MqlDateTime

Tarih tipi yapı int tipinde sekiz alan içerir:

struct MqlDateTime

{

int year; // Yıl

int mon; // Ay

int day; // Gün

int hour; // Saat

int min; // Dakikalar

int sec; // Saniyeler

int day_of_week; // Haftanın günleri (0-Pazar, 1-Pazartesi, ... ,6-Cumartesi)

int day_of_year; // Yılın gün numarası (1 Ocak sıfır sayı değerine atanmıştır)

};

Not

Artık yıl için, yılın DAY_OF_YEAR olan gün sayısı; Mart ayından itibaren artık olmayan bir yıl için bir dizi ilgili günden farklı olacaktır.

Örnek:

void OnStart()

{

//---

datetime date1=D'2008.03.01';

datetime date2=D'2009.03.01';



MqlDateTime str1,str2;

TimeToStruct(date1,str1);

TimeToStruct(date2,str2);

printf("%02d.%02d.%4d, yılın günü = %d",str1.day,str1.mon,

str1.year,str1.day_of_year);

printf("%02d.%02d.%4d, yılın günü = %d",str2.day,str2.mon,

str2.year,str2.day_of_year);

}

/* Sonuç:

01.03.2008, yılın günü = 60

01.03.2009, yılın günü = 59

*/

Ayrıca Bakınız

TimeToStruct, Yapılar ve Sınıflar