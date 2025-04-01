ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день!
Что-то не ладно в "Королевстве"
Есть какой-то прогресс в работе?
Добрый день!
Что-то не ладно в "Королевстве"
Есть какой-то прогресс в работе?
Да, прогресс большой.
На этой неделе выпустим новый билд и когда серверы обновятся, то увидите ускорение. Работы и дальше продолжаются.
Да, прогресс большой.
На этой неделе выпустим новый билд и когда серверы обновятся, то увидите ускорение. Работы и дальше продолжаются.
Добрый день, Ренат!
Кто-нибудь из брокеров в США использует МТ5 для
торговли фьючерсами?
Еще нет.
А планы далёкие или в обозримом будующем?
Добрый день, Ренат!
А стоит ли у Вас в планах доработать обработчик OnTradeTransaction?
Что именно вы имеете в виду?
Добрый день!
На рисунке лог действия с отложенным ордером:
Установка --> модификация --> удаление
Зачем дублирование (обведено красным)?
И нет кодов возврата.
Например, ордер могу удалить я, но может и брокер, а может быть произошла экспирация ордера.
Как узнать?
Теперь рассмотрим установку отложенного ордера:
Отправив команду OrderSendAsync, мы получаем номер запроса req_id = result.request_id
В OnTradeTransaction мы сразу получаем ответ (result.retcode) установлен ли ордер (получаем его ticket) или нет
Зачем нам ещё 3 сообщения,
если мы уже всё выяснили?
Далее, модификация.
зачем сообщение,
если нам всё-равно не известен результат этого действия (Retcode = 0)?
Отправив команду на модификацию ордера, мы, как и с случаем его установки, уже знаем, что он модифицируется (повторно получили билет и result.retcode == TRADE_RETCODE_PLACED )
Гораздо информативнее будет добавить Retcode = MODIFY_DONE в сообщение