ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 6
И как связано время доставки в терминал со ВРЕМЕНЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ТОРГОВОЙ ЗАЯВКИ?
Доставка доставкой, а время исполнения - это время исполнения. После того как Вашу заявку исполнили, проскальзываний НЕ БУДЕТ, даже если эта информация еще не поступила в терминал!
Вы хотите сказать, что нам в терминале сообщают НЕ ВРЕМЯ ИСПОНЕНИЯ ТОРГОВОЙ ЗАЯВКИ, а время доставки в терминал?
Разницу понимаете, умник?
Я задал ТРИ вопроса в посте, который Вы прокомментировали, и не вижу НИОДНОГО ответа. :)
Ум, прямо блещет!
Ув. Разработчики какой вариант правильный. Из ваших слов получается что
клиент очень быстро передает приказ серверу
сервер очень быстро исполняет
сервер тупит с отправкой ответа клиенту.
или
все же
правильный вариант
клиент быстро отправляет приказ
сервер не очень быстро исполняет
сервер быстро отправляет ответ клиенту
(эти случаи для ситуации когда МТ5 сервер - конечная инстанция торгового приказа)
Если есть возможность, запустите еще разок эксперта на новом билде в течение нескольких часов для статистики. У Вас сервер намного мощнее. Для чистоты эксперимента.
у меня 1035 билд
эксперта запустил
\...
в подвале лог
Заодно по теме:
На четверке похоже аналогичная плавающая фигня:
Да и время исполнения под сомнением. Пинг 8-9 мсек.
МК, думайте сразу по двум платформам. Хотя без асинхронных приказов, четверка существенно хуже, чем могла бы быть. :)
Отдохните в Новый год, неугомонный Вы наш!
Добрый день, Ренат!
Вот ещё подтверждение, что задержки "живут" в сервере (терминале) МТ-5
Торговля из дома, через интернет (реальный счёт)
Смотрите, время исполнения приказа на удаление buy ордера составляет 11 ms,
а время исполнения второго приказа, посланного через 2 ms, уже В 3,55 РАЗА больше.
На "дохлом", сегодня, рынке это нельзя объяснить "подводным айсбергом" и очередями.
Это не доказательство.
Вы видите замеры только на своем конце. Нельзя считать, что вся инфраструктура (софт. железо, каналы) стабильная и имеет постоянные задержки. Тем более нельзя строить такие утверждения при замере миллисекунд.
Вы даже при записи/чтении на свой локальный диск не имеете никаких гарантий стабильности скорости записи/чтения (где тоже миллисекунды(десятки миллисекунд) скачут неслабо), а тут речь идет о сети с кучей промежуточных узлов и собственной инфраструктурой.
Чтобы совсем было понятно: при переходе к пределам оптимизации скорости (в данном случае к десятку миллисекунд) максимальное влияние имеет инфраструктура, а не софт. Не забывайте, это ретейловая платформа, а не прямой инжект в биржевой стакан за один шаг с соседнего компа по выделенному каналу.
Мы будем и дальше оптимизировать, но теперь уже наше влияние на результат будет сильно меньше влияния инфраструктуры.
ps: для интереса замерьте время исполнения транзакций в Квике.
В квике задержки можно с помощью механического секундомера замерять
Вот и я про то же. А тут речь ведем за 10-20 мс.
В любом случае, будем биться до конца, так как для нас это приоритет. Как раз праздники закончились.
Вот и я про то же. А тут речь ведем за 10-20 мс.
В любом случае, будем биться до конца, так как для нас это приоритет. Как раз праздники закончились.