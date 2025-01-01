DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertTimeframesFlags 

TimeframesFlags

Bildet Flags von Timeframes.

int  TimeframesFlags(
   MqlDateTime&    time         // Referenz
   )

Parameter

time

[in]  Referenz auf die Struktur vom Typ MqlDateTime, die die neue Zeit enthält.

Rückgabewert

Flags von Zeitrahmen, für die "ein neuer Bar" erhalten war.