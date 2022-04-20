GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 96
Über die Arbeit des TC...
Ich wollte nichts veröffentlichen, um nicht als Ausrede zu gelten...
Aber die Ergebnisse sind beachtlich...
Demo .... Oooh... :(((
manche Enttäuschung sogar
nichts für ungut :-)
Yuri, das solltest du nicht tun. Sensei wird kommen und dich einen Idioten nennen, das ist die einzige Antwort, die du erwarten kannst.
Nun, in dieser Situation wäre es eine Ehre, ein Idiot zu sein.)
Wenigstens haben wir gelacht :-)
Deshalb hat Yuri gefragt)
Gold-Analyse:
Die derzeitige Marktlage tendiert nach oben.
Es könnte interessant sein, den Stand aller TF-Trends zu betrachten und dann zu addieren, um den globalen Trend und nicht den Trend eines einzelnen TF zu berechnen.
p.s.
W1 D1 H12 H4 H3 Aufrechnung H8 H6 nach oben - d.h. Aufwärtstrend
BEISPIEL (bei dieser Strategie für Gold):
W1 - Wohnung
D1 - flach
H12 - flach
H8 - Aufwärtstrend
H6 - Aufwärtstrend
H4 - flach
H3 - flach
H2 - flach
es könnte interessant sein, den Zustand aller TFs zu betrachten und dann zu addieren, um den globalen Trend und nicht den Trend einer einzelnen TF zu berechnen
Advisor funktioniert so ... öffnet eine Position NUR, wenn die Richtung ALLER Indikatoren aus einer bestimmten Liste von Charts übereinstimmt ...
Die Positionsschließung kann auf einem kleineren Diagramm als dem allgemeinen Trend eingerichtet werden...
Zum Beispiel: bei Ind.3 auf dem H8-Diagramm - wenn der Indikator die Null durchquert... ( oder etwas anderes...))
GOLD-Futures 6,22 scheint sich am Morgen zu erholen,
Ich sehe keine Stufen.) Vielleicht näher am Gebiet von 1950.