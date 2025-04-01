ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 18

Новый комментарий
 

Добрый день, Ренат!

Смотрю американские терминалы для CME - одни костыли с глюкавками.

Пора покорять Америку! 

P/S QUIK уже там:

http://platformdownloads.com/download-center.html 

 
Renat:

Вот как теперь стакан в бете выглядит:


Впечатляет , надеюсь   элементарный фильтр  на минимальное количество контрактов за тик  присутствует в настройках ( показывать  тики с объёмом от 10 контрактов и тд. )
 

Добрый день, Ренат!

Одиночная ошибка с задержкой так и осталась (правда стала проявляться гораздо реже):

2015.03.13 15:00:01.850 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 RTS-12.15 at 85920
2015.03.13 15:00:01.860 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 RTS-12.15 at 85920 placed for execution in 9 ms
2015.03.13 15:00:02.513 Trades  'xxxxx': cancel order #11806135 sell limit 1.00 RTS-12.15 at 85920
2015.03.13 15:00:02.818 Trades  'xxxxx': cancel order #11806135 sell limit 1.00 RTS-12.15 at 85920 placed for execution in 305 ms

 Есть ли какой-либо прогресс по её устранению?

 
Работы продолжаются.
 
Renat:
Работы продолжаются.
Спасибо, будем ждать их успешного окончания.
 
Mikalas:
Спасибо, будем ждать их успешного окончания.

Потестируйте исполнение с нового виртуального сервера в Москве:


 
Renat:

Потестируйте исполнение с нового виртуального сервера в Москве:


Добрый день, Ренат!

А где физически находится сервер Moscow? 

Этот сервер в датацентре Открытия? 

[Удален]  
Renat:

Потестируйте исполнение с нового виртуального сервера в Москве:


ОГО! 3,51 мс до Открытия!
 
В дата-центре Стека
 
Renat:
В дата-центре Стека
А в Открытии уже не будет?
1...111213141516171819202122232425...177
Новый комментарий