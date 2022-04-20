GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 96

Neuer Kommentar
 
Serqey Nikitin #:

Über die Arbeit des TC...

Ich wollte nichts veröffentlichen, um nicht als Ausrede zu gelten...

Aber die Ergebnisse sind beachtlich...


Demo .... Oooh... :(((

manche Enttäuschung sogar

nichts für ungut :-)

 
Yuriy Zaytsev #:

Demo .... Oooh... :(((

manche Enttäuschung sogar

nichts für ungut :-)

Yuri, das solltest du nicht tun. Sensei wird kommen und dich einen Idioten nennen, das ist die einzige Antwort, die du erwarten kannst.

 
Vitaly Muzichenko #:

Yuri, das solltest du nicht tun. Sensei wird kommen und dich einen Schwachkopf nennen, das ist die einzige Antwort, die du von ihm erwarten kannst.

Nun, in dieser Situation wäre es eine Ehre, ein Idiot zu sein.)

 
Maxim Kuznetsov #:

Wenigstens haben wir gelacht :-)

Deshalb hat Yuri gefragt)

 

Gold-Analyse:



Die derzeitige Marktlage tendiert nach oben.

 
Serqey Nikitin #:

Gold-Analyse:



Aktuelle Marktlage - Aufwärtstrend.

Es könnte interessant sein, den Stand aller TF-Trends zu betrachten und dann zu addieren, um den globalen Trend und nicht den Trend eines einzelnen TF zu berechnen.

p.s.


W1 D1 H12 H4 H3 Aufrechnung H8 H6 nach oben - d.h. Aufwärtstrend

BEISPIEL (bei dieser Strategie für Gold):

W1 - Wohnung

D1 - flach

H12 - flach

H8 - Aufwärtstrend

H6 - Aufwärtstrend

H4 - flach

H3 - flach

H2 - flach

 
Yuriy Zaytsev #:

es könnte interessant sein, den Zustand aller TFs zu betrachten und dann zu addieren, um den globalen Trend und nicht den Trend einer einzelnen TF zu berechnen

So funktioniert der EA... Er eröffnet eine Position NUR, wenn ALLE Indikatoren aus einer bestimmten Liste von Charts in ihrer Richtung übereinstimmen...
[Gelöscht]  
XAUUSDH2 Ziel 1968,71.

XAUUSDH2 1968.71

 
Serqey Nikitin #:
Advisor funktioniert so ... öffnet eine Position NUR, wenn die Richtung ALLER Indikatoren aus einer bestimmten Liste von Charts übereinstimmt ...

Die Positionsschließung kann auf einem kleineren Diagramm als dem allgemeinen Trend eingerichtet werden...

Zum Beispiel: bei Ind.3 auf dem H8-Diagramm - wenn der Indikator die Null durchquert... ( oder etwas anderes...))



 

GOLD-Futures 6,22 scheint sich am Morgen zu erholen,

Ich sehe keine Stufen.) Vielleicht näher am Gebiet von 1950.

1...8990919293949596979899100
Neuer Kommentar