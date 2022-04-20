GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 57

gewartet ))). Der Deal war psychisch SEHR anstrengend!!! Ich wollte ein paar Mal aussteigen und den Handel bis nach den US-Wahlen vergessen. Aber ich folgte meiner Strategie - ich wartete... und wartete ... Das Fazit: Ich habe gewartet!



 
Александр:

gewartet ))). Der Deal war psychisch SEHR anstrengend!!! Ich wollte ein paar Mal aussteigen und den Handel bis nach den US-Wahlen vergessen. Aber ich folgte meiner Strategie - ich wartete... und wartete ... Das Fazit: Ich habe gewartet!



Ja, das sind wirklich eiserne Nerven, die Sie haben.

 

Aktuelle Analyse:


FLET - die Indikatoren zeigen jetzt in verschiedene Richtungen...

Es ist noch zu früh, um von einer TREND-Umkehr zu sprechen - ind.7 ist noch im Aufwind...

Die optimale Variante: außerhalb des Marktes auf die Umkehrung ALLER Indikatoren in eine Richtung warten...

Einige Händler ziehen es jedoch vor, in flachen Märkten zu arbeiten, obwohl sie wissen, dass die Risiken viel höher sind als bei der Arbeit am Trend...

wahrscheinlich bereits umgekehrt, wenn sie über das "P"-Niveau steigt
SanAlex:
höchstwahrscheinlich hat bereits ein Umschwung stattgefunden, wenn der Kurs über die "P"-Schwelle steigt

Der H8-Chart reicht nicht aus, um den TREND zu bestimmen...

Es gibt die Meinung, dass der Trader den Chart bestimmt, um den Trend zu bestimmen... Aber methodisch ist das nicht korrekt, denn der Trend im Markt ist EINER, nicht mehrere verschiedene, je nach Chart...

Serqey Nikitin:

Der H8-Chart reicht nicht aus, um den TREND zu bestimmen...

Es gibt die Meinung, dass der Trader selbst den Chart bestimmt, um den Trend zu ermitteln ... Aber methodisch ist das nicht korrekt, denn der Trend im Markt ist EINER, nicht mehrere verschiedene, je nach Chart ...

Gott liebt die Dreifaltigkeit 8*3=24

(Vater, Sohn und Heiliger Geist)

 

Aufgenommen auf Gold BAY. Kann eine Woche frei nehmen )))) Wahlen... Zinssätze... keine gute Woche für den Handel.



 
Александр:

Aufgenommen auf Gold BAY. Kann eine Woche frei nehmen )))) Wahlen... Zinssätze... keine gute Woche für den Handel.



Es gibt Instrumente, die wir verstehen. Es sieht so aus, als ob Gold ein solches Instrument für Sie ist.

Alles: Gral, Ikone, Gebet... Wenn man aus dem Gral trinkt, beginnt man, das Wesen der Dinge zu verstehen. Man kann ihn nur ansatzweise verstehen, ohne ihn zu trinken.

 
Алексей Тарабанов:

Es gibt Werkzeuge, die wir verstehen. Gold scheint ein solches Werkzeug für Sie zu sein.

All das: Gral, Ikone, Gebet... Wenn man aus dem Gral trinkt, beginnt man, das Wesen der Dinge zu verstehen. Man kann ihn nur ansatzweise verstehen, ohne ihn zu trinken.

Ich stimme zu!!! 100%. Drei Jahre Entwicklung und Umsetzung einer langfristigen Strategie!!! Gold wird wegen der Liquidität und als sicherer Hafen bevorzugt. Es gibt noch viel zu lernen, zu entwickeln und umzusetzen!!! Aber wenn man erst einmal "den Dreh raus hat", dann macht das, was man tut, richtig Spaß!!! Es ist unbezahlbar!!!
 
In letzter Zeit bin ich auch ein Fan der Goldbewegung geworden... und ich finde auch, dass der Umzug sehr vorhersehbar zu sein scheint... sogar auf dem Kurzfilm - bis jetzt sind es oft Wiederholungen, aber es ist ziemlich erfolgreich und die Umkehrung ist ziemlich spürbar... aber nach einem kleinen Verlust... Die Hauptsache ist, dass ich gemerkt habe, dass ich mit ihm viel weniger Geduld und Nerven habe...
