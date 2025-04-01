ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 5
Господа papaklass и olyakish !
Совершенно не понятно зачем вы затеяли личную переписку в этой важной теме, после того, как Ренат подтвердил наличие
"плавающей" ошибки в скорости доставки ответов к терминалу.
А так же, дал обещание, что MQ улучшат общий трафик исполнения приказов.
И вообще, как можно что-либо проверять на форексных кухнях?
Вообще то мы выложили много полезной информации:
- конфигурации своих серверов;
- методы проверки сети (ping -t);
- olyakish выложил свои наработки по выбору виртуального сервера.
Но похоже, что Вам это не нужно.
На форексе очень много того, что поддается проверкам. А если Вы считаете, что на бирже нет манипуляций, то я Вам сочувствую. :)
Вот реал LMAX по API .NET
исполнение на новости 12 мс при пинге 8 мс (замеры делал с использованием высокочастотного таймера)
Думаю это ориентир
В последней пачке у Вас отправка приказов и получение ответов сервера укладывается в 1 (!!!) мсек. А в логе журнала показывает время обработки приказа сервером 10 мсек. Чудеса. :)
Возникает вопрос:
Можно ли верить таймингам, опубликованным в журнале терминала?
Эти скорее всего точно дискретны 16 мс
а вот эти возможно и более точные
Давайте на чистоту и прозрачно. Будем говорить о latency за вычетом всех пингов между узлами.
Мне демонстрировали HFT-ники на рос. бирже latency ~ 1 мс. Я не технарь и не могу рассказать, как они этого добиваются.
Точно также на LMAX latency ~ 2-3 ms.
Еще раз повторяю, речь идет о latency ритейла за вычетом всех пингов.
MT5-инфраструктура подключается напрямую к биржам. Или, как Вы сказали, это просто "труба". HFT-ники подключают свои трубы и получают результат, как написал выше.
Подключая MT5-трубу, получаются гораздо бОльшие временные издержки. Каковы причины?
Надо не на чистоту, а на профессиональном уровне знаний.
Билд 1036.
Как с этим бороться? Разница в исполнении чудовищная.
Можно добиться стабильности в исполнении на сервере?
PS: Как то неуместно смотрится реклама МТ как высокочастотной платформы. :(
papaklass!
Не нужно так "напрягаться"!
Вы даже не удосуживаетесь прочитать сообщения!
И тупо лепите свои посты!
Не пора ли остановится?
РАБОТАЮТ ЛЮДИ!!!!
Не затруднит Вас показать сообщение, которое я должен был прочитать?
Цитирую Рената:
Сегодня в "Открытие" уже работает сервер 1035.
Вот как изменилось время срабатывания ордеров с VPS в Москве (один и тот же комп, один и тот же реальный счет):
Как и обещал, есть качественное (кратное) улучшение в скоростных характеристиках отработки ордеров.
Изредка плавающее время доставки ответа в терминал еще не забороли, над этим продолжим работу.
-------------------------------------------------------
А почему вы считаете их внутренними?
1) Посмотрите в OnTradeTransaction сколько вы промежуточных статусов получаете о заявке.
Каждая торговая транзакция - это не один пакет (запрос-ответ), а несколько уведомлений. Это для того, чтобы терминал всегда знал, на каком этапе находится заявка (например, исполнение может затянуться надолго).
Сейчас мы думаем над возможностью включения в MQL5 отдельной функции для отключения всех промежуточных уведомлений о статусах, переводя схему в простую форму. Это может ускорить исполнение.
2) Вы совершенно пропускаете вторую сторону коммуникации с биржей и вариабельность скорости исполнения. Видимо, вы считаете, что там заведомо 0. Но там нет никаких гарантий скорости.
Мне представляется, что это раз в 10 больше, чем могло бы быть.
Не нужно обманываться, смотря на торчащий над водой кусочек асберга.
Уточню, что мы не в 2 раза вообще-то улучшили скорость, а выиграли примерно 20-30 мс. Два больше единицы не в 2 раза, а всего на единицу. Это всего лишь эффект низкой базы.
В любом случае, мы продолжаем работу и добьемся еще лучших результатов.