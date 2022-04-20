GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 10
Ich betrachte Gold auf diese Weise...werde beobachten, um zu sehen, wie das Niveau geht...wird es sperren oder Impuls.
Der heutige Tag hat gezeigt, dass wir noch nicht bereit sind, über 1300 zu steigen. Zu viele, die bereit sind, lange zu gehen! Die Bewegung über 1300 kann vorläufig für September (ich wiederhole vorläufig) für die nächste Zukunft gutes Potential der Bewegung an Shorts, im Bereich von 1250 betrachtet werden. Und dann müssen wir sehen, was dort passiert... Aber es ist besser, solche Vorhersagen nicht zu machen, sondern die Marktdaten zu beobachten!!! Und Handel auf it)))) gibt es jetzt guteoffene Positionen in Shorts, die seit 3 Wochen zugelegt haben. Heute ist es die Beseitigung von Stopps der Shortisten, auf Kosten derer es mehr auf die Shorts gewonnen wurden. Wir müssen abwarten, wie sich die Situation Anfang der nächsten Woche entwickelt. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anwerbung fortgesetzt wird...
Durch Delta und Kerzenkonfiguration - kurz (Minimum - Korrektur).
Auf welchen Daten basiert die Berechnung des Deltas? Auf dem mt4 Chart, woher nimmt der Indikator die Daten?
FORTS ist leider keine grundlegende Börse für Gold. Die dort stattfindenden Geschäfte haben keinen Einfluss auf die Preisbildung von Gold-Futures. Die wichtigste Börse für Gold ist die London Stock Exchange, an der die Preisbildung erfolgt. Das Einzige, womit wir uns zufrieden geben können, sind die Marktdaten, die von der CME bereitgestellt werden, denn niemand hat die Insider abbestellt)))) und alles, was in London auf die eine oder andere Weise geschieht, wird von den Marktteilnehmern an der CME festgelegt und gehandelt. Anhand der CME-Daten können wir die praktischen, unverfälschten realen Abschlüsse sehen, die das betreffende Instrument betreffen. Daher führt die Betrachtung von Goldvolumen, Delta usw. auf FORTS leider nicht wirklich zum richtigen Ergebnis.
Überblick über den GOLD-Markt
Unterstützungsebenen
1362.00
1350.00
1343.00
Widerstandsniveaus
1329.00
1322.00
1316.00
1340,00 Verkauf vom Niveau
Ziel 1 - 1326,00
Ziel 2 - 1322,00
Empfehlung zum Einstieg in den Handel (Long)
Kauf ab Niveau 1332,00 Verkaufen bei 1350,00 und 1355,00
Natürlich
Du änderst die Richtung der Vorhersage nicht so oft, ich kann nicht mit dir mithalten.