papaklass:

И как связано время доставки в терминал со ВРЕМЕНЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ТОРГОВОЙ ЗАЯВКИ?

Доставка доставкой, а время исполнения - это время исполнения. После того как Вашу заявку исполнили, проскальзываний НЕ БУДЕТ, даже если эта информация еще не поступила в терминал!

Вы хотите сказать, что нам в терминале сообщают НЕ ВРЕМЯ ИСПОНЕНИЯ ТОРГОВОЙ ЗАЯВКИ, а время доставки в терминал?

 Разницу понимаете, умник?

Да уж поумнее Вас, простите....
 
papaklass:

Я задал ТРИ вопроса в посте, который Вы прокомментировали, и не вижу НИОДНОГО ответа. :)

Ум, прямо блещет!

 

Ув. Разработчики какой вариант правильный. Из ваших слов получается что

клиент очень быстро передает приказ серверу

сервер очень быстро исполняет

сервер тупит с отправкой ответа клиенту.

или

все же

правильный вариант

клиент быстро отправляет приказ

сервер не очень быстро исполняет

сервер быстро отправляет ответ клиенту

(эти случаи для ситуации когда МТ5 сервер - конечная инстанция торгового приказа)


 
papaklass:
Если есть возможность, запустите еще разок эксперта на новом билде в течение нескольких часов для статистики. У Вас сервер намного мощнее. Для чистоты эксперимента.

у меня 1035 билд

эксперта запустил 

\...

в подвале лог

papaklass:

Заодно по теме:

На четверке похоже аналогичная плавающая фигня:

Да и время исполнения под сомнением. Пинг 8-9 мсек.

МК, думайте сразу по двум платформам. Хотя без асинхронных приказов, четверка существенно хуже, чем могла бы быть. :)

Отдохните в Новый год, неугомонный Вы наш!

 

 

Добрый день, Ренат!

Вот ещё подтверждение, что задержки "живут" в сервере (терминале) МТ-5 

 

Торговля из дома, через интернет (реальный счёт)

Смотрите, время исполнения приказа на удаление buy ордера составляет 11 ms,

а время исполнения второго приказа, посланного через 2 ms, уже В 3,55 РАЗА больше.

На "дохлом", сегодня, рынке это нельзя объяснить "подводным айсбергом" и очередями. 

 
Mikalas:

Добрый день, Ренат!

Вот ещё подтверждение, что задержки "живут" в сервере (терминале) МТ-5 

Это не доказательство.

Вы видите замеры только на своем конце. Нельзя считать, что вся инфраструктура (софт. железо, каналы) стабильная и имеет постоянные задержки. Тем более нельзя строить такие утверждения при замере миллисекунд.

Вы даже при записи/чтении на свой локальный диск не имеете никаких гарантий стабильности скорости записи/чтения (где тоже миллисекунды(десятки миллисекунд) скачут неслабо), а тут речь идет о сети с кучей промежуточных узлов и собственной инфраструктурой.


Чтобы совсем было понятно: при переходе к пределам оптимизации скорости (в данном случае к десятку миллисекунд) максимальное влияние имеет инфраструктура, а не софт. Не забывайте, это ретейловая платформа, а не прямой инжект в биржевой стакан за один шаг с соседнего компа по выделенному каналу.

Мы будем и дальше оптимизировать, но теперь уже наше влияние на результат будет сильно меньше влияния инфраструктуры.


ps: для интереса замерьте время исполнения транзакций в Квике.

[Удален]  
В квике задержки можно с помощью механического секундомера замерять  
 
Edic:
В квике задержки можно с помощью механического секундомера замерять  

Вот и я про то же. А тут речь ведем за 10-20 мс.

В любом случае, будем биться до конца, так как для нас это приоритет. Как раз праздники закончились.

 
Renat:

Вот и я про то же. А тут речь ведем за 10-20 мс.

В любом случае, будем биться до конца, так как для нас это приоритет. Как раз праздники закончились.

C нетерпением ждем ХОРОШИХ результатов!
