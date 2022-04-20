GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 58
In letzter Zeit bin ich auch ein Fan der Goldbewegung geworden... und finde es auch sehr vorhersehbar... sogar auf dem Short - bis jetzt habe ich mich viel bewegt, aber ich komme rechtzeitig an und die Umkehr ist ziemlich spürbar... aber nach einem kleinen Verlust... Die Hauptsache ist, dass ich gemerkt habe, dass ich mit ihm viel weniger Geduld und Nerven habe...
Die meisten Händler gehen den Weg des "WARUM"..., indem sie versuchen, ein Paar zu finden, das sie angeblich "verstehen", d.h. eines, bei dem das WARUM ein wenig häufiger funktioniert als bei anderen Paaren...
Das ist kein effektiver Weg! Es sieht aus wie ein Spiel der CASINOs...
Wenn der Händler beschlossen hat, auf dem Markt zu ARBEITEN, ist es notwendig, die Einstellung zu diesem Prozess zu ändern...
Gold, wie zu allen Zeiten, entweder reich werden oder sterben!
Oder Midas werden, dass sogar die Kloschüssel zu Gold wird... Hauptsache, man findet die richtige Goldmine... und eine Menge Nuggets mit einem Kilo Gewicht...))
Für mich ist es ein Casino mit einem mehr oder weniger vorhersehbaren Ausgang... denn ich werde oft und ungewollt ziemlich hart erwischt... als ob der Teufel seine Hand bewegt hätte...
Es ist nicht der Teufel. Es ist ein goldenes Kalb.
Ja, nun, dieser Taurus ist eine Nervensäge... und obwohl er dorthin geht, wo man ihn hinschickt, jagt er mir immer noch eine Heidenangst ein... eine Art von Hypnose...))
um 13:00 Uhr scharfer Spurt nach unten, eine Neuigkeit, oder was?
Impfstoff gegen das Coronavirus angekündigt. Erfolgreicher Abschluss der dritten Testphase - Wirksamkeit über 90 %.
Anleger stellen sich auf einen Aufschwung an allen Märkten ein
Es ist eher ein nervöser Tick nach einer angespannten Wahl, ein Rückgang am Montag, nichts zu tun