CExpertSignal

CExpertSignal, alım-satım sinyalleri için temel sınıftır, arayüz sağlamak dışında herhangi bir eylem gerçekleştirmez (CheckReverseLong() ve CheckReverseShort() yöntemleri hariç).

Nasıl kullanılır:

1. Alım-satım sinyalleri için bir algoritma hazırlayın;

2. CExpertSignal sınıfının soyundan gelen, kendi alım-satım sınıfınızı oluşturun;

3. Sınıfınızdaki sanal yöntemleri kendi algoritmanızı kullanarak yeniden tanımlayın.

Expert\Signal\ klasöründe alım-satım sinyalleri sınıflarına örnekler bulabilirsiniz.

Açıklama

CExpertSignal, alım-satım sinyallerinin uygulanmaları için bir temel sınıftır.

Bildirim

class CExpertSignal : public CExpertBase

Başlık

#include <Expert\ExpertSignal.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CExpertBase CExpertSignal İlk nesil CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR

Sınıf Yöntemleri

Başlatma virtual InitIndicators Göstergeleri ve zaman serilerini başlatır virtual ValidationSettings Ayarları denetler virtual AddFilter Birleştirilmiş sinyale bir filtre ekler Korunan Veriye Erişim BasePrice Temel fiyat seviyesini ayarlar UsedSeries Kullanılan zaman serilerinin bayraklarını alır Parametrelerin Ayarlanması Weight "Weight" parametresinin değerini ayarlar PatternsUsage "PatternsUsage" parametresinin değerini ayarlar General "General" parametresinin değerini ayarlar Ignore "Ignore" parametresinin değerini ayarlar Invert "Invert" parametresinin değerini ayarlar ThresholdOpen "ThresholdOpen" parametresinin değerini ayarlar ThresholdClose "ThresholdClose" parametresinin değerini ayarlar PriceLevel "PriceLevel" parametresinin değerini ayarlar StopLevel "StopLevel" parametresinin değerini ayarlar TakeLevel "TakeLevel" parametresinin değerini ayarlar Expiration "Expiration" parametresinin değerini ayarlar Magic "Magic" parametresinin değerini ayarlar Alım-Satım Koşullarının Denetimi virtual CheckOpenLong Uzun pozisyon açma koşullarını denetler virtual CheckCloseLong Uzun pozisyon kapama koşullarını denetler virtual CheckOpenShort Kısa pozisyon açma koşullarını denetler virtual CheckCloseShort Kısa pozisyon kapama koşullarını denetler virtual CheckReverseLong Uzun pozisyon için ters çevirme koşullarını denetler virtual CheckReverseShort Kıza pozisyon için ters çevirme koşullarını denetler Alım-Satım Parametrelerinin Ayarlanması virtual OpenLongParams Uzun pozisyon açma parametrelerini ayarlar virtual OpenShortParams Kısa pozisyon açma parametrelerini ayarlar virtual CloseLongParams Uzun pozisyon kapama parametrelerini ayarlar virtual CloseShortParams Kısa pozisyon kapama parametrelerini ayarlar Bekleyen Emirlerin Değiştirilme Koşullarının Denetlenmesi virtual CheckTrailingOrderLong Bekleyen alış emrinin parametrelerinin değişimi için koşulları denetler virtual CheckTrailingOrderShort Bekleyen satış emrinin parametrelerinin değişimi için koşulları denetler Piyasa Emirlerinin Biçimini Denetlemek için Yöntemler virtual LongCondition Alış koşulları denetiminin sonucunu alır virtual ShortCondition Alış koşulları denetiminin sonucunu alır virtual Direction Fiyatın ağırlıklı yönünü alır