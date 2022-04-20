GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 89
Die Aktien des Goldminenbetreibers NEM haben sich heute zusammen mit dem Gold gut entwickelt
Das XAUEUR-Geschäft
Die Barrick Gold Corporation ist ein kanadisches Bergbauunternehmen und einer der weltweit führenden Goldproduzenten GOLD
Ich sehe, Sie sind eine Goldgräberin.)
Ein wenig)
Der wichtigste Punkt für einen Trader ist, wann er in den Markt einsteigen sollte und wann er eine Position festlegt und sich aus dem Markt heraushält...?
Und diese Momente entscheidet jeder Händler für sich selbst!
XAU\USD-H4 Ziel 1872,23
AU-Aktiengeschäft AngloGold Ashanti ist nach Barrick Gold und Newmont Mining das drittgrößte Bergbauunternehmen Südafrikas.
Wie geht es jetzt weiter?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit so weit oben.