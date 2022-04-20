GOLD, Gold und XAUUSD - Seite 19
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Denken Sie nicht daran, jetzt Gold zu kaufen!
Alles ist zusammengebrochen, die Menschen greifen zum Bargeld, der Dollar-Index steigt vor Ihren Augen,
und der Goldpreis wird morgen sinken.
Wie erwartet...
Hat jeder sein Gold richtig bekommen?
Weniger hätte man an einem Freitagabend nicht reinstecken können... :)
Und wir müssen rechtzeitig da rauskommen.
Gesamtgewinn 66 * 10 * 30 = 19800 Punkte.
Hat jeder sein Gold richtig bekommen?
Weniger hätte man an einem Freitagabend nicht reinstecken können... :)
Und wir müssen rechtzeitig da rauskommen.
Gesamtgewinn 66 * 10 * 30 = 19800 Punkte.
Sie kalkulieren gut - aber wo ist Ihre offene Stelle?
Gute Berechnung - aber wo ist Ihre offene Stelle?
Rechtzeitig auszusteigen bedeutet, die Position zu verlassen.
Denkst du, ich lüge?
Glauben Sie, ich lüge?
Nein! Du lügst nicht!
und ich, ein Trottel, verlor 9.000 Rubel.
und ich, ein Trottel, verlor 9.000 Rubel.
Das liegt daran, dass Sie an der FOREX handeln. :) und nach Indikatoren.
Ich handele seit über 9 Jahren mit Gold (es ist eines der beiden Instrumente, mit denen ich ohne Absicherung handele) und ich kann mit Zuversicht sagen, dass es sich dabei um ein Instrument handelt,
dass der Handel nach Indikatoren nicht nur schlecht ist, sondern auch schlecht für den Geldbeutel.
Das liegt daran, dass Sie an der FOREX handeln. :) und nach Indikatoren.
Ich handele seit über 9 Jahren mit Gold (es ist eines der beiden Instrumente, mit denen ich ohne Absicherung handele) und ich kann mit Zuversicht sagen, dass es sich dabei um ein Instrument handelt,
dass der Handel nach Indikatoren nicht nur schlecht ist, sondern auch schlecht für den Geldbeutel.
Sie irren sich, der Indikator zeigt die Richtung sehr gut an.
auf dem Diagramm können Sie sehen, wie der rote oder grüne Kreis, geht in die Richtung.
Ich bin einfach ein Trottel - ich habe mich wie immer stur gegen die Indikatoren gestellt - deshalb habe ich 9000 Rubel verloren.
Das liegt daran, dass Sie an der FOREX handeln. :) und nach Indikatoren.
Ich handele seit über 9 Jahren mit Gold (es ist eines von zwei Instrumenten, mit denen ich ohne Absicherung handele) und ich kann mit Zuversicht sagen, dass es sich dabei um ein Instrument handelt,
Ich kann getrost sagen, dass der Handel mit Indikatoren nicht nur schlecht ist, sondern auch schlecht für Ihren Geldbeutel.
Hier ist ein Indikator - Sie können ihn selbst in Ihrem MT5-Terminal überprüfen
Hier ist ein Indikator - Sie können ihn selbst auf Ihrem MT5-Terminal überprüfen
Danke natürlich, aber ich werde es auf die altmodische Art machen... Ich mache alles mit meinem eigenen Gehirn (Gold)...
Hinzugefügt
Falls Sie es nicht bemerkt haben
Ich wusste bereits, dass ich Gold machen würde (siehe Beiträge oben)
Und wenn ich tagsüber nicht auf meiner Baustelle zu Hause gewesen wäre, wäre der Gewinn noch größer gewesen.
Hinzugefügt
Im Gegenzug für Ihre Freundlichkeit mit dem Indikator, werde ich Ihnen sagen, über meine Indikator