GOLD, Gold und XAUUSD

Die Tochter nahm auch 1,5-2 % Gold. Die Welt gerät aus den Fugen.

 
Алексей Тарабанов:

Die Tochter nahm auch 1,5-2 % Gold. Die Welt bricht zusammen.

Wenn etwas zusammenbricht, und noch mehr, wenn die ganze Welt zusammenbricht, dann ist es die schlechteste Entscheidung, Gold zu verkaufen und Papier zu kaufen.

 
Vitaly Muzichenko:

Wenn etwas zusammenbricht, und noch mehr, wenn die ganze Welt zusammenbricht, dann ist es die schlechteste Entscheidung, Gold zu verkaufen und Papier zu kaufen.

Sorry, aber Gold wird morgen nicht unter 1750 fallen. Das ist mein Punkt.

 
Алексей Тарабанов:

Sorry, aber Gold wird morgen nicht unter 1750 fallen. Das ist mein Punkt.

Warum sollte sie überhaupt fallen?

 
Vitaly Muzichenko:

Warum sollte sie überhaupt fallen?

Weil es an der Zeit ist.

Ja! Es ist ein Chaos. - Aber es gibt Hoffnung, dass es noch besser wird. Die Marke von 1957,96 wurde nicht durchbrochen, so dass es von dort aus weiter abwärts gehen dürfte.
XAUUSDH2.png  76 kb
mehr Chancen für die Spitze heute

--------------

still, still zeigt nach oben

---------------------

jetzt 18.05 bis 20.00 kann die Richtung nach unten ändern

XAUUSDH2.png  65 kb
XAUUSDH2.png  67 kb
XAUUSDH2x.png  68 kb
 
Александр:

Laufende Transaktion


Überwachen + Ausfüllen.


 
Kaufen Sie bei 1750-1800 Pfund pro Unze und machen Sie sich keine Sorgen.
 
Алексей Тарабанов:
Kaufen Sie bei 1750-1800 Pfund pro Unze und machen Sie sich keine Sorgen.

Man braucht eine Zeitmaschine, um in die Vergangenheit zu reisen und zu diesem Preis zu kaufen. Das ist ungefähr so, als würde man einen Rubel zu 45

