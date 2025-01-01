文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertTimeframesFlags 

TimeframesFlags

方法返回新柱线的时间帧标志指示。

int  TimeframesFlags(
   MqlDateTime&    time         // 时间变量
   )

参数

time

[输入]  新时间的 MqlDateTime 类型变量, 通过引用传递。

返回值

返回的标志, 指示新柱线的时间帧。