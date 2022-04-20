GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 57
gewartet ))). Der Deal war psychisch SEHR anstrengend!!! Ich wollte ein paar Mal aussteigen und den Handel bis nach den US-Wahlen vergessen. Aber ich folgte meiner Strategie - ich wartete... und wartete ... Das Fazit: Ich habe gewartet!
Ja, das sind wirklich eiserne Nerven, die Sie haben.
Aktuelle Analyse:
FLET - die Indikatoren zeigen jetzt in verschiedene Richtungen...
Es ist noch zu früh, um von einer TREND-Umkehr zu sprechen - ind.7 ist noch im Aufwind...
Die optimale Variante: außerhalb des Marktes auf die Umkehrung ALLER Indikatoren in eine Richtung warten...
Einige Händler ziehen es jedoch vor, in flachen Märkten zu arbeiten, obwohl sie wissen, dass die Risiken viel höher sind als bei der Arbeit am Trend...
höchstwahrscheinlich hat bereits ein Umschwung stattgefunden, wenn der Kurs über die "P"-Schwelle steigt
Der H8-Chart reicht nicht aus, um den TREND zu bestimmen...
Es gibt die Meinung, dass der Trader den Chart bestimmt, um den Trend zu bestimmen... Aber methodisch ist das nicht korrekt, denn der Trend im Markt ist EINER, nicht mehrere verschiedene, je nach Chart...
Gott liebt die Dreifaltigkeit 8*3=24
(Vater, Sohn und Heiliger Geist)
Aufgenommen auf Gold BAY. Kann eine Woche frei nehmen )))) Wahlen... Zinssätze... keine gute Woche für den Handel.
Es gibt Instrumente, die wir verstehen. Es sieht so aus, als ob Gold ein solches Instrument für Sie ist.
Alles: Gral, Ikone, Gebet... Wenn man aus dem Gral trinkt, beginnt man, das Wesen der Dinge zu verstehen. Man kann ihn nur ansatzweise verstehen, ohne ihn zu trinken.
