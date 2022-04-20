GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 20
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Vielleicht kommen wir heute nach 15 Uhr dort an.
Vielleicht werden wir heute nach 15.00 Uhr fertig.
Und wie hoch war der Stopp für Ihren Handel? Unter dem Tiefstand (1430)?
Ja! - XAUUSDM5 läuft gut
will abbiegen - gelb horizontal, anhalten
wird wahrscheinlich noch weiter sinken
wird wahrscheinlich noch weiter sinken
Ich habe einen guten Start erwischt), aber alles, was ich bekam, war verschwendet ))))?
Ich erwarte 1600+ und dann einen Pullback auf 1580 +-, um dort zu verweilen und das dritte Top zu zeichnen. IHMO...
Du hast einen so guten Start hingelegt, dass ich jetzt kein Geld mehr habe...
Nein!
Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Muster.
Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Muster.
heute 17000 Rubel. +
Und wie hoch war der Stopp für Ihren Handel? Unter dem Tiefstand (1430)?
Ich handle nicht mit Stopps.