch möglich, mit dieser Strategie zu handeln...
Im Moment gibt es eine bessere Chance für den Aufwärtstrend, bis er unter den Pivot fällt - nur der Aufwärtstrend,
Das ist lächerlich...
Sie riskieren IHR GELD und argumentieren mit "MEHR CHANCEN"... Vielleicht werfen Sie einfach eine Münze...?
heute auf der Abwärtsseite - es gibt Punkte, von denen aus die Umkehr stattfindet.
- von den gelben horizontalen Linien - Umkehrpunkte nach oben.