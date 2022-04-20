GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 72

Vladimir Baskakov:
А 0. Befestigen Sie alle bekannten Indikatoren auf dem Chart, bedeutet nicht, auf dem System zu handeln, es ist Brei

Ihr Feind ist die Unwissenheit und daher Ihr kategorisches Urteil!

Es gibt ein einziges Analysesystem für alle Karten: DML&EWA Technique!

Es besteht aus zwei Programmmodulen: dem Programm-Advisor Elliott Wave Maker und dem Indikator WLM (Metronom der Wellenniveaus), der nichts vorhersagt, sondern nur dazu rät, nicht auf der Skala des Wellenaufschlags nach unten zu gehen!

Igor Bebeshin:

Die Aufwärtsziele auf der höheren Minute-Wave-Ebene sind nicht erreicht worden.
Der Kurs ist fest im Andrews-Pitchfork-Gleichgewichtskanal der Minuette-Wellenebene eingeschlossen:


Solange der Gleichgewichtskanal nicht verlassen wird, sind Prognosen sinnlos, es sei denn, man berücksichtigt den gleichgerichteten Charakter der Kursbewegung auf den 2-3 höheren Wellenebenen.

 
Wer hat irgendwelche Vorschläge?
 
Mikhail Simakov:
Wer hat irgendwelche Vorschläge?

Stand: Montag +/-1875

 
Mikhail Simakov:
Wer hat irgendwelche Vorschläge?

Analyse:


Aktuelle Analyse - Abwärtstrend (alle Indikatoren sind rückläufig) ....

Ausblick - wie lange wird der Trend nach unten gehen?..., ich weiß es nicht (ich bin nicht Vanga)... Wir müssen warten, bis die schnellste Indikatorgruppe umdreht, um die Position zu schließen...

 
Serqey Nikitin:

Welche Indikatoren?

Mikhail Simakov:

Was sind die Indikatoren?

Sie können in Ihrem Profil nachsehen. Sie scheinen schon sehr lange im Forum zu sein.

Sie müssen die gleichen haben - ich habe jetzt in Ihrem Profil nachgesehen, die Namen der Indikatoren sind fast gleich

 
Es gibt keine Voraussetzungen für einen Preisrückgang, es sei denn, der Preis ist zu hoch
Mikhail Simakov:
Es gibt keine Voraussetzungen für einen Preisrückgang, es sei denn, der Preis ist zu hoch

jeder sieht das anders - wenn der Kurs unter 1840 fällt und dort bleibt, können wir einen Rückgang auf 1705,64 erwarten

- aber bisher sieht es so aus, als wolle er auf 1967,52 steigen.

XAUUSDDaily

