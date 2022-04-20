GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 78
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich meinte vom Keller aus, dem obersten. TD 3_
Was gibt es an ind.3 nicht zu mögen?
Der schnellste Indikator, der es Ihnen ermöglicht, Gewinne zu fixieren ...
Das Signal von ind. 3 kreuzt die Nulllinie: Der "+"-Wert tendiert nach oben, der "-"-Wert tendiert nach unten.
Was gibt es an ind.3 nicht zu mögen?
Der schnellste Indikator, der es Ihnen ermöglicht, Gewinne zu fixieren ...
Die ind. 3 ist ein Überschreiten der Nulllinie: der "+"-Wert tendiert nach oben, der "-"-Wert tendiert nach unten.
Wenn Sie sich die unteren 2 ansehen, zeigen sie die Ein- und Ausstiegsmomente im Vergleich zum ersten Bild recht gut.
Wenn Sie sich die unteren 2 ansehen, zeigen sie die Ein- und Ausstiegsmomente im Vergleich zum ersten Bild recht gut.
Hier müssen wir uns die OPTIONEN zum Schließen einer Position ansehen:
1. Sie können eine Position schließen, wenn ALLE Indizes im Plus (oder im Minus) sind...
2. Sie können die Position schließen, wenn sich der Schnellindikator umgedreht hat.
3. Andere Optionen sind möglich... (z.B. ein Signal von einer kleineren Karte)...
Alles liegt im Ermessen des Händlers.
Hier müssen wir die OPTIONEN zum Schließen einer Position berücksichtigen:
1. Sie können eine Position schließen, wenn ALLE Indizes im Plus (oder im roten Bereich) sind...
2. Sie können die Position schließen, wenn sich der Schnellindikator umgedreht hat.
3. Andere Optionen sind möglich... (z.B. ein Signal von einer kleineren Karte)...
Die Entscheidung liegt bei den Händlern.
Ich stimme zu.
der Computer ist weg - aber er will trotzdem und es wird Zeit, dass die Spitze
Was ist mit dem Standard-Cmd? Ebenfalls umgezogen?)
Gibt es einen Unterschied? Ist es besser,die Prüfung incmd auszuführen?
Ich habe keinen Unterschied festgestellt, chkdsk funktioniert hier und da.
Gibt es einen Unterschied? Ist es besser,die Prüfung incmd auszuführen?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ich werde es ausprobieren.
Hier ist ein nützlicher Artikel, ich denke, er könnte helfen.https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/
Ich kann mich nicht umdrehen - obwohl es so aussieht, als ob es Zeit wäre, nach oben zu gehen!
Während ich den Computer wiederherstellte, lief es nicht so, wie es vorhergesagt war.
Es geht nur um + oder - ein paar hundert Punkte).
Insgesamt stimme ich zu, dass Sie sich auf den Kauf vorbereiten müssen.
Es sieht so aus, als ob sich Gold nach unten gearbeitet hat - und nun auf 1928,59 zusteuert