ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 41
Дополню.
Просто вижу некоторую идеализацию Вами самого процесса и желание "маленького ребёнка" в песочнице по принципу желаемой игрушки - "Вот хочу и всё!!!" :))
Понятно.
А я вижу человека, который и близко не имеет представления о торговле роботами.
Я уже предлагал Вам закончить эту никому не нужную переписку.
Давайте "большой дядя" и закончим на этом.
Я не имею ничего против и уж тем более не ставлю под сомнения Ваш богатый опыт торговли роботами.
Просто меня очень удивили те цифры которыми Вы оперируете, исходя из суммарного времени туда и обратно, как-то грубо-то, не находите?
К тому же ещё больше удивило исключительное желание видеть только одного участника торговли в своём лице и исключительную приоритетность себя в лице МТ.:)
В процессе чтения ветки, я заметил, что Вы также плаваете, что скорее вызвано недостатной информацией, что есть не Ваша вина соответственно, но тем не менее.
По идее, это время, когда терминал отослал команду серверу + принял ответ от сервера.
Понятно, т.е это то что называют "раундтрип", т.е путь от терминала до биржи и обратно, в таком случае, я думаю,
сильно выделять единичные случаи порядка 100 мс при торговле из дома (из Москвы) или на недорогом VPS не стоит, т.к в таком раундтрипе есть двойное время пинга до биржи ( т.е двойной риск попасть на задержки у провайдере связи), но случаи с несколькими СЕКУНДАМИ это, конечно, никуда не годится.
Что собственно и пытаюсь до него донести, но Вы как-то выразились чётче.
Сидит на домашнем интернете, сигнал идёт через провайдера, у которых периодически "затыки" случаются, а всё какую-то идеальность ищет. Смешно просто. Да и вообще, чего у них там только не может быть. Ну у меня провайдер даёт 2 миллисекунды до Московской биржи, что дальше? А временами, тормозит так, что мама не горюй и где гарантия того, что это может быть не провайдер? Тем более время показывается суммарно с учётом обратного отклика, который как я уже писал к времени выставленного ордера не имеет никакого отношения.
Ещё раз Вам предлагаю закончить.
Потому как Вы еще, читая этот топик, не поняли, что изначально "ноги выросли"
из ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ БРОКЕРА.
https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page25#comment_1440426
https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page26#comment_1445033
А приказ купить по рынку на объём 16 (исполнилось только 4, а 12 ПРОПАЛИ!),
это тоже провайдер ?
https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page34#comment_1857135
И ещё... Отправлен приказ на сервер МТ5 ответа нет до 10 СЕКУНД!!!!!
А между тем, котировки поступают в терминал!!!!
И при чём тут провайдер интернета?
Не нужно заниматься измышлениями на тему провайдеров.
Всё уже давно выяснено...
Ваше упорство наводит на нехорошие мысли.
P/S Вы в праве оставаться при своём мнении, но я его уже понял.
Ко мне в палату можно, конечно, но не на долго.
Я всё-таки допишу свой коннектор Plaza II.
Access Server IV. Как видно ситуация не изменилась.
Задержки просто ужасные. :(((
Мда, и это даже уже совсем не смешно.
Вся мощь MT 5 просто "тупо" меркнет на фоне такого лога. :((
В принципе почему-то от Открытия другого и не ожидалось. Памятуя по своим вопросам/запросам и общения с техподдержкой, постоянно шли какие-то обещания и вроде как что-то делалось, на поверку же абсолютно ничего не менялось, в конечном итоге просто плюнул и принял как данность.
Access Server IV. Как видно ситуация не изменилась.
По информации от Открытия, AS 4 лучше не использовать.
Попробуйте использовать Access Server V