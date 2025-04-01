ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 81

Новый комментарий
 
coderex:

МТ4 запросы ни куда не отправляет в отличие от МТ5, его работа заточена для "кухонь". И не знаю я ни одного брокера, который предоставляет работу на МТ4, знаю только ДЦ и тех кто пытается себя называть брокером, но на самом деле таковым на FOREX не является. Если знаете, то назовите.

Думал, их все знают. MT5, как и MT4, нуждается в шлюзе. Разница в том, что, в основном, для MT4 шлюзы написаны сторонними разработчиками, а для MT5 - Metaquotes. Интересное, что тормоза MT5 на форекс-шлюзах не наблюдались. А на ФОРТС - легко.

Поэтому сравнение MT4+шлюз и MT5+шлюз полностью корректное. Предвещая возможные возражения скажу, что на MT4 есть шлюзы, гды Вы можете отправлять лимитные заявки, как на бирже - влиять на ценообразование. Т.е. сравнение полноценное.

К сожалению, из биржевых MT5-шлюзов возможность посмотреть есть только на ФОРТС. На форекс-шлюзах все норм. Тормоза наблюдаются, если заметили, на не особо популярных торговых инструментах. Логично проверять, но об этом разработчики по какой-то причине и слышать не хотят.

Кстати, если бы разработчики сделали вывод в лог более подробную информацию по ответам на запросы (терминал МТ5 <-> сервер МТ5 <-> сервер биржи), то тут как раз все вопросы бы отпали и картина потери в скоростях обработки и доставки  запросов была бы видна явно.

Сейчас "обвинения" носят только косвенный характер. С вводом логирования, думаю, будут уже факты. Хотелось бы ошибаться.

 
fxsaber:

Думал, их все знают. MT5, как и MT4, нуждается в шлюзе. Разница в том, что, в основном, для MT4 шлюзы написаны сторонними разработчиками, а для MT5 - Metaquotes. Интересное, что тормоза MT5 на форекс-шлюзах не наблюдались. А на ФОРТС - легко.

Поэтому сравнение MT4+шлюз и MT5+шлюз полностью корректное. Предвещая возможные возражения скажу, что на MT4 есть шлюзы, гды Вы можете отправлять лимитные заявки, как на бирже - влиять на ценообразование. Т.е. сравнение полноценное.

К сожалению, из биржевых MT5-шлюзов возможность посмотреть есть только на ФОРТС. На форекс-шлюзах все норм. Тормоза наблюдаются, если заметили, на не особо популярных торговых инструментах. Логично проверять, но об этом разработчики по какой-то причине и слышать не хотят.

Сейчас "обвинения" носят только косвенный характер. С вводом логирования, думаю, будут уже факты. Хотелось бы ошибаться.


Я не знаю брокеров использующих МТ4 как биржевую платформу, прошу дать информацию хотя бы в ЛС :) И что в вашем понимании есть шлюз?

Насколько я понимаю, то применительно к МТ4 упрощенная схема используется следующая - терминал МТ4 <---> сервер МТ4 <---> поставщик котировок. Тут полная схема использования и тут сравнение с МТ5. Соответственно ни о каких задержках в обработке торговых заявок кроме как в сегменте терминал <-> сервер тут речи и быть не должно. Другой вопрос МТ5 как биржевая платформа, ее Ренат выше описал. Для ДЦ думаю схема использования МТ5 не сильно отличается от схемы использования на МТ4.

Если я ошибаюсь, дайте ссылку на информацию, где расписывается правильная по вашему мнению схема работы МТ4 и МТ5 для ДЦ.

прим.: ДЦ это не брокер, это "кухня", т.е. исполнение торговых заявок за рамки серверов МТ не выходит и сравнивать задержки ДЦ и биржи не правильно. 

MetaTrader 4 для брокеров
MetaTrader 4 для брокеров
  • www.metatrader4.com
В состав MetaTrader 4 входят все компоненты, необходимые для организации брокерского обслуживания трейдеров. Торговые сервера, точки доступа, терминалы управления, различные шлюзы и датафиды - все это есть в бэкофисе MetaTrader 4.
 
coderex:

Я не знаю брокеров использующих МТ4 как биржевую платформу, прошу дать информацию хотя бы в ЛС :) И что в вашем понимании есть шлюз?

Насколько я понимаю, то применительно к МТ4 упрощенная схема используется следующая - терминал МТ4 <---> сервер МТ4 <---> поставщик котировок. Тут полная схема использования и тут сравнение с МТ5. Соответственно ни о каких задержках в обработке торговых заявок кроме как в сегменте терминал <-> сервер тут речи и быть не должно. Другой вопрос МТ5 как биржевая платформа, ее Ренат выше описал. Для ДЦ думаю схема использования МТ5 не сильно отличается от схемы использования на МТ4.

Если я ошибаюсь, дайте ссылку на информацию, где расписывается правильная по вашему мнению схема работы МТ4 и МТ5 для ДЦ.

прим.: ДЦ это не брокер, это "кухня", т.е. исполнение торговых заявок за рамки серверов МТ не выходит и сравнивать задержки ДЦ и биржи не правильно. 

К сожалению, Ваши представления далеки от реальности. Скинул в ЛС.
 
fxsaber:
К сожалению, Ваши представления далеки от реальности. Скинул в ЛС.
Отправленные вами организации, являются ДЦ (иными словами "кухни") т.к. сделки на биржу они не выводят. А судя по тому, что я задавал вам вопросы и вы ответили лишь на один из них, склоняюсь к мнению Рената - вы не хотите слышать о чем вам говорят, поэтому диспут закрываем :)
 
coderex:
Отправленные вами организации, являются ДЦ (иными словами "кухни") т.к. сделки на биржу они не выводят. А судя по тому, что я задавал вам вопросы и вы ответили лишь на один из них, склоняюсь к мнению Рената - вы не хотите слышать о чем вам говорят, поэтому диспут закрываем :)

Удивительная логика! Не знаете MT4, велком повторить

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

ФОРТС. Вопросы по исполнению

fxsaber, 2016.10.10 22:27

Блин, кто-нибудь может сказать, на других платформах такое непотребство с многосекундными отправками ордеров происходит?

 
Renat Fatkhullin:
Это ответ от биржи, а не от торгового сервера мт5.

Что-то я засомневался в этом утверждении и написал эксперта, который выставляет

и удаляет отложенный ордер в режимах OrderSend и OrderSendAsync (советник прикреплён)

Советник был запущен на реальном счёте, Билд 1430

------------------------------ Sync mode -------------------------------------------------------------------------
2016.10.11 22:15:04.153 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 Si-12.16 at 61592
2016.10.11 22:15:04.159 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 1.00 Si-12.16 at 61592
2016.10.11 22:15:04.161 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 Si-12.16 at 61592 placed for execution
2016.10.11 22:15:04.166 Trades  'xxxxx': order #45663070 buy limit 1.00 / 1.00 Si-12.16 at 61592 done in 12.968 ms

2016.10.11 22:15:04.166 Trades  'xxxxx': cancel order #45663070 buy limit 1.00 Si-12.16 at 61592
2016.10.11 22:15:04.172 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #45663070 buy limit 1.00 Si-12.16 at 61592
2016.10.11 22:15:04.172 Trades  'xxxxx': cancel order #45663070 buy limit 1.00 Si-12.16 at 61592 placed for execution
2016.10.11 22:15:05.008 Trades  'xxxxx': cancel #45663070 buy limit 1.00 Si-12.16 at market done in 842.320 ms

2016.10.11 22:15:04.153 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnChartEvent Send Order Sync mode
2016.10.11 22:15:04.166 TestOrders (Si-12.16,H1)        SendOrderSyncMode Order sent in sync mode
2016.10.11 22:15:05.008 TestOrders (Si-12.16,H1)        RemoveOrderSyncMode Order sent (remove) in sync mode
2016.10.11 22:15:05.008 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
2016.10.11 22:15:05.008 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_REQUEST
2016.10.11 22:15:05.008 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
2016.10.11 22:15:05.008 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Order update state = ORDER_STATE_REQUEST_ADD
2016.10.11 22:15:05.008 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
2016.10.11 22:15:05.008 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Order update state = ORDER_STATE_PLACED
2016.10.11 22:15:05.008 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_REQUEST
2016.10.11 22:15:05.008 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
2016.10.11 22:15:05.008 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Order update state = ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL
2016.10.11 22:15:05.008 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_REQUEST
2016.10.11 22:15:05.008 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
2016.10.11 22:15:05.008 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Order update state = ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL
2016.10.11 22:15:05.008 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
2016.10.11 22:15:05.008 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
2016.10.11 22:15:05.008 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_REQUEST
=======================================================================================================================
------------------------------ Async mode -------------------------------------------------------------------------
2016.10.11 22:38:12.619 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 Si-12.16 at 66060
2016.10.11 22:38:12.625 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 1.00 Si-12.16 at 66060
2016.10.11 22:38:12.626 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 Si-12.16 at 66060 placed for execution in 7.320 ms

2016.10.11 22:38:12.631 Trades  'xxxxx': cancel order #45664156 sell limit 1.00 Si-12.16 at 66060
2016.10.11 22:38:12.636 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #45664156 sell limit 1.00 Si-12.16 at 66060
2016.10.11 22:38:12.638 Trades  'xxxxx': cancel order #45664156 sell limit 1.00 Si-12.16 at 66060 placed for execution in 7.365 ms


2016.10.11 22:38:12.619 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnChartEvent Send Order Acync mode
2016.10.11 22:38:12.619 TestOrders (Si-12.16,H1)        SendOrderAsyncMode Order sent in async mode
2016.10.11 22:38:12.625 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
2016.10.11 22:38:12.626 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_REQUEST
2016.10.11 22:38:12.626 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Order get ticket done. Ticket = 45664156
2016.10.11 22:38:12.627 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
2016.10.11 22:38:12.627 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Order update state = ORDER_STATE_REQUEST_ADD
2016.10.11 22:38:12.630 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_REQUEST
2016.10.11 22:38:12.631 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
2016.10.11 22:38:12.631 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Order update state = ORDER_STATE_PLACED
2016.10.11 22:38:12.631 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Order plased done. Ticket = 45664156

2016.10.11 22:38:12.631 TestOrders (Si-12.16,H1)        RemoveOrderAsyncMode Order sent (remove) in async mode
2016.10.11 22:38:12.637 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
2016.10.11 22:38:12.637 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Order update state = ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL
2016.10.11 22:38:12.638 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_REQUEST
2016.10.11 22:38:12.638 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Order get ticket done. Ticket = 45664156
2016.10.11 22:38:12.638 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
2016.10.11 22:38:12.638 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Order update state = ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL
2016.10.11 22:38:12.639 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
2016.10.11 22:38:12.640 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_REQUEST
2016.10.11 22:38:12.642 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
2016.10.11 22:38:12.642 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Order remove done. Ticket = 45664156

 В синхронном режиме ничего не понятно, потому что в OnTradeTransaction всё пришло одним пакетом (как вы думаете, почему?).

А вот в ассинхронном режиме (пакеты были разные) хорошо видно, что

сообщение терминала 2016.10.11 22:38:12.626 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 Si-12.16 at 66060 placed for execution in 7.320 ms - это

не ответ Биржи, а ответ торгового сервера, что он (сервер) присвоил ордеру Тикет 2016.10.11 22:38:12.626 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Order get ticket done. Ticket = 45664156 ,

а ответ биржи был получен гораздо позднее

2016.10.11 22:38:12.631 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
2016.10.11 22:38:12.631 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Order update state = ORDER_STATE_PLACED
2016.10.11 22:38:12.631 TestOrders (Si-12.16,H1)        OnTradeTransaction Order plased done. Ticket = 45664156

 

Добавлено

Поправьте, если не прав. 

Файлы:
TestOrders.mq5  23 kb
 

Если "поиграться" с ордерами на демо (Билд 1430), то видно что синхронный режим установки/удаления 

ордера ~ в два раза дольше, чем а ассинхронном.

2016.10.12 18:12:00.819 Trades  '1007932': buy limit 1.00 GAZR-12.16 at 13163
2016.10.12 18:12:00.825 Trades  '1007932': accepted buy limit 1.00 GAZR-12.16 at 13163
2016.10.12 18:12:00.825 Trades  '1007932': buy limit 1.00 GAZR-12.16 at 13163 placed for execution
2016.10.12 18:12:00.841 Trades  '1007932': order #52106010 buy limit 1.00 / 1.00 GAZR-12.16 at 13163 done in 22.811 ms
2016.10.12 18:12:00.841 Trades  '1007932': cancel order #52106010 buy limit 1.00 GAZR-12.16 at 13163
2016.10.12 18:12:00.847 Trades  '1007932': accepted cancel order #52106010 buy limit 1.00 GAZR-12.16 at 13163
2016.10.12 18:12:00.848 Trades  '1007932': cancel order #52106010 buy limit 1.00 GAZR-12.16 at 13163 placed for execution
2016.10.12 18:12:00.859 Trades  '1007932': cancel #52106010 buy limit 1.00 GAZR-12.16 at market done in 17.947 ms
2016.10.12 18:12:10.011 Trades  '1007932': sell limit 1.00 GAZR-12.16 at 15145
2016.10.12 18:12:10.016 Trades  '1007932': accepted sell limit 1.00 GAZR-12.16 at 15145
2016.10.12 18:12:10.018 Trades  '1007932': sell limit 1.00 GAZR-12.16 at 15145 placed for execution in 6.982 ms
2016.10.12 18:12:10.028 Trades  '1007932': cancel order #52106013 sell limit 1.00 GAZR-12.16 at 15145
2016.10.12 18:12:10.034 Trades  '1007932': accepted cancel order #52106013 sell limit 1.00 GAZR-12.16 at 15145
2016.10.12 18:12:10.034 Trades  '1007932': cancel order #52106013 sell limit 1.00 GAZR-12.16 at 15145 placed for execution in 6.274 ms

 Вот и получается, что в синхронном режиме

2016.10.12 18:12:00.841 Trades  '1007932': order #52106010 buy limit 1.00 / 1.00 GAZR-12.16 at 13163 done in 22.811 ms - ответ Биржи, а

в ассинхронном нет 2016.10.12 18:12:10.018 Trades  '1007932': sell limit 1.00 GAZR-12.16 at 15145 placed for execution in 6.982 ms

Добавлено

2016.10.12 18:12:00.819 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnChartEvent Send Order Sync mode
2016.10.12 18:12:00.841 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      SendOrderSyncMode Order sent in sync mode
2016.10.12 18:12:00.859 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      RemoveOrderSyncMode Order sent (remove) in sync mode
2016.10.12 18:12:00.859 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
2016.10.12 18:12:00.859 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_REQUEST
2016.10.12 18:12:00.859 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
2016.10.12 18:12:00.859 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Order update state = ORDER_STATE_REQUEST_ADD
2016.10.12 18:12:00.859 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
2016.10.12 18:12:00.859 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Order update state = ORDER_STATE_PLACED
2016.10.12 18:12:00.859 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Order plased done. Ticket = 52106010
2016.10.12 18:12:00.859 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Order not select! Ticket = 52106010
2016.10.12 18:12:00.859 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_REQUEST
2016.10.12 18:12:00.859 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
2016.10.12 18:12:00.859 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Order update state = ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL
2016.10.12 18:12:00.859 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_REQUEST
2016.10.12 18:12:00.859 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
2016.10.12 18:12:00.859 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Order update state = ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL
2016.10.12 18:12:00.859 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
2016.10.12 18:12:00.859 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
2016.10.12 18:12:00.859 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Order remove done. Ticket = 52106010
2016.10.12 18:12:00.859 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_REQUEST
2016.10.12 18:12:10.011 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnChartEvent Send Order Acync mode
2016.10.12 18:12:10.011 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      SendOrderAsyncMode Order sent in async mode
2016.10.12 18:12:10.017 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
2016.10.12 18:12:10.018 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_REQUEST
2016.10.12 18:12:10.018 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Order get ticket done. Ticket = 52106013
2016.10.12 18:12:10.018 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
2016.10.12 18:12:10.018 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Order update state = ORDER_STATE_REQUEST_ADD
2016.10.12 18:12:10.028 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
2016.10.12 18:12:10.028 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Order update state = ORDER_STATE_PLACED
2016.10.12 18:12:10.028 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Order plased done. Ticket = 52106013
2016.10.12 18:12:10.028 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      RemoveOrderAsyncMode Order sent (remove) in async mode
2016.10.12 18:12:10.028 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_REQUEST
2016.10.12 18:12:10.034 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
2016.10.12 18:12:10.034 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Order update state = ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL
2016.10.12 18:12:10.034 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_REQUEST
2016.10.12 18:12:10.034 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Order get ticket done. Ticket = 52106013
2016.10.12 18:12:10.034 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
2016.10.12 18:12:10.034 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Order update state = ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL
2016.10.12 18:12:10.060 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
2016.10.12 18:12:10.060 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
2016.10.12 18:12:10.060 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Order remove done. Ticket = 52106013
2016.10.12 18:12:10.060 TestOrders (GAZR-12.16,M1)      OnTradeTransaction Transaction type: TRADE_TRANSACTION_REQUEST
 

Резюмирое всё вышесказанное следует, что если установить в локальной сети брокера

терминал МТ5 и установить на нём советник, которой тупо будет устанавливать и удалять

ордера в ассинхронном режиме, то ничего не ннастраивая и ничего не перепрограммируя

можно локализовать причину больших задержек (сервер, где стоит сервер МТ5 или сам сервер МТ5),

просто наблюдая за задержками 

sell limit 1.00 GAZR-12.16 at 15145 placed for execution in 6.982 ms

cancel order #52106013 sell limit 1.00 GAZR-12.16 at 15145 placed for execution in 6.274 ms

Я ещё вчера написал брокеру об этом тесте (и даже выслал проверочного эксперта), но как у нас

водится - ни ответа, ни привета! 

 

 

Здравствуйте, у меня обновился терминал (компания Открытие),

наверно "ошибочное поведение тестера". Ордера с тикетами 6,7 куда-то

зависли, не появились в истории, хотя пора (потом они появляются). C ордером "тикет=8" вообще интересно, на скриншоте "Журнал" видно,

что я его модифицирую успешно, но в Операциях он остаётся pending, затем в Операциях пишется, что он модифицирован успешно. Привожу 4 скриншота из них все видно.

 

PS. Тиков на барах для которых я провожу тестирование очень мало, но тем не менее ...

 

 

 

Извините, у меня пожелание. Для моего по тикового эксперта (не HFT)

надо сканировать все ордера и все исторические ордера одновременно. Можно ли написать функцию,

которая это делает. Хочется, что бы эта функция гарантировано выловила все ордера, которые переходят из "Ордеров" в "Исторические ордера",

но их нет в "Ордерах" и в "Исторических ордерах".

 

 Подумал еще :). Думаю, что для меня желательно слить понятие ордер с историческим ордером и работать с одним списком, т.е. в MQL5 не будет

двух списков. 

 

PS. Самому можно написать, но для этого нужно вести историю своих "манипуляций".

1...747576777879808182838485868788...177
Новый комментарий