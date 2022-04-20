GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 52
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
"Garantiert" ist ein komisches Wort für den Handel.
Dies wurde jedoch bereits erörtert.
Das Problem ist ein anderes - der MACD folgt dem Preis und zeigt nicht, wo und wann er sich in der Zukunft befinden könnte - der Indikator ist nachlaufend, nicht führend = Ampel hinter der Kreuzung (auch darüber habe ich bereits geschrieben).
Die DML&EWA-Technik basiert auf Frühindikatoren: Schauen Sie sich an, aus welchen Daten die Andrews Forks der verschiedenen Wellenniveaus gebildet werden, und wie x Charting-Tools anschließend funktionieren:
Ihr Basement Indicator - darunter können Sie nur verstehen, dass Sie zu einer bestimmten Seite gehen müssen.
- Wie kann man damit die Bewegung bestimmen?
Ihr Basement Indicator - alles, was Sie daraus ablesen können, ist, dass Sie zu einer bestimmten Seite gehen müssen.
- Wie kann man damit die Bewegung bestimmen?
Dies ist nur eine Hilfsinformation für die Skalierung der Wellenstufen, um Verwechslungen zu vermeiden.
Alle Kursbewegungsziele werden sowohl preislich als auch zeitlich durch das Pitchfork-Diagramm von Andrews auf bestimmten Wellenebenen (Kursbewegungsskala) bestimmt.
Die Informationen sind als Blog öffentlich zugänglich (Adresse auf dem Chart) und in einer Artikelserie im FOREX MAGAZIN 12_2015-12_2016 gekürzt.
"Garantiert" ist ein komisches Wort für den Handel.
Dies wurde jedoch bereits erörtert.
Das Problem ist ein anderes - der MACD folgt dem Preis und zeigt nicht, wo und wann er sich in der Zukunft befinden könnte - der Indikator ist nachlaufend, nicht führend = Ampel hinter der Kreuzung (darüber habe ich auch schon geschrieben).
Die DML&EWA-Technik basiert auf vorlaufenden Indikatoren: Schauen Sie sich an, aus welchen Daten die Andrews Forks der verschiedenen Wellenniveaus gebildet werden, und wie x Charting-Tools anschließend funktionieren:
Der MACD ist ein Frühindikator. Stellen Sie ma12 und ma26 auf dem Diagramm als macd ein und betrachten Sie
Der MACD erzeugt Signale und sagt nicht die Zukunft voraus. AlleParameter werden für jedes Instrument individuell optimierthttps://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/macd
MacD Frühindikator. Setzen Sie ma12 und ma26 auf dem Diagramm, wie der macd und sehen
Sehen Sie sichdie Klassifizierungen der Indikatoren aus den Klassikern an, zumindest die von DiNapoli, bevor Sie argumentieren.
"Indikatoren, Oszillatoren.... die eine Kursbewegung benötigen, bevor sie sich drehen, werden als nachlaufende Indikatoren eingestuft,,,,"
Die MACD-Einstellungen bestimmen nur die Konsistenz mit der Kursbewegung.
Und übrigens erfordern Korrektur nicht nur auf verschiedenen Skalen der Preisbewegung, sondern auch auf verschiedenen Finanzinstrumenten, .....
Was in führenden Indikationssystemen nicht erforderlich ist: eine Einstellung für alle Gelegenheiten.
Schlagen Sie die Klassifizierungen der Indikatoren in den Klassikern nach, zumindest bei DiNapoli, bevor Sie argumentieren.
"Indikatoren, Oszillatoren.... die eine Kursbewegung benötigen, bevor sie sich drehen, werden als nachlaufende Indikatoren eingestuft,,,,"
Die MACD-Einstellungen bestimmen nur die Konsistenz mit der Kursbewegung.
Und übrigens erfordern Korrektur nicht nur auf verschiedenen Skalen der Preisbewegung, sondern auch auf verschiedenen Finanzinstrumenten, .....
Was in führenden Indikationssystemen nicht erforderlich ist: eine Einstellung für alle Gelegenheiten.
Am Scheideweg!
Es ist möglich, dass sich die Spitze der Welle-[iv] Minute bildet, es gibt keine Modellverletzungen (vgl. die grafische Darstellung des Modells).
Allerdings ist die Grenze der roten Zone der Andrews-Gabel, die von diesem Höchststand aus gebildet wird, noch nicht durchbrochen worden, d.h. es gibt keine Bestätigung für eine Umkehr nach oben.
Die Bildung einer Aufwärtsbewegung auf dem unteren Niveau der SubMinuette-Welle ist nicht nachhaltig (siehe nachstehende Grafik), was Zweifel aufkommen lässt.
Ich werde mit meinen Handelsentscheidungen warten:
Sollte auch dieser Block von Unterstützungszonen durchbrochen werden, steigt das Risiko einer Abwärtsbewegung in Form einer tiefen Korrektur.
Am Scheideweg!
Es ist möglich, dass sich die Spitze der Welle-[iv] Minute bildet, es gibt keine Modellverletzungen (vgl. die grafische Darstellung des Modells).
Allerdings ist die Grenze der roten Zone der Andrews-Gabel, die von diesem Höchststand aus gebildet wird, noch nicht durchbrochen worden, d.h. es gibt keine Bestätigung für eine Umkehr nach oben.
Die Bildung einer Aufwärtsbewegung auf dem unteren Niveau der SubMinuette-Welle ist nicht nachhaltig (siehe nachstehendes Diagramm), was Zweifel aufkommen lässt.
Ich werde mit meinen Handelsentscheidungen warten:
Sollte auch dieser Block von Unterstützungszonen durchbrochen werden, wird das Risiko einer Abwärtsbewegung als tiefe Korrektur nur noch größer.
Es sieht aus wie ein Rätsel für dich.
Meiner ist einfacher - ich denke, er wird heute auf 1909,13 steigen.
ist das alles ein bisschen rätselhaft für Sie.
Ich habe eine leichtere Aufgabe - ich denke, ich werde heute bis 1909,13 kommen.
Für Gold gibt es nur einen Weg nach unten.
Ich hoffe es, denn wenn der Kurs weiter steigt, schließe ich schneller mit Gewinn.