TimeframesFlags

O método retorna o flag indicando os timeframes com uma nova barra.

int  TimeframesFlags(
   MqlDateTime&    time         // variable for time
   )

Parâmetros

time

[in]  Variável do tipo MqlDateTime para novo tempo, transferido pela referência.

Valor de retorno

Retorna o flag que indica os timeframes com uma nova barra.