Привет, Михаил!
Писать то мы пишем, но пока не написали.
Сейчас немного другим проектом занялся - опционные конструкции с эмуляцией опционов.
То, что давно хотел, но руки не доходили.
Понятно
Я почти закончил подготовку к сертификации
А я предупреждал, что написать свой полнофункциональный коннектор не так-то просто.
Кстати, а данные для опционов Вы как собираетесь получать?
Так основная сложность написания - отсутствие информации. Или я не нахожу ее. Технических сложностей не вижу.
Если Вы про опционы фортс, то они меня особо не интересуют - там всего 2-3 относительно вменяемых инструмента. Все остальное неликвид.
В моем сообщении ключевое слово не опционы, а эмуляция.
Может это поможет:
https://www.mql5.com/ru/code/24592
Спасибо, Сергей. Но, вся математика разработана. Просто надо аккуратно реализовать.
Кстати, еще один плюс - здесь не требуется высокая скорость исполнения. МТ5 ФИНАМ и Байбит подходят.
Просветите по спецификации некоторых товарных фьючерсов на MOEX. Практически во всех таких инструментах стоимость шага цены равна, как обычно, произведению (размер лота * шаг цены), с возможным пересчетом по курсу, если в долларах. Однако для сахара выводится странность: Лот=100, Шаг цены=10, но при этом Стоимость шага цены=1. Это как получилось?
Сахар не торговал. Думаю, дело вот в чём:
Котировка в рублях за 10 лотов
Практически во всех таких инструментах стоимость шага цены равна, как обычно, произведению (ра
Из спецификации Плаза 2
PricePoints - это то, что Вы видите в виде "цены" в терминале.
Сахар не торговал. Думаю, дело вот в чём:
Я тоже смотрел на этот коэффициент 10, но формулировка у него какая-то неоднозначная. Однако ни умножение на 10, ни деление на 10 не дает нужного результата, если по старой формуле считать. Что же касается формулы с ценой в пунктах... Как её развернуть, чтобы вычислить стоимость шага цены, исходя из лота? В самих пунктах не вижу разницы с любыми другими инструментами - мы же может даже котировку форекса в пунктах показывать, от этого стоимость (в деньгах) пункта или шага цены не меняется. На это влияет размер лота.
Вот например спецификация другого сахара:
Тут все "по честному".
Или, например, какао:
Тоже моя формула работает.