TimeframesFlags

Il metodo restituisce il flag che indica i timeframes con una nuova barra.

int  TimeframesFlags(
   MqlDateTime&    time         // variabile per il tempo
   )

Parametri

time

[in]  Variabile di tipo MqlDateTime per il nuovo orario, passata per riferimento.

Valore di ritorno

Esso restituisce la flag, che indica timeframes con una nuova barra.