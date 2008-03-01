- Tarih Tipinin Yapısı
- Giriş Parametrelerinin Yapısı
- Tarihsel Veri Yapısı
- Piyasa Derinliği Yapısı
- Alım-Satım İsteği Yapısı
- Sonuç Kontrolü İsteğinin Yapısı
- Bir Alım-Satım İsteği Sonucunun Yapısı
- Alım-Satım Faaliyeti Yapısı
- Cari fiyatların Yapısı
- Veri Yapıları
MqlDateTime
Tarih tipi yapı int tipinde sekiz alan içerir:
|
struct MqlDateTime
Not
Artık yıl için, yılın DAY_OF_YEAR olan gün sayısı; Mart ayından itibaren artık olmayan bir yıl için bir dizi ilgili günden farklı olacaktır.
Örnek:
|
void OnStart()
Ayrıca Bakınız