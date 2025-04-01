ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 28

Как-то Ренат пообещал, что попробуют сделать кросс-коннект к серверу Открытия...

Интересно, есть какие-нибудь новости по этому вопросу? 

 

А кто знает куда сервер Moscow делся? 

 

 
Михаил:
Может, не надо постоянно редактировать свои сообщения, чтоб тема в топе была?
 

Разработчики!

Когда же "почините" одиночные задержки?

2015.06.01 16:51:07.223 Trades  'ХХХХХ': buy limit 1.00 AUDU-9.15 at 0.7413
2015.06.01 16:51:07.240 Trades  'ХХХХХ': buy limit 1.00 AUDU-9.15 at 0.7413 placed for execution in 16 ms
2015.06.01 16:51:07.290 Trades  'ХХХХХ': modify order #13967407 buy limit 1.00 AUDU-9.15 at 0.7413 sl: 0.0000 tp: 0.0000 -> 0.7415, sl: 0.0000 tp: 0.0000
2015.06.01 16:51:07.613 Trades  'ХХХХХ': modify order #13967407 buy limit 1.00 AUDU-9.15 at 0.7413 sl: 0.0000 tp: 0.0000 -> 0.7415, sl: 0.0000 tp: 0.0000 placed for execution in 323 ms
2015.06.01 16:51:07.635 Trades  'ХХХХХ': modify order #13967407 buy limit 1.00 AUDU-9.15 at 0.7415 sl: 0.0000 tp: 0.0000 -> 0.7473, sl: 0.0000 tp: 0.0000
2015.06.01 16:51:07.644 Trades  'ХХХХХ': modify order #13967407 buy limit 1.00 AUDU-9.15 at 0.7415 sl: 0.0000 tp: 0.0000 -> 0.7473, sl: 0.0000 tp: 0.0000 placed for execution in 8 ms
 

Билд 1157

Одиночные задержки так и "живут" пока:

2015.06.22 10:00:41.654 Trades  'ххххх': modify order #14474610 sell limit 1.00 CHMF-12.15 at 65500 sl: 0 tp: 0 -> 65498, sl: 0 tp: 0
2015.06.22 10:00:41.672 Trades  'ххххх': modify order #14474610 sell limit 1.00 CHMF-12.15 at 65500 sl: 0 tp: 0 -> 65498, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 18 ms
2015.06.22 10:00:41.756 Trades  'ххххх': modify order #14474610 sell limit 1.00 CHMF-12.15 at 65498 sl: 0 tp: 0 -> 61890, sl: 0 tp: 0
2015.06.22 10:00:41.772 Trades  'ххххх': modify order #14474610 sell limit 1.00 CHMF-12.15 at 65498 sl: 0 tp: 0 -> 61890, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 15 ms
2015.06.22 10:08:59.985 Trades  'ххххх': deal #13317226 sell 9.00 Si-9.15 at 54961 done (based on order #14475523)
2015.06.22 10:08:59.986 Trades  'ххххх': deal #13317227 sell 8.00 Si-9.15 at 54961 done (based on order #14475523)
2015.06.22 10:08:59.987 Trades  'ххххх': deal #13317228 sell 8.00 Si-9.15 at 54961 done (based on order #14475523)
2015.06.22 10:08:59.989 Trades  'ххххх': deal #13317229 sell 4.00 Si-9.15 at 54961 done (based on order #14475523)
2015.06.22 10:08:59.990 Trades  'ххххх': deal #13317230 sell 1.00 Si-9.15 at 54961 done (based on order #14475523)
2015.06.22 10:08:59.992 Trades  'ххххх': deal #13317231 sell 1.00 Si-9.15 at 54961 done (based on order #14475523)
2015.06.22 10:08:59.992 Trades  'ххххх': deal #13317232 sell 1.00 Si-9.15 at 54961 done (based on order #14475523)
2015.06.22 10:08:59.993 Trades  'ххххх': deal #13317233 sell 4.00 Si-9.15 at 54960 done (based on order #14475523)
2015.06.22 10:08:59.997 Trades  'ххххх': deal #13317234 sell 4.00 Si-9.15 at 54960 done (based on order #14475523)
2015.06.22 10:08:59.998 Trades  'ххххх': deal #13317235 sell 11.00 Si-9.15 at 54960 done (based on order #14475523)
2015.06.22 10:10:00.473 Trades  'ххххх': sell limit 3.00 TATN-12.15 at 31741 placed for execution in 549 ms
2015.06.22 10:13:24.508 Trades  'ххххх': deal #13317713 sell 1.00 Si-9.15 at 54990 done (based on order #14475894)
2015.06.22 10:13:24.509 Trades  'ххххх': deal #13317714 sell 1.00 Si-9.15 at 54990 done (based on order #14475894)
2015.06.22 10:13:24.510 Trades  'ххххх': deal #13317715 sell 2.00 Si-9.15 at 54989 done (based on order #14475894)

 



 

 

Билд 1157 (реальный счёт)

Опять не справляется сервер (а говорили, что исправили):

2015.07.02 10:00:25.746 Forts_trader (AUDU-9.15,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер не удалён! Причина =  Слишком частые запросы
2015.07.02 10:00:25.749 Forts_trader (HYDR-9.15,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер не модифицирован! Причина =  Слишком частые запросы
2015.07.02 10:00:25.750 Forts_trader (AUDU-9.15,H1)     OnTradeTransaction: Sell ордер не удалён! Причина =  Слишком частые запросы
2015.07.02 10:00:25.837 Forts_trader (HYDR-9.15,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер не модифицирован! Причина =  Слишком частые запросы
2015.07.02 10:00:26.031 Forts_trader (HYDR-9.15,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер не удалён! Причина =  Слишком частые запросы
2015.07.02 10:00:26.178 Forts_trader (HYDR-9.15,H1)     OnTradeTransaction: Buy ордер не удалён! Причина =  Слишком частые запросы


2015.07.02 10:00:25.736	Trades	'ххххх': cancel order #14825590 sell limit 12.00 AUDU-12.15 at 0.7991
2015.07.02 10:00:25.743	Trades	'ххххх': failed cancel order #14825589 buy limit 12.00 AUDU-12.15 at 0.7303 [Too many trade requests]
2015.07.02 10:00:25.746	Trades	'ххххх': failed modify order #14825397 buy limit 6.00 HYDR-12.15 at 5005 sl: 0 tp: 0 -> 5007, sl: 0 tp: 0 [Too many trade requests]
2015.07.02 10:00:25.746	Trades	'ххххх': failed cancel order #14825590 sell limit 12.00 AUDU-12.15 at 0.7991 [Too many trade requests]
2015.07.02 10:00:25.826	Trades	'ххххх': modify order #14825397 buy limit 6.00 HYDR-12.15 at 5005 sl: 0 tp: 0 -> 5007, sl: 0 tp: 0
2015.07.02 10:00:25.836	Trades	'ххххх': failed modify order #14825397 buy limit 6.00 HYDR-12.15 at 5005 sl: 0 tp: 0 -> 5007, sl: 0 tp: 0 [Too many trade requests]
2015.07.02 10:00:26.012	Trades	'ххххх': cancel order #14825397 buy limit 6.00 HYDR-12.15 at 5005
2015.07.02 10:00:26.031	Trades	'ххххх': failed cancel order #14825397 buy limit 6.00 HYDR-12.15 at 5005 [Too many trade requests]
2015.07.02 10:00:26.155	Trades	'ххххх': cancel order #14825397 buy limit 6.00 HYDR-12.15 at 5005
2015.07.02 10:00:26.174	Trades	'ххххх': failed cancel order #14825397 buy limit 6.00 HYDR-12.15 at 5005 [Too many trade requests]

 

Билд 1159 реальный счёт

Так и "живёт" одиночная задержка:

2015.07.02 17:07:37.247 Trades  'ххххх': buy limit 2.00 UCHF-12.15 at 0.9288
2015.07.02 17:07:37.257 Trades  'ххххх': buy limit 2.00 UCHF-12.15 at 0.9288 placed for execution in 10 ms
2015.07.02 17:07:37.707 Trades  'ххххх': cancel order #14847352 buy limit 2.00 UCHF-12.15 at 0.9288
2015.07.02 17:07:37.718 Trades  'ххххх': cancel order #14847352 buy limit 2.00 UCHF-12.15 at 0.9288 placed for execution in 10 ms
2015.07.02 17:08:35.679 Trades  'ххххх': modify order #14847312 buy limit 2.00 GMKR-12.15 at 89860 sl: 0 tp: 0 -> 89862, sl: 0 tp: 0
2015.07.02 17:08:36.224 Trades  'ххххх': modify order #14847312 buy limit 2.00 GMKR-12.15 at 89860 sl: 0 tp: 0 -> 89862, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 544 ms
2015.07.02 17:08:36.250 Trades  'ххххх': modify order #14847312 buy limit 2.00 GMKR-12.15 at 89862 sl: 0 tp: 0 -> 89927, sl: 0 tp: 0
2015.07.02 17:08:36.270 Trades  'ххххх': modify order #14847312 buy limit 2.00 GMKR-12.15 at 89862 sl: 0 tp: 0 -> 89927, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 20 ms
2015.07.02 17:08:36.339 Trades  'ххххх': cancel order #14847312 buy limit 2.00 GMKR-12.15 at 89927
2015.07.02 17:08:36.358 Trades  'ххххх': cancel order #14847312 buy limit 2.00 GMKR-12.15 at 89927 placed for execution in 19 ms
 

не могу понять


Торговля отключена совсем ? Или это брокер отключил на демке, или этот фьюч больше не котируется ?

 
Vladimir Pastushak:

не могу понять


Торговля отключена совсем ? Или это брокер отключил на демке, или этот фьюч больше не котируется ?

Биржа проводит конкурс, и поэтому на демо многие фьючи отключены.
 

Добрый день!

Всё ещё живут одиночные задержки:

2015.07.29 18:11:49.716 Trades  'xxxxx': cancel order #17479524 sell limit 5.00 GBPU-12.15 at 1.5697
2015.07.29 18:11:49.730 Trades  'xxxxx': cancel order #17479524 sell limit 5.00 GBPU-12.15 at 1.5697 placed for execution in 14 ms
2015.07.29 18:12:34.660 Trades  'xxxxx': modify order #17468867 sell limit 1.00 SNGR-12.15 at 34162 sl: 0 tp: 0 -> 34058, sl: 0 tp: 0
2015.07.29 18:12:34.692 Trades  'xxxxx': modify order #17468867 sell limit 1.00 SNGR-12.15 at 34162 sl: 0 tp: 0 -> 34058, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 32 ms
2015.07.29 18:13:36.995 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 GBPU-12.15 at 1.5546
2015.07.29 18:13:37.333 Trades  'xxxxx': buy limit 5.00 GBPU-12.15 at 1.5546 placed for execution in 337 ms
2015.07.29 18:13:37.676 Trades  'xxxxx': cancel order #17458859 sell limit 20.00 BR-11.15 at 57.58
2015.07.29 18:13:38.575 Trades  'xxxxx': cancel order #17458859 sell limit 20.00 BR-11.15 at 57.58 placed for execution in 899 ms
2015.07.29 18:13:38.637 Trades  'xxxxx': cancel order #17481170 buy limit 5.00 GBPU-12.15 at 1.5546
2015.07.29 18:13:38.655 Trades  'xxxxx': cancel order #17481170 buy limit 5.00 GBPU-12.15 at 1.5546 placed for execution in 17 ms
2015.07.29 18:13:55.826 Trades  'xxxxx': sell limit 8.00 ROSN-12.15 at 24168
2015.07.29 18:13:55.838 Trades  'xxxxx': sell limit 8.00 ROSN-12.15 at 24168 placed for execution in 12 ms
