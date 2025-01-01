- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
CExpertSignal
CExpertSignal, alım-satım sinyalleri için temel sınıftır, arayüz sağlamak dışında herhangi bir eylem gerçekleştirmez (CheckReverseLong() ve CheckReverseShort() yöntemleri hariç).
Nasıl kullanılır:
1. Alım-satım sinyalleri için bir algoritma hazırlayın;
2. CExpertSignal sınıfının soyundan gelen, kendi alım-satım sınıfınızı oluşturun;
3. Sınıfınızdaki sanal yöntemleri kendi algoritmanızı kullanarak yeniden tanımlayın.
Expert\Signal\ klasöründe alım-satım sinyalleri sınıflarına örnekler bulabilirsiniz.
Açıklama
CExpertSignal, alım-satım sinyallerinin uygulanmaları için bir temel sınıftır.
Bildirim
|
class CExpertSignal : public CExpertBase
Başlık
|
#include <Expert\ExpertSignal.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CExpertSignal
İlk nesil
CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR
Sınıf Yöntemleri
|
Başlatma
|
|
virtual InitIndicators
|
Göstergeleri ve zaman serilerini başlatır
|
virtual ValidationSettings
|
Ayarları denetler
|
virtual AddFilter
|
Birleştirilmiş sinyale bir filtre ekler
|
Korunan Veriye Erişim
|
|
Temel fiyat seviyesini ayarlar
|
Kullanılan zaman serilerinin bayraklarını alır
|
Parametrelerin Ayarlanması
|
|
"Weight" parametresinin değerini ayarlar
|
"PatternsUsage" parametresinin değerini ayarlar
|
"General" parametresinin değerini ayarlar
|
"Ignore" parametresinin değerini ayarlar
|
"Invert" parametresinin değerini ayarlar
|
"ThresholdOpen" parametresinin değerini ayarlar
|
"ThresholdClose" parametresinin değerini ayarlar
|
"PriceLevel" parametresinin değerini ayarlar
|
"StopLevel" parametresinin değerini ayarlar
|
"TakeLevel" parametresinin değerini ayarlar
|
"Expiration" parametresinin değerini ayarlar
|
"Magic" parametresinin değerini ayarlar
|
Alım-Satım Koşullarının Denetimi
|
|
virtual CheckOpenLong
|
Uzun pozisyon açma koşullarını denetler
|
virtual CheckCloseLong
|
Uzun pozisyon kapama koşullarını denetler
|
virtual CheckOpenShort
|
Kısa pozisyon açma koşullarını denetler
|
virtual CheckCloseShort
|
Kısa pozisyon kapama koşullarını denetler
|
virtual CheckReverseLong
|
Uzun pozisyon için ters çevirme koşullarını denetler
|
virtual CheckReverseShort
|
Kıza pozisyon için ters çevirme koşullarını denetler
|
Alım-Satım Parametrelerinin Ayarlanması
|
|
virtual OpenLongParams
|
Uzun pozisyon açma parametrelerini ayarlar
|
virtual OpenShortParams
|
Kısa pozisyon açma parametrelerini ayarlar
|
virtual CloseLongParams
|
Uzun pozisyon kapama parametrelerini ayarlar
|
virtual CloseShortParams
|
Kısa pozisyon kapama parametrelerini ayarlar
|
Bekleyen Emirlerin Değiştirilme Koşullarının Denetlenmesi
|
|
virtual CheckTrailingOrderLong
|
Bekleyen alış emrinin parametrelerinin değişimi için koşulları denetler
|
virtual CheckTrailingOrderShort
|
Bekleyen satış emrinin parametrelerinin değişimi için koşulları denetler
|
Piyasa Emirlerinin Biçimini Denetlemek için Yöntemler
|
|
virtual LongCondition
|
Alış koşulları denetiminin sonucunu alır
|
virtual ShortCondition
|
Alış koşulları denetiminin sonucunu alır
|
virtual Direction
|
Fiyatın ağırlıklı yönünü alır
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
|
Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries