TimeframesFlags

Формирует флаги таймфреймов.

int  TimeframesFlags(
   MqlDateTime&    time         // ссылка
   )

Параметры

time

[in]  Ссылка на структуру типа MqlDateTime, в которой содержится новое время.

Возвращаемое значение

Флаги таймфреймов, для которых пришел "новый бар".