Sergey Chalyshev:

Es ist unklar, warum der Goldpreis fallen sollte, aber das ist das Bild, das sich mir bietet:


Der Wert des Goldes in Rubel:



Tatsache ist, dass der Wert des Goldes eng an den Dollar-Index gekoppelt ist.

Im Moment liegt der Dollar-Index bei 95,17, was für die jüngste Vergangenheit ein SEHR niedriger Wert ist.

Es gibt Zeiten, in denen der Index steigt und der Goldpreis steigt, das zeigt, dass es ein Wachstumspotenzial gibt, ABER

Sobald der Index nach oben steigt, beginnt der Goldpreis stark zu fallen (Gewinnmitnahmen und Auszahlungen)

Hier ist ein interessanter Artikel über Gold

http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi

 
Prostotrader:

Tatsache ist, dass der Wert des Goldes eng an den Dollar-Index gekoppelt ist.

Können Sie dies mathematisch begründen? Zumindest auf der Ebene der Korrelation?

 
Vasiliy Sokolov:

Können Sie dies mathematisch begründen? Zumindest auf der Ebene der Korrelation?

Es ist seltsam, Wassili, dass du das erklären musst...

http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/

Der Wert von Gold wird in Dollar angegeben, daher

Billiger Dollar bedeutet teures Gold, und umgekehrt.

Prostotrader:

Es ist seltsam, Wassili, dass du das erklären musst...

http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/

Der Wert des Goldes wird in Dollar angegeben, daher

Ein billiger Dollar ist teures Gold, und umgekehrt.

Sie sind unser Captain Obviousness!

Und wenn ich am Rande schreibe, dass der Goldpreis von den Sonnenzyklen und der Silberpreis von den Mondphasen abhängt, würden Sie mir dann glauben?

Natürlich wird der Goldpreis, genau wie jeder andere Rohstoff, einschließlich Währungen, Bitcoins, Indizes usw., in Dollar angegeben. Und natürlich korreliert Gold mit allen anderen mentalen und nicht mentalen Instrumenten der Welt, einschließlich des berüchtigten Dollar-Index. Diese Korrelation ist jedoch sehr schwach und spezifisch. Daher kann man mit Sicherheit sagen, dass der Wert des Goldes in direktem Zusammenhang mit dem Dollar-Index steht.

 
Vasiliy Sokolov:

Sie sind unser Captain Obvious!

Und wenn ich am Rande schreibe, dass der Goldpreis von den Sonnenzyklen und der Silberpreis von den Mondphasen abhängt, würden Sie mir dann glauben?

Natürlich wird der Goldpreis, genau wie jeder andere Rohstoff, einschließlich Währungen, Bitcoins, Indizes usw., in Dollar angegeben. Und natürlich korreliert Gold mit allen anderen mentalen und nicht mentalen Instrumenten der Welt, einschließlich des berüchtigten Dollar-Index. Diese Korrelation ist jedoch sehr schwach und spezifisch. Daher kann man mit Sicherheit sagen, dass der Wert von Gold direkt vom Dollar-Index abhängig ist.


Gut gesagt, aber warum?

Wo ist Ihr Argument, dass dies nicht der Fall ist?

 

In erster Näherung:

> lmd <- lm(tbl$ED.F~tbl$GOLD.F)
> summary(lmd)

Call:
lm(formula = tbl$ED.F ~ tbl$GOLD.F)

Residuals:
      Min        1 Q    Median        3 Q       Max 
-0.047555 -0.019711 -0.002173  0.019627  0.047391 

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept) 0.8181715  0.0249617   32.78   <2 e-16 ***
tbl$GOLD.F  0.0002259  0.0000200   11.29   <2 e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.02369 on 319 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2856,    Adjusted R-squared:  0.2834 
F-statistic: 127.6 on 1 and 319 DF,  p-value: < 2.2 e-16

Der p-Wert ist niedrig und die Korrelation ist vorhanden, aber schwach.

Dieser Test beweist in keiner Weise, dass Gold direkt vom Dollar abhängig ist, aber er zeigt das Offensichtliche: Alle Instrumente auf dem Markt sind mehr oder weniger stark miteinander korreliert.

 
Vasiliy Sokolov:

In erster Näherung:

Der p-Wert ist niedrig und die Korrelation ist vorhanden, aber schwach.

Dieser Test beweist in keiner Weise, dass Gold direkt vom Dollar abhängig ist, aber er zeigt das Offensichtliche: Alle Instrumente auf dem Markt sind mehr oder weniger stark korreliert.


Super!

Setzen Sie Ihre gute Arbeit fort!

Ich werde diese Daten verwenden:


 
Vasiliy Sokolov:

In erster Näherung:

Der p-Wert ist niedrig und die Korrelation ist vorhanden, aber schwach.

Dieser Test beweist nicht, dass Gold direkt vom Dollar abhängt, sondern zeigt das Offensichtliche: Alle Instrumente auf dem Markt sind in unterschiedlichem Maße miteinander korreliert.


Vasily, Larry Williams schrieb über die Beziehung zwischen Gold und dem Dollar-Index.

 
Mikhail Simakov:

Vasily, Ihr Idol Larry Williams schrieb auch über die Korrelation zwischen Gold und dem Dollar-Index.

Ich habe keine Idole. Aber als Händler respektiere ich Larry. Er hat über diese Abhängigkeit auf einer vernünftigen und technischen Ebene geschrieben. Ich bestreite nicht die Abhängigkeit des Goldes vom Dollar-Index, aber was Mischa zeigt, sind zwei verschiedene Charts, die sich gegenseitig überlagern.
 

Vasily, wie bestimmen Sie die Abhängigkeit zwischen dem einen und dem anderen?

Das macht doch jeder - ein Diagramm über das andere legen.

Wenn es das ist, was Sie gewohnt sind, dann bitte...


