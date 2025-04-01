ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 28
Как-то Ренат пообещал, что попробуют сделать кросс-коннект к серверу Открытия...
Интересно, есть какие-нибудь новости по этому вопросу?
А кто знает куда сервер Moscow делся?
Разработчики!
Когда же "почините" одиночные задержки?
Билд 1157
Одиночные задержки так и "живут" пока:
Билд 1157 (реальный счёт)
Опять не справляется сервер (а говорили, что исправили):
Билд 1159 реальный счёт
Так и "живёт" одиночная задержка:
не могу понять
Торговля отключена совсем ? Или это брокер отключил на демке, или этот фьюч больше не котируется ?
Добрый день!
Всё ещё живут одиночные задержки: