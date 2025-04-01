ФОРТС. Вопросы по исполнению

Добрый день, Ренат!

В теме "ФОРТС большие задержки при выставлении приказов"

Вы утверждали, что никаких дополнительных задержек со стороны Вашего сервера

не существует и рекомендовали установить машину поближе к Вашему серверу.

С большими проблемами удалось это сделать (начальник отдела по работе с профессиональными клиентами ДЦ Открытие Евгений Сергеевич,

сказал, что виртуальная машина, которую мне выделили, находится в одной стойке с Вашим сервером.) 

Соединяюсь с машиной:

 

Установил МТ-5

 

 

Затем "руками" выставил - удалил ордер, и получил результат:

 

Ну, думаю, через интернет "ходят" пакеты.

Пробую сделать tracetr к серверу:

 

Задержка, между сервером и виртуальной машиной - менее 1 мс. 

Такие же результаты, при трассировке другого сервера (87.......

 

Как Вы прокомментируете вышеизложенное? 

 

Немного со стороны наблюдаю этот цирк в последние несколько месяцев.

Почему все вопросы идут к разработчикам, которые даже доступа к торговым серверам брокера не имеют?

Господа из "Открытия", если вы запускаете новый сервис, то может вы станете отвечать на вопросы своих клиентов? Или ваша роль заключается только в установке МТ сервера кнопкой "Next" и стрижке комиссий с клиента?

 

Я отвечу чуть позже с деталями.

Mikalas прав и особенное спасибо за его доказательную базу. Как я и обещал, мы улучшили латенси в последнем билде и ждем пока все брокеры обновятся.

Открытие еще не обновило реальные серверы на 1035 билд и пока тестирует новую версию на тестовых серверах.

 
Renat:

Я отвечу чуть позже с деталями.

Mikalas прав и особенное спасибо за его доказательную базу. Как я и обещал, мы улучшили латенси в последнем билде и ждем пока все брокеры обновятся.

Открытие еще не обновило реальные серверы на 1035 билд и пока тестирует новую версию на тестовых серверах.

Спасибо, будем ждать 1035 билд и детали.
 

Только что Открытие выложил на демо-сервер новый билд 1035

Задержки сократились в 2,2 РАЗА!

Молодцы MQ!

Осталось дождаться нового билда на реале! 

Ложка дегтя - все равно десятки миллисекунд. На что тратится это драгоценное время?!

Биржа обрабатывает потоки приказов, на порядки больше. И справляется за микросекунды. Как это?

 

Даже LMAX, писанный на Java, имеет latency ~ 2-3 ms.

 
zaskok:

Ложка дегтя - все равно десятки миллисекунд. На что тратится это драгоценное время?!

Биржа обрабатывает потоки приказов, на порядки больше. И справляется за микросекунды. Как это?

 

Даже LMAX, писанный на Java, имеет latency ~ 2-3 ms.

Сделайте tracert от вашего компьютера до сервера MQ,

и Вы увидите сколько "жрёт" Ваш ИНТЕРНЕТ. 

З.Ы Не забудьте Ваши результаты умножить на 2 (туда-обратно) 

 

~ 42 ms "жрет" мой интернет.

 
zaskok:

Ложка дегтя - все равно десятки миллисекунд. На что тратится это драгоценное время?!

Биржа обрабатывает потоки приказов, на порядки больше. И справляется за микросекунды. Как это?

Вы про весь клиентский путь или про микросекунды внутри одного движка?

Все люди постоянно путают тайминги независимой очереди движка(радостно веря рассказам про микросекунды) и все суммарные накопительные сетевые расходы по всей сети до финального ритейлового клиента. Ну и при сравнениях точно также не замечают, что выбрасывают целые сегменты (промежуточное звено брокера в ритейловом секторе, например) как в случае в LMAX (сравнивая исключительно один сегмент прямого коннекта к LMAX).

 
Mikalas:

Сделайте tracert от вашего компьютера до сервера MQ,

~ 42 ms 
Главное, чтобы вы не суммировали время хопов. У меня такое ощущение, что вы их суммируете вместо выбора времени последнего/максимального узла.
 

Сейчас, когда на реале нет нового билда, обсуждать задержки бесполезно.

У меня ещё не отобрали виртуальную машину (которая стоит в одной стойке с сервером MQ).

Как только появится на реале новый билд всё станет на свои места. 

P/S думаю, что ждать совсем не долго... 

Прогресс ЯВНО налицо, насколько стало лучше покажет реал. 

Renat:

Вы про весь клиентский путь или про микросекунды внутри одного движка?

Все люди постоянно путают тайминги независимой очереди движка(радостно веря рассказам про микросекунды) и все суммарные накопительные сетевые расходы по всей сети до финального ритейлового клиента. Ну и при сравнениях точно также не замечают, что выбрасывают целые сегменты (промежуточное звено брокера в ритейловом секторе, например) как в случае в LMAX (сравнивая исключительно один сегмент прямого коннекта к LMAX).

Давайте на чистоту и прозрачно. Будем говорить о latency за вычетом всех пингов между узлами.

Мне демонстрировали HFT-ники на рос. бирже latency ~ 1 мс. Я не технарь и не могу рассказать, как они этого добиваются.

Точно также на LMAX latency ~ 2-3 ms.

Еще раз повторяю, речь идет о latency ритейла за вычетом всех пингов.

MT5-инфраструктура подключается напрямую к биржам. Или, как Вы сказали, это просто "труба". HFT-ники подключают свои трубы и получают результат, как написал выше.

Подключая MT5-трубу, получаются гораздо бОльшие временные издержки. Каковы причины?

