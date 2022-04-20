GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 20

Vielleicht kommen wir heute nach 15 Uhr dort an.

prostotrader:

Vielleicht werden wir heute nach 15.00 Uhr fertig.

Und wie hoch war der Stopp für Ihren Handel? Unter dem Tiefstand (1430)?

Ja! - XAUUSDM5 läuft gut

XAUUSDM5

 
Inzwischen erholt sich die Industrieproduktion in China. Und der Ölpreis hat sich etwas erholt und liegt bereits bei ~30 USD.
will abbiegen - gelb horizontal, anhalten

XAUUSDM5

wird wahrscheinlich noch weiter sinken

Foto von

XAUUSDM5

 
Alexsandr San:

wird wahrscheinlich noch weiter sinken


Ich habe einen guten Start erwischt), aber alles, was ich bekam, war verschwendet ))))?

Ich erwarte 1600+ und dann einen Pullback auf 1580 +-, um dort zu verweilen und das dritte Top zu zeichnen. IHMO...

GhostMan:

Du hast einen so guten Start hingelegt, dass ich jetzt kein Geld mehr habe...

Nein!

XAUUSDH2

Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Muster.

Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Muster.

heute 17000 Rubel. +

Schrot777i.PNG

 
Alexey Kozitsyn:

Und wie hoch war der Stopp für Ihren Handel? Unter dem Tiefstand (1430)?

Ich handle nicht mit Stopps.

