ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 81
МТ4 запросы ни куда не отправляет в отличие от МТ5, его работа заточена для "кухонь". И не знаю я ни одного брокера, который предоставляет работу на МТ4, знаю только ДЦ и тех кто пытается себя называть брокером, но на самом деле таковым на FOREX не является. Если знаете, то назовите.
Думал, их все знают. MT5, как и MT4, нуждается в шлюзе. Разница в том, что, в основном, для MT4 шлюзы написаны сторонними разработчиками, а для MT5 - Metaquotes. Интересное, что тормоза MT5 на форекс-шлюзах не наблюдались. А на ФОРТС - легко.
Поэтому сравнение MT4+шлюз и MT5+шлюз полностью корректное. Предвещая возможные возражения скажу, что на MT4 есть шлюзы, гды Вы можете отправлять лимитные заявки, как на бирже - влиять на ценообразование. Т.е. сравнение полноценное.
К сожалению, из биржевых MT5-шлюзов возможность посмотреть есть только на ФОРТС. На форекс-шлюзах все норм. Тормоза наблюдаются, если заметили, на не особо популярных торговых инструментах. Логично проверять, но об этом разработчики по какой-то причине и слышать не хотят.
Кстати, если бы разработчики сделали вывод в лог более подробную информацию по ответам на запросы (терминал МТ5 <-> сервер МТ5 <-> сервер биржи), то тут как раз все вопросы бы отпали и картина потери в скоростях обработки и доставки запросов была бы видна явно.
Сейчас "обвинения" носят только косвенный характер. С вводом логирования, думаю, будут уже факты. Хотелось бы ошибаться.
Я не знаю брокеров использующих МТ4 как биржевую платформу, прошу дать информацию хотя бы в ЛС :) И что в вашем понимании есть шлюз?
Насколько я понимаю, то применительно к МТ4 упрощенная схема используется следующая - терминал МТ4 <---> сервер МТ4 <---> поставщик котировок. Тут полная схема использования и тут сравнение с МТ5. Соответственно ни о каких задержках в обработке торговых заявок кроме как в сегменте терминал <-> сервер тут речи и быть не должно. Другой вопрос МТ5 как биржевая платформа, ее Ренат выше описал. Для ДЦ думаю схема использования МТ5 не сильно отличается от схемы использования на МТ4.
Если я ошибаюсь, дайте ссылку на информацию, где расписывается правильная по вашему мнению схема работы МТ4 и МТ5 для ДЦ.
прим.: ДЦ это не брокер, это "кухня", т.е. исполнение торговых заявок за рамки серверов МТ не выходит и сравнивать задержки ДЦ и биржи не правильно.
К сожалению, Ваши представления далеки от реальности. Скинул в ЛС.
Отправленные вами организации, являются ДЦ (иными словами "кухни") т.к. сделки на биржу они не выводят. А судя по тому, что я задавал вам вопросы и вы ответили лишь на один из них, склоняюсь к мнению Рената - вы не хотите слышать о чем вам говорят, поэтому диспут закрываем :)
Удивительная логика! Не знаете MT4, велком повторить
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
ФОРТС. Вопросы по исполнению
fxsaber, 2016.10.10 22:27Блин, кто-нибудь может сказать, на других платформах такое непотребство с многосекундными отправками ордеров происходит?
Это ответ от биржи, а не от торгового сервера мт5.
Что-то я засомневался в этом утверждении и написал эксперта, который выставляет
и удаляет отложенный ордер в режимах OrderSend и OrderSendAsync (советник прикреплён)
Советник был запущен на реальном счёте, Билд 1430
В синхронном режиме ничего не понятно, потому что в OnTradeTransaction всё пришло одним пакетом (как вы думаете, почему?).
А вот в ассинхронном режиме (пакеты были разные) хорошо видно, что
сообщение терминала 2016.10.11 22:38:12.626 Trades 'xxxxx': sell limit 1.00 Si-12.16 at 66060 placed for execution in 7.320 ms - это
не ответ Биржи, а ответ торгового сервера, что он (сервер) присвоил ордеру Тикет 2016.10.11 22:38:12.626 TestOrders (Si-12.16,H1) OnTradeTransaction Order get ticket done. Ticket = 45664156 ,
а ответ биржи был получен гораздо позднее
Добавлено
Поправьте, если не прав.
Если "поиграться" с ордерами на демо (Билд 1430), то видно что синхронный режим установки/удаления
ордера ~ в два раза дольше, чем а ассинхронном.
Вот и получается, что в синхронном режиме
2016.10.12 18:12:00.841 Trades '1007932': order #52106010 buy limit 1.00 / 1.00 GAZR-12.16 at 13163 done in 22.811 ms - ответ Биржи, а
в ассинхронном нет 2016.10.12 18:12:10.018 Trades '1007932': sell limit 1.00 GAZR-12.16 at 15145 placed for execution in 6.982 ms
Добавлено
Резюмирое всё вышесказанное следует, что если установить в локальной сети брокера
терминал МТ5 и установить на нём советник, которой тупо будет устанавливать и удалять
ордера в ассинхронном режиме, то ничего не ннастраивая и ничего не перепрограммируя
можно локализовать причину больших задержек (сервер, где стоит сервер МТ5 или сам сервер МТ5),
просто наблюдая за задержками
sell limit 1.00 GAZR-12.16 at 15145 placed for execution in 6.982 ms
cancel order #52106013 sell limit 1.00 GAZR-12.16 at 15145 placed for execution in 6.274 ms
Я ещё вчера написал брокеру об этом тесте (и даже выслал проверочного эксперта), но как у нас
водится - ни ответа, ни привета!
Здравствуйте, у меня обновился терминал (компания Открытие),
наверно "ошибочное поведение тестера". Ордера с тикетами 6,7 куда-то
зависли, не появились в истории, хотя пора (потом они появляются). C ордером "тикет=8" вообще интересно, на скриншоте "Журнал" видно,
что я его модифицирую успешно, но в Операциях он остаётся pending, затем в Операциях пишется, что он модифицирован успешно. Привожу 4 скриншота из них все видно.
PS. Тиков на барах для которых я провожу тестирование очень мало, но тем не менее ...
Извините, у меня пожелание. Для моего по тикового эксперта (не HFT)
надо сканировать все ордера и все исторические ордера одновременно. Можно ли написать функцию,
которая это делает. Хочется, что бы эта функция гарантировано выловила все ордера, которые переходят из "Ордеров" в "Исторические ордера",
но их нет в "Ордерах" и в "Исторических ордерах".
Подумал еще :). Думаю, что для меня желательно слить понятие ордер с историческим ордером и работать с одним списком, т.е. в MQL5 не будет
двух списков.
PS. Самому можно написать, но для этого нужно вести историю своих "манипуляций".