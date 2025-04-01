ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 18
Добрый день, Ренат!
Смотрю американские терминалы для CME - одни костыли с глюкавками.
Пора покорять Америку!
P/S QUIK уже там:
http://platformdownloads.com/download-center.html
Вот как теперь стакан в бете выглядит:
Добрый день, Ренат!
Одиночная ошибка с задержкой так и осталась (правда стала проявляться гораздо реже):
Есть ли какой-либо прогресс по её устранению?
Работы продолжаются.
Спасибо, будем ждать их успешного окончания.
Потестируйте исполнение с нового виртуального сервера в Москве:
Добрый день, Ренат!
А где физически находится сервер Moscow?
Этот сервер в датацентре Открытия?
В дата-центре Стека