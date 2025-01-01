문서화섹션
타임프레임 플래그를 구성합니다.

int  TimeframesFlags(
   MqlDateTime&    time         // 레퍼런스
   )

Parameters

time

[in]  새 시간을 포함하는 MqlDateTime 유형 구조에 대한 레퍼런스.

반환 값

새 막대가 있는 시간대를 나타내는 플래그를 반환합니다.