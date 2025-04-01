ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 25
Сайт биржи приводит данные по сессиям. Сессия растянута на два календарных дня. Например сессия за 7 апреля 2015 начинается с 19-00 6-го апреля и заканчивается в 18-45 7-го апреля.
Таким образом все разночтения из-за разных временных рамок.
Поясните лично для меня. Правильно ли я понял Ваш ответ.
Для биржы теперь тиковый объем это количество сделок, а не количество изменений цены last как для форекса ?
Не берите в голову. Этот ряд показывает уровень относительной влажности под четвёртой ногой северного моста седьмого слота второй стойки сервера брокера. Но только если были сделки, иначе эта информация лишняя.
Мне интересно.
Есть цифры их выдает платформа и нужно понимать физическую суть этих цифр. Пользоваться или нет этой информацией это уже второй шаг. Прежде нужно понять что эта цифра означает, а уже потом как эту цифру использовать (и можно ли использовать вообще).
У меня кстати вопрос по этим скринам возник не только за тиковый объем. Чуть выше два скрина, там есть объем 3859, что это, в чем он измеряется, рублях, лотах, контрактах ... эта цифра совпадает с тем что выдает биржа, и как эта цифра называется на бирже ?
Также нужно понимать как эти цифры представляются платформой. Ну типа как теперь нарезаются свечки. Есть платформы где свечки режутся точно по времени, плевать были сделки или нет, пришло время - начинаем рисовать новую свечу (при таком способе построения очень часто, клоуз свечки будет совпадать с открытием следующей).
Раньше в МТ было по другому, мало того что началась по времени новая свеча, терминал ждал появление нового тика, и только тогда начинал рисовать свечу, получалось что закрытие свечи никогда не было равно открытию, плюс дыры могли проявляться, если сделки проходят по одной цене.
А теперь как, открытие может быть равно закрытию ? Дыр не будет если прошли сделки ?
тут же все взаимосвязано, вот многие говорят что тестирование по открытиям свечек более точное, а ведь причина именно в том как строятся эти свечи. Я наверное уже десятка два знаю различных способов нарезки из тиков различных "свечек"
А как сочетаются вот эти 2 цифры
и отчет с биржи за этот день
Добрый день!
Посмотрите почту в терминале.
Там сказано, что данные по графикам транслируются не правильно.
(это продолжается уже 3-ий день)
Мне интересно.
Если бы там был хотя бы 'открытый интерес', мне было бы интересно ... Ждём реально биржевой МТ6...
Уважаемый, прежде чем что либо писать, потрудитесь почитать документацию:
ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER
Идентификатор
Описание
Тип свойства
SYMBOL_SESSION_DEALS
Количество сделок в текущей сессии
long
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS
Общее число ордеров на покупку в текущий момент
long
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS
Общее число ордеров на продажу в текущий момент
long
Информация об открытом интересе уже давно доступна и транслируется в МТ5 в режиме реального времени.
Уважаемый, прежде чем что либо писать, потрудитесь вникнуть в контекст.
Речь шла об исторических рядах тиковых объёмов, которых как раз было бы достаточно в ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER.
Билд 1100