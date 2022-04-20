GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 86
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Meine Gedanken zu Gold
Meine Gedanken zu Gold
Analyse zu Gold:
Schauen wir uns zwei Diagramme an...
Auf dem H8-Chart - der allgemeine Trend...
Auf dem H2-Chart - der aktuelle Stand des Paares...
1. die Definition des ALLGEMEINEN Trends:
Der aktuelle Stand ist aufwärts gerichtet ( Indikatoren 3 und 7 auf der Plusseite ).
2. Intraday-Trend:
Der aktuelle Stand ist Ind. Wenn 3 und 7 im Minus sind, bedeutet dies, dass es einen Rückzieher gibt.
Wenn wir an Umkehrungen arbeiten, ist H2 gut genug...
Wenn auf Trends, jetzt - aus dem Markt, warten auf Umkehrung der ALLE Indikatoren in eine Richtung ...
P.S. Die wichtigste Feinheit bei Trendfolgestrategien ist der Zeitpunkt des Trendabschwungs ...
Für mich selbst habe ich diesen Moment als Umkehrung der Linie des Indikators 3 auf dem H2-Chart definiert ...
Dh wenn die H2-Indikator 3 umgekehrt hat, dann geht BORDER, um neue Positionen zu öffnen, während das Warten auf die wichtigsten offenen Positionen Signal für die Schließung, dh durch "0" Indikator 3 auf der H2 oder H2-Indikator ind7, die schneller arbeiten wird ...
Aber das ist meine Strategie und meine Analyse, und andere Händler mögen damit nicht einverstanden sein...
Jeder künftige Kurs, der in den Bereich einer beliebigen Linie gerät, wird in einen schweren Hinterhalt geraten. Bewährt).
Wenn der Preis in Zukunft eine Grenze erreicht, wird er in einen schweren Hinterhalt geraten.
Und wenn der Preis in Zukunft nicht "in den Bereich einer Linie" kommt...?
XAU\USD-H1 Normalerweise ist dies der Ort, an dem der heikle Teil passiert - wir sehen, dass es nach unten gehen will, aber es wird nach oben eilen.
MA144 unter dem Preis - hält sich besser oben.
XAUUSDH4 hier MA144 ist auch niedriger - hält sich gut
XAU\USD-Daily ist auch sichtbar - hält sich besser
Und wenn der Preis in Zukunft nicht "in den Bereich einer Linie" fällt...?
Es gibt immer Linien oberhalb und unterhalb des Preises. Die Geldmenge ist in unserer kleinen Welt begrenzt. Der FA gibt den Preis vor, und es ist Sache des TA, die Pivot-Punkte anzupassen. Die TA ist für den Preis zweitrangig. Die starken Ebenen können vom FA zu den neuen Linien durchdrungen werden.
Es gibt immer Linien oberhalb und unterhalb des Preises.
Du hast Recht, es gibt immer ein paar böse Hände, die ein paar hundert Striche machen können, damit es "immer" heißt...
Es gibt immer Linien oberhalb und unterhalb des Preises. Die Geldmenge ist in unserer kleinen Welt begrenzt. Der FA lenkt den Kurs und die Korrektur der Pivot-Punkte obliegt dem TA. Die TA ist gegenüber dem Preis zweitrangig. Starke Niveaus können wie ein Uhrwerk durch die FA zu neuen Linien getrieben werden.
XAU\USD-H1 Normalerweise gibt es an diesem Punkt einen Betrug - wir sehen, dass es nach unten gehen will, aber es wird nach oben reißen.
MA144 unter dem Preis - hält besser auf.
XAUUSDH4 hier MA144 ist auch niedriger - bleiben Sie dran
XAU\USD-Daily ist ebenfalls zu sehen und hält sich besser.
Ja, das ist in der Regel der Fall. Warten wir ab.
Ja, so funktioniert das normalerweise. Warten wir ab.
Jede Analyse muss unbedingt durch die Praxis überprüft werden...
Wozu sonst dienen diese Analysen...?
Das Gute daran ist..:
1. es gibt keine linken Analysten mehr...
2. ein Lernfaktor im Hinblick auf erfolgreiche Analysen ...
3. der Vergleich Ihrer Analyse mit der des Analysten - Erhöhung des Vertrauens des Händlers im Falle eines positiven Ergebnisses ...