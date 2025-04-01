ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 176

Dmitriy Skub #:

Привет, Михаил!

Писать то мы пишем, но пока не написали.

Сейчас немного другим проектом занялся - опционные конструкции с эмуляцией опционов.

То, что давно хотел, но руки не доходили.

Понятно

Я почти закончил подготовку к сертификации 

 
Dmitriy Skub #:

А я предупреждал, что написать свой полнофункциональный коннектор не так-то просто.

Кстати, а данные для опционов Вы как собираетесь получать?

 
Так основная сложность написания - отсутствие информации. Или я не нахожу ее. Технических сложностей не вижу.

Если Вы про опционы фортс, то они меня особо не интересуют - там всего 2-3 относительно вменяемых инструмента. Все остальное неликвид.

В моем сообщении ключевое слово не опционы, а эмуляция.

 
Может это поможет:

https://www.mql5.com/ru/code/24592

Спасибо, Сергей. Но, вся математика разработана. Просто надо аккуратно реализовать.

Кстати, еще один плюс - здесь не требуется высокая скорость исполнения. МТ5 ФИНАМ и Байбит подходят.

 
Просветите по спецификации некоторых товарных фьючерсов на MOEX. Практически во всех таких инструментах стоимость шага цены равна, как обычно, произведению (размер лота * шаг цены), с возможным пересчетом по курсу, если в долларах. Однако для сахара выводится странность: Лот=100, Шаг цены=10, но при этом Стоимость шага цены=1. Это как получилось?
Stanislav Korotky #:
Просветите по спецификации некоторых товарных фьючерсов на MOEX. Практически во всех таких инструментах стоимость шага цены равна, как обычно, произведению (размер лота * шаг цены), с возможным пересчетом по курсу, если в долларах. Однако для сахара выводится странность: Лот=100, Шаг цены=10, но при этом Стоимость шага цены=1. Это как получилось?

Сахар не торговал. Думаю, дело вот в чём:

Котировка       в рублях за 10 лотов
 
Из спецификации Плаза 2

PricePoints - это то, что Вы видите в виде "цены" в терминале.

 
JRandomTrader #:

Сахар не торговал. Думаю, дело вот в чём:

Я тоже смотрел на этот коэффициент 10, но формулировка у него какая-то неоднозначная. Однако ни умножение на 10, ни деление на 10 не дает нужного результата, если по старой формуле считать. Что же касается формулы с ценой в пунктах... Как её развернуть, чтобы вычислить стоимость шага цены, исходя из лота? В самих пунктах не вижу разницы с любыми другими инструментами - мы же может даже котировку форекса в пунктах показывать, от этого стоимость (в деньгах) пункта или шага цены не меняется. На это влияет размер лота.

 

Вот например спецификация другого сахара:


Краткое наименование контракта SUGR-3.25
Краткий код SAH5
Наименование контракта Фьючерсный контракт на сахар-сырец
Вид контракта Фьючерс
Тип контракта Расчетный
Лот 1016
Котировка в рублях за 1 кг
Начало обращения 24.06.2024
Последний день обращения 28.02.2025
Дата исполнения 03.03.2025
Шаг цены 0,01
Стоимость шага цены 10,16
Нижний лимит 41,19
Верхний лимит 48,25
Расчетная цена последнего клиринга 44,72


Тут все "по честному".

Или, например, какао:


Параметр
Характеристика
Код контракта
COCOA (CC)
Тип контракта
Расчетный
Базовый актив
Какао
Лот
10 кг
Котировка
В рублях за 1 кг
Шаг цены
0,1 рублей
Стоимость шага цены
1 рубль
В р е м я и с п о л н е н и я
Вечерний клиринг

Тоже моя формула работает.

