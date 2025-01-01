DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertSignal 

CExpertSignal

CExpertSignal, alım-satım sinyalleri için temel sınıftır, arayüz sağlamak dışında herhangi bir eylem gerçekleştirmez (CheckReverseLong() ve CheckReverseShort() yöntemleri hariç).

Nasıl kullanılır:

1. Alım-satım sinyalleri için bir algoritma hazırlayın;
2. CExpertSignal sınıfının soyundan gelen, kendi alım-satım sınıfınızı oluşturun;
3. Sınıfınızdaki sanal yöntemleri kendi algoritmanızı kullanarak yeniden tanımlayın.

Expert\Signal\ klasöründe alım-satım sinyalleri sınıflarına örnekler bulabilirsiniz.

Açıklama

CExpertSignal, alım-satım sinyallerinin uygulanmaları için bir temel sınıftır.

Bildirim

   class CExpertSignal : public CExpertBase

Başlık

   #include <Expert\ExpertSignal.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CExpertBase

          CExpertSignal

İlk nesil

CSignalAC, CSignalAMA, CSignalAO, CSignalBearsPower, CSignalBullsPower, CSignalCCI, CSignalDeM, CSignalDEMA, CSignalEnvelopes, CSignalFrAMA, CSignalRSI, CSignalRVI, CSignalSAR, CSignalStoch, CSignalTEMA, CSignalTriX, CSignalWPR

Sınıf Yöntemleri

Başlatma

 

virtual InitIndicators

Göstergeleri ve zaman serilerini başlatır

virtual ValidationSettings

Ayarları denetler

virtual AddFilter

Birleştirilmiş sinyale bir filtre ekler

Korunan Veriye Erişim

 

BasePrice

Temel fiyat seviyesini ayarlar

UsedSeries

Kullanılan zaman serilerinin bayraklarını alır

Parametrelerin Ayarlanması

 

Weight

"Weight" parametresinin değerini ayarlar

PatternsUsage

"PatternsUsage" parametresinin değerini ayarlar

General

"General" parametresinin değerini ayarlar

Ignore

"Ignore" parametresinin değerini ayarlar

Invert

"Invert" parametresinin değerini ayarlar

ThresholdOpen

"ThresholdOpen" parametresinin değerini ayarlar

ThresholdClose

"ThresholdClose" parametresinin değerini ayarlar

PriceLevel

"PriceLevel" parametresinin değerini ayarlar

StopLevel

"StopLevel" parametresinin değerini ayarlar

TakeLevel

"TakeLevel" parametresinin değerini ayarlar

Expiration

"Expiration" parametresinin değerini ayarlar

Magic

"Magic" parametresinin değerini ayarlar

Alım-Satım Koşullarının Denetimi

 

virtual CheckOpenLong

Uzun pozisyon açma koşullarını denetler

virtual CheckCloseLong

Uzun pozisyon kapama koşullarını denetler

virtual CheckOpenShort

Kısa pozisyon açma koşullarını denetler

virtual CheckCloseShort

Kısa pozisyon kapama koşullarını denetler

virtual CheckReverseLong

Uzun pozisyon için ters çevirme koşullarını denetler

virtual CheckReverseShort

Kıza pozisyon için ters çevirme koşullarını denetler

Alım-Satım Parametrelerinin Ayarlanması

 

virtual OpenLongParams

Uzun pozisyon açma parametrelerini ayarlar

virtual OpenShortParams

Kısa pozisyon açma parametrelerini ayarlar

virtual CloseLongParams

Uzun pozisyon kapama parametrelerini ayarlar

virtual CloseShortParams

Kısa pozisyon kapama parametrelerini ayarlar

Bekleyen Emirlerin Değiştirilme Koşullarının Denetlenmesi

 

virtual CheckTrailingOrderLong

Bekleyen alış emrinin parametrelerinin değişimi için koşulları denetler

virtual CheckTrailingOrderShort

Bekleyen satış emrinin parametrelerinin değişimi için koşulları denetler

Piyasa Emirlerinin Biçimini Denetlemek için Yöntemler

 

virtual LongCondition

Alış koşulları denetiminin sonucunu alır

virtual ShortCondition

Alış koşulları denetiminin sonucunu alır

virtual Direction

Fiyatın ağırlıklı yönünü alır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries