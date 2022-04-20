GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 7
Es ist unklar, warum der Goldpreis fallen sollte, aber das ist das Bild, das sich mir bietet:
Der Wert des Goldes in Rubel:
Tatsache ist, dass der Wert des Goldes eng an den Dollar-Index gekoppelt ist.
Im Moment liegt der Dollar-Index bei 95,17, was für die jüngste Vergangenheit ein SEHR niedriger Wert ist.
Es gibt Zeiten, in denen der Index steigt und der Goldpreis steigt, das zeigt, dass es ein Wachstumspotenzial gibt, ABER
Sobald der Index nach oben steigt, beginnt der Goldpreis stark zu fallen (Gewinnmitnahmen und Auszahlungen)
Hinzugefügt
Hier ist ein interessanter Artikel über Gold
http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi
...
Können Sie dies mathematisch begründen? Zumindest auf der Ebene der Korrelation?
Es ist seltsam, Wassili, dass du das erklären musst...
http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/
Hinzugefügt
Der Wert von Gold wird in Dollar angegeben, daher
Billiger Dollar bedeutet teures Gold, und umgekehrt.
Sie sind unser Captain Obviousness!
Und wenn ich am Rande schreibe, dass der Goldpreis von den Sonnenzyklen und der Silberpreis von den Mondphasen abhängt, würden Sie mir dann glauben?
Natürlich wird der Goldpreis, genau wie jeder andere Rohstoff, einschließlich Währungen, Bitcoins, Indizes usw., in Dollar angegeben. Und natürlich korreliert Gold mit allen anderen mentalen und nicht mentalen Instrumenten der Welt, einschließlich des berüchtigten Dollar-Index. Diese Korrelation ist jedoch sehr schwach und spezifisch. Daher kann man mit Sicherheit sagen, dass der Wert des Goldes in direktem Zusammenhang mit dem Dollar-Index steht.
Gut gesagt, aber warum?
Wo ist Ihr Argument, dass dies nicht der Fall ist?
In erster Näherung:
Der p-Wert ist niedrig und die Korrelation ist vorhanden, aber schwach.
Dieser Test beweist in keiner Weise, dass Gold direkt vom Dollar abhängig ist, aber er zeigt das Offensichtliche: Alle Instrumente auf dem Markt sind mehr oder weniger stark miteinander korreliert.
Super!
Setzen Sie Ihre gute Arbeit fort!
Ich werde diese Daten verwenden:
Vasily, Larry Williams schrieb über die Beziehung zwischen Gold und dem Dollar-Index.
Vasily, Ihr Idol Larry Williams schrieb auch über die Korrelation zwischen Gold und dem Dollar-Index.
Vasily, wie bestimmen Sie die Abhängigkeit zwischen dem einen und dem anderen?
Das macht doch jeder - ein Diagramm über das andere legen.
Wenn es das ist, was Sie gewohnt sind, dann bitte...