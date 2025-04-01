ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 124
Ставь стопы говорили они
Сервер опять халтурит (((
На 3 минуты зависает и потом [Request timeout]
Сервер Открытия, терминал билд 1947.
Что делать?
Сереж!
Это какой-то сбой (у меня такого не наблюдалось).
Этот ордер исполнился по цене до модификации 57,51
Вожможно это глюк самой биржи, потому что сервер МТ5 отправил на биржу приказ на модификацию 14:18:28.445,
а сделка совершена 14:18:28.461
Видмо в серваке (бирже) что-то "залипло", а когда "отлипло" ордер не был найден, поэтому [Request timeout]
На твой вопрос Что делать?
Отвечу, что нужно использовать OnTradeTransaction (TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD), тогда не пропустишь сделку, а следовательно будет инфа что произошло с ордером.
Добавлено
Я использую ассинхронную отправку ордеров и следующую модель отслеживания ордера
А вот тут вопрос:
если мы по каким-то причинам пропустили нужное событие OnTradeTransaction (ну там, отвалился инет, потерялся пакет, перезагрузился комп, да просто очередь событий переполнилась) - какие наши дальнейшие действия?
Для каждого перечисленного Вами случая есть свои действия.
Например, если перегрузился комп и у нас были отложенные ордера, то после загрузки эксперта, мы проверяем
выставоенные по этому инструменту ордера. (там много, что нужно учитывать, но всё решаемо)
С точки зрения практичности - да, вещь полезная, но сложно представить, как тогда будет тормозить терминал, в попытке все синхронизировать... а есть ли смысл в асинхронном приходе этих данных - не уверен.
Извиняюсь, что влез, возможно не ко времени. Просто сижу, ветку перечитываю. Асинхронно как говорится)). Польза от асинхронного прихода данных о событиях в стакане может быть, если анализировать только данные стакана. То есть движение заявок на уровнях. Тогда, если вдруг нам станет доступно каждое изменение состояния стакана, можно использовать это независимо от происходящего дальше. Как-то так.
На сколько я понимаю, слепок стакана транслируется биржей с определенной частотой, т.е. каждое изменение нет возможности просто получить.И, я так и не понял, а что с ним предполагается делать? Особенно, если данные будут приходить с задержкой при сильных движениях...
Я встречный вопрос задам, а потом отвечу. Возможно ли будет получать более полноценную информацию (или точнее сказать своевременную) о состоянии стакана, если я буду буквально сидеть на бирже? Я о колокации, например.
Биржа будет так же транслировать. Или Вы полагаете, что происходит потеря фреймов стакана?