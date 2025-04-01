ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 41

ALIV:

   Дополню.

  Просто вижу некоторую идеализацию Вами самого процесса и желание "маленького ребёнка" в песочнице по принципу желаемой игрушки  - "Вот хочу и всё!!!" :)) 

Понятно.

А я вижу человека, который и близко не имеет представления о торговле роботами.

Я уже предлагал Вам закончить эту никому не нужную переписку.

Давайте "большой дядя" и закончим на этом. 

 
Михаил:

Понятно.

А я вижу человека, который и близко не имеет представления о торговле роботами.

Я уже предлагал Вам закончить эту никому не нужную переписку.

Давайте "большой дядя" и закончим на этом. 

    Я не имею ничего против и уж тем более не ставлю под сомнения Ваш богатый опыт торговли роботами.

   Просто меня очень удивили те цифры которыми Вы оперируете, исходя из  суммарного времени туда и обратно, как-то грубо-то, не находите?

   К тому же ещё больше удивило исключительное желание видеть только одного участника торговли в своём лице и исключительную приоритетность себя в лице МТ.:)

   В процессе чтения ветки, я заметил, что Вы также плаваете, что скорее вызвано недостатной информацией, что есть не Ваша вина соответственно, но тем не менее. 

 

  

    

 
Михаил:
По идее, это время, когда терминал отослал команду серверу + принял ответ от сервера.

Понятно, т.е это то что называют "раундтрип", т.е путь от терминала до биржи и обратно, в таком случае, я думаю,  

сильно выделять единичные случаи порядка 100 мс при торговле из дома (из Москвы) или на недорогом VPS не стоит, т.к в таком раундтрипе есть двойное время пинга до биржи ( т.е двойной риск попасть на задержки у провайдере связи), но случаи с несколькими СЕКУНДАМИ это, конечно, никуда не годится.

 
akuloff:

сильно выделять единичные случаи порядка 100 мс при торговле из дома (из Москвы) или на недорогом VPS не стоит, т.к в таком раундтрипе есть двойное время пинга до биржи ( т.е двойной риск попасть на задержки у провайдере связи), но случаи с несколькими СЕКУНДАМИ это, конечно, никуда не годится.

   Что собственно и пытаюсь до него донести, но Вы как-то выразились чётче.

   Сидит на домашнем интернете, сигнал идёт через провайдера, у которых периодически "затыки" случаются, а всё какую-то идеальность ищет. Смешно просто. Да и вообще, чего у них там только не может быть. Ну у меня провайдер даёт 2 миллисекунды до Московской биржи, что дальше? А временами, тормозит так, что мама не горюй и где гарантия того, что это может быть не провайдер? Тем более время показывается суммарно с учётом обратного отклика, который как я уже писал к времени выставленного ордера не имеет никакого отношения.

 
ALIV:

   Что собственно и пытаюсь до него донести, но Вы как-то выразились чётче.

   Сидит на домашнем интернете, сигнал идёт через провайдера, у которых периодически "затыки" случаются, а всё какую-то идеальность ищет. Смешно просто. Да и вообще, чего у них там только не может быть. Ну у меня провайдер даёт 2 миллисекунды до Московской биржи, что дальше? А временами, тормозит так, что мама не горюй.

Ещё раз Вам предлагаю закончить

Потому как Вы еще, читая этот топик, не поняли, что изначально "ноги выросли"

из ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ БРОКЕРА.

https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page25#comment_1440426 

https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page26#comment_1445033 

А приказ купить по рынку на объём 16 (исполнилось только 4, а 12 ПРОПАЛИ!),

это тоже провайдер ?

https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page34#comment_1857135 

И ещё... Отправлен приказ на сервер МТ5 ответа нет до 10 СЕКУНД!!!!!

А между тем, котировки поступают в терминал!!!!

И при чём тут провайдер интернета?

Не нужно заниматься измышлениями на тему провайдеров.

Всё уже давно выяснено... 

Ваше упорство наводит на нехорошие мысли.

 

P/S Вы в праве оставаться при своём мнении, но я его уже понял. 

Михаил:

Ко мне в палату можно, конечно, но не на долго.

Я всё-таки допишу свой коннектор Plaza II. 

Если я правильно понимаю, то этот коннектор вы пишите для МТ5 или Quick?
 
Михаил, Открытие говорит что поставили AS5. Проверьте работу с ним, пожалуйста.
 

Access Server IV.  Как видно ситуация не изменилась.

 

 Задержки просто ужасные. :((( 

 Мда, и это даже  уже совсем не смешно. 

 Вся мощь MT 5 просто "тупо" меркнет на фоне такого лога. :(( 

 В принципе почему-то от Открытия другого и не ожидалось. Памятуя по своим вопросам/запросам и общения с техподдержкой, постоянно шли какие-то обещания и вроде как что-то делалось, на поверку же абсолютно ничего не менялось, в конечном итоге просто плюнул и принял как данность. 

 
GoVegas:

Access Server IV.  Как видно ситуация не изменилась.

 

По информации от Открытия, AS 4 лучше не использовать. 

 

Попробуйте использовать Access Server V  

