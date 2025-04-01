ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 69

Новый комментарий
[Удален]  

 Это все равно что наехать на феррари (мт5)  за то что она в космос не летает, когда рядом тяжелый лимузин (квик)  стоит.

В космос - пожалуйста -прямое подключение+ колокейшн + куча сложных с этим связанных технических нюансов в нагрузку.  

[Удален]  

Может сложиться впечатление, что Михаил слишком близко подобрался к страшной истине, что его прошлось "убрать", не дав права на ответ.  

  Ни кому не доверяю.  Истина где-то рядом. Истина в профите. 

Нубы говорят, что через Метатрейдер нельзя заработать, ибо это кухонный терминал.  Мы докажем обратное на ЛЧИ 2016. ) 

Всем мира! Не соорьтесь! 

 
Ром:

 Ни кому не доверяю.  Истина где-то рядом. Истина в профите. 

   Но нужно признать, что стиль написания товарисЧей   kond777 и  Mikhail Filimonov поразительно похож и по стилистике, и по манере общения! :))

[Удален]  
ALIV:

   Но нужно признать, что стиль написания товарисЧей   kond777 и  Mikhail Filimonov поразительно похож и по стилистике, и по манере общения! :))

  Ну, похож.  Но вряд ли Михаил не знал что  для фейков нужно заходить через прокси.  ТОР браузер использовать - и не париться. 

Админ же по айпи все моментом может вычислить.  Особенно когда айпи статический. 

 
Ром:

  Но вряд ли Михаил не знал что  для фейков нужно заходить через прокси.  ТОР браузер использовать - и не париться. 

Админ же по айпи все моментом может вычислить.  Особенно когда айпи статический. 

 

     Вы ветку то хоть читаете? :(

     Ренат же  ясно написал в посте выше, что чел даже не шифровался.

     Понятно  и то, что за всеми этими изображениями "КАК БЫ" настоящих людей на аватарках  ников-клонов к реальному изображению человека

     стоящего за ними - не имеют.

      Да и  вообще, это очень редкое явления, чтобы юзер размещал своё реальное изображение на аватарке ника. Обычно, так поступает  официальное лицо, которое так или иначе каким-то образом связано с предоставлением определённого уровня услуг и имеет прямое отношение  к форуму.

    Здесь же, ещё и наблюдается попытка убедить сообщество форума в том, что за никами - клонами стоят реальные люди,

     которые даже своё изображение не постеснялись выставить. 

     Суть здесь в другом,  если человек  начинает вести себя на определённом этапе  нечестным образом, уровень доверия к такому человеку  сильно падает,

    даже если он и  преследует вроде бы  благие  цели.

   

 
Ром:

  Ну, похож.  Но вряд ли Михаил не знал что  для фейков нужно заходить через прокси.  ТОР браузер использовать - и не париться. 

Админ же по айпи все моментом может вычислить.  Особенно когда айпи статический. 

 kond777 если интересно, это не Михаил))) щас наверное тож в баню отправят..)
 

Rinat, глупости не разводите и не пытайтесь быть умнее админов.

Про баню вы верно заметили. 

 
Renat Fatkhullin:

Rinat, глупости не разводите и не пытайтесь быть умнее админов.

Про баню вы верно заметили. 

Ренат!

А как Вам это?

100% не Фотошоп

 

 

70 страниц писанины и не дошло, что так некорректно может работать только аппаратура, если Вам уже показали, что программа работает исправно? Не поверю, что и ручные операции точно также исполняются. Если руками быстро, значит зациклено очень сильно что то. Железо может не работать - сетевая карта, неверно (коряво) обжатые коннектора, драйверы, вирус или еще что то. Пробуйте своё ПО с любого другого места и компьютера, где можете получить доступ к Интернет. Делайте выводы, выявляейте неисправность, ну ё-ма-ё, читать невозможно....

 

Я так понимаю, что следующий шаг - это "ну и что, что куки совпадают. мой друг один раз лишь с моего компьютера авторизовался! И вообще, я куки чистил".

1...626364656667686970717273747576...177
Новый комментарий