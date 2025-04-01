ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 69
Это все равно что наехать на феррари (мт5) за то что она в космос не летает, когда рядом тяжелый лимузин (квик) стоит.
В космос - пожалуйста -прямое подключение+ колокейшн + куча сложных с этим связанных технических нюансов в нагрузку.
Может сложиться впечатление, что Михаил слишком близко подобрался к страшной истине, что его прошлось "убрать", не дав права на ответ.
Ни кому не доверяю. Истина где-то рядом. Истина в профите.
Нубы говорят, что через Метатрейдер нельзя заработать, ибо это кухонный терминал. Мы докажем обратное на ЛЧИ 2016. )
Всем мира! Не соорьтесь!
Но нужно признать, что стиль написания товарисЧей kond777 и Mikhail Filimonov поразительно похож и по стилистике, и по манере общения! :))
Ну, похож. Но вряд ли Михаил не знал что для фейков нужно заходить через прокси. ТОР браузер использовать - и не париться.
Админ же по айпи все моментом может вычислить. Особенно когда айпи статический.
Вы ветку то хоть читаете? :(
Ренат же ясно написал в посте выше, что чел даже не шифровался.
Понятно и то, что за всеми этими изображениями "КАК БЫ" настоящих людей на аватарках ников-клонов к реальному изображению человека
стоящего за ними - не имеют.
Да и вообще, это очень редкое явления, чтобы юзер размещал своё реальное изображение на аватарке ника. Обычно, так поступает официальное лицо, которое так или иначе каким-то образом связано с предоставлением определённого уровня услуг и имеет прямое отношение к форуму.
Здесь же, ещё и наблюдается попытка убедить сообщество форума в том, что за никами - клонами стоят реальные люди,
которые даже своё изображение не постеснялись выставить.
Суть здесь в другом, если человек начинает вести себя на определённом этапе нечестным образом, уровень доверия к такому человеку сильно падает,
даже если он и преследует вроде бы благие цели.
Rinat, глупости не разводите и не пытайтесь быть умнее админов.
Про баню вы верно заметили.
Ренат!
А как Вам это?
100% не Фотошоп
70 страниц писанины и не дошло, что так некорректно может работать только аппаратура, если Вам уже показали, что программа работает исправно? Не поверю, что и ручные операции точно также исполняются. Если руками быстро, значит зациклено очень сильно что то. Железо может не работать - сетевая карта, неверно (коряво) обжатые коннектора, драйверы, вирус или еще что то. Пробуйте своё ПО с любого другого места и компьютера, где можете получить доступ к Интернет. Делайте выводы, выявляейте неисправность, ну ё-ма-ё, читать невозможно....
Я так понимаю, что следующий шаг - это "ну и что, что куки совпадают. мой друг один раз лишь с моего компьютера авторизовался! И вообще, я куки чистил".