ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertTimeframesFlags 

TimeframesFlags

このメソッドは、新しいバーを持つ時間軸を示すフラグを返します。

int  TimeframesFlags(
  MqlDateTime&    time        // 時刻変数
  ）

パラメータ

time

[in]  新しい時刻を示す、参照で渡された MqlDateTime 型の変数

戻り値

新しいバーを持つ時間軸を示すフラグ