GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 89

Neuer Kommentar
 

Die Aktien des Goldminenbetreibers NEM haben sich heute zusammen mit dem Gold gut entwickelt


 

Das XAUEUR-Geschäft


 

Die Barrick Gold Corporation ist ein kanadisches Bergbauunternehmen und einer der weltweit führenden Goldproduzenten GOLD


 
mixail789 mixajlof #:

Die Barrick Gold Corporation ist ein kanadisches Bergbauunternehmen und einer der weltweit führenden Goldproduzenten GOLD


Ich sehe, Sie sind eine Goldgräberin.)
 
diman1982 #:
Ich sehe, Sie sind eine Goldgräberin.)

Ein wenig)

 
Wie geht es jetzt weiter?
 

Der wichtigste Punkt für einen Trader ist, wann er in den Markt einsteigen sollte und wann er eine Position festlegt und sich aus dem Markt heraushält...?

Und diese Momente entscheidet jeder Händler für sich selbst!


[Gelöscht]  

XAU\USD-H4 Ziel 1872,23

XAUUSDH4 1872.23

 

AU-Aktiengeschäft AngloGold Ashanti ist nach Barrick Gold und Newmont Mining das drittgrößte Bergbauunternehmen Südafrikas.


 
Vitaly Muzichenko #:
Wie geht es jetzt weiter?

Mit hoher Wahrscheinlichkeit so weit oben.

1...828384858687888990919293949596...100
Neuer Kommentar