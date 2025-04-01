ФОРТС. Вопросы по исполнению
Немного со стороны наблюдаю этот цирк в последние несколько месяцев.
Почему все вопросы идут к разработчикам, которые даже доступа к торговым серверам брокера не имеют?
Господа из "Открытия", если вы запускаете новый сервис, то может вы станете отвечать на вопросы своих клиентов? Или ваша роль заключается только в установке МТ сервера кнопкой "Next" и стрижке комиссий с клиента?
Я отвечу чуть позже с деталями.
Mikalas прав и особенное спасибо за его доказательную базу. Как я и обещал, мы улучшили латенси в последнем билде и ждем пока все брокеры обновятся.
Открытие еще не обновило реальные серверы на 1035 билд и пока тестирует новую версию на тестовых серверах.
Я отвечу чуть позже с деталями.
Mikalas прав и особенное спасибо за его доказательную базу. Как я и обещал, мы улучшили латенси в последнем билде и ждем пока все брокеры обновятся.
Открытие еще не обновило реальные серверы на 1035 билд и пока тестирует новую версию на тестовых серверах.
Только что Открытие выложил на демо-сервер новый билд 1035
Задержки сократились в 2,2 РАЗА!
Молодцы MQ!
Осталось дождаться нового билда на реале!
Ложка дегтя - все равно десятки миллисекунд. На что тратится это драгоценное время?!
Биржа обрабатывает потоки приказов, на порядки больше. И справляется за микросекунды. Как это?
Даже LMAX, писанный на Java, имеет latency ~ 2-3 ms.
Ложка дегтя - все равно десятки миллисекунд. На что тратится это драгоценное время?!
Биржа обрабатывает потоки приказов, на порядки больше. И справляется за микросекунды. Как это?
Даже LMAX, писанный на Java, имеет latency ~ 2-3 ms.
Сделайте tracert от вашего компьютера до сервера MQ,
и Вы увидите сколько "жрёт" Ваш ИНТЕРНЕТ.
З.Ы Не забудьте Ваши результаты умножить на 2 (туда-обратно)
~ 42 ms "жрет" мой интернет.
Ложка дегтя - все равно десятки миллисекунд. На что тратится это драгоценное время?!
Биржа обрабатывает потоки приказов, на порядки больше. И справляется за микросекунды. Как это?
Вы про весь клиентский путь или про микросекунды внутри одного движка?
Все люди постоянно путают тайминги независимой очереди движка(радостно веря рассказам про микросекунды) и все суммарные накопительные сетевые расходы по всей сети до финального ритейлового клиента. Ну и при сравнениях точно также не замечают, что выбрасывают целые сегменты (промежуточное звено брокера в ритейловом секторе, например) как в случае в LMAX (сравнивая исключительно один сегмент прямого коннекта к LMAX).
Сделайте tracert от вашего компьютера до сервера MQ,~ 42 ms
Сейчас, когда на реале нет нового билда, обсуждать задержки бесполезно.
У меня ещё не отобрали виртуальную машину (которая стоит в одной стойке с сервером MQ).
Как только появится на реале новый билд всё станет на свои места.
P/S думаю, что ждать совсем не долго...
Прогресс ЯВНО налицо, насколько стало лучше покажет реал.
Вы про весь клиентский путь или про микросекунды внутри одного движка?
Все люди постоянно путают тайминги независимой очереди движка(радостно веря рассказам про микросекунды) и все суммарные накопительные сетевые расходы по всей сети до финального ритейлового клиента. Ну и при сравнениях точно также не замечают, что выбрасывают целые сегменты (промежуточное звено брокера в ритейловом секторе, например) как в случае в LMAX (сравнивая исключительно один сегмент прямого коннекта к LMAX).
Давайте на чистоту и прозрачно. Будем говорить о latency за вычетом всех пингов между узлами.
Мне демонстрировали HFT-ники на рос. бирже latency ~ 1 мс. Я не технарь и не могу рассказать, как они этого добиваются.
Точно также на LMAX latency ~ 2-3 ms.
Еще раз повторяю, речь идет о latency ритейла за вычетом всех пингов.
MT5-инфраструктура подключается напрямую к биржам. Или, как Вы сказали, это просто "труба". HFT-ники подключают свои трубы и получают результат, как написал выше.
Подключая MT5-трубу, получаются гораздо бОльшие временные издержки. Каковы причины?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день, Ренат!
В теме "ФОРТС большие задержки при выставлении приказов"
Вы утверждали, что никаких дополнительных задержек со стороны Вашего сервера
не существует и рекомендовали установить машину поближе к Вашему серверу.
С большими проблемами удалось это сделать (начальник отдела по работе с профессиональными клиентами ДЦ Открытие Евгений Сергеевич,
сказал, что виртуальная машина, которую мне выделили, находится в одной стойке с Вашим сервером.)
Соединяюсь с машиной:
Установил МТ-5
Затем "руками" выставил - удалил ордер, и получил результат:
Ну, думаю, через интернет "ходят" пакеты.
Пробую сделать tracetr к серверу:
Задержка, между сервером и виртуальной машиной - менее 1 мс.
Такие же результаты, при трассировке другого сервера (87.......)
Как Вы прокомментируете вышеизложенное?