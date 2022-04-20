GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 6

Prostotrader:

es befindet sich nicht im Terminal

US-DOLLAR WÄHRUNGSINDEX

US $ Index - FXPro Broker hat ihn. Sie ist eingebaut. Sie können damit handeln.
 
Prostotrader:

Hallo!

Ist Gold bei 1130 einen Kauf wert?

Sieht nach JA aus. =1230 Heute 13/02/17
 
Leerverkauf heute bei 1223,72 geschlossen
 
Interessanter Punkt zu Gold, ich wette auf einen Rückgang bis Ende der Woche
 
Interessanter Punkt über Gold, ich wette auf einen Rückgang bis zum Ende der Woche

Wie groß ist Ihr Eröffnungsvolumen?
 
Interessanter Punkt zu Gold, ich wette auf einen Rückgang bis Ende der Woche

Ich auch, der Index steht bei $95,11 und sollte steigen, also warte ich auf 1168 pro Unze

 
Interessante Sache mit Gold, ich wette auf einen Rückgang bis zum Ende der Woche

Ja, sie werden leicht bis auf 1300 steigen, alle Bären fallen lassen und dann tiefer fallen.

 
Ja, sie werden sie leicht auf 1300 anheben, alle Bären fallen lassen und sie dann wieder senken!


Ich werde nicht mit allen zusammen sein :) 1300 für sicher, zumindest für diese Woche.

 

Es ist unklar, warum der Goldpreis fallen sollte, aber das ist das Bild, das sich mir bietet:


Der Wert des Goldes in Rubel:


 
Es ist unklar, warum der Goldpreis fallen sollte, aber das ist das Bild, das sich mir bietet:


Der Wert des Goldes in Rubel:



Die Zeit wird es zeigen

