ФОРТС. Вопросы по исполнению - страница 25

barabashkakvn:
Какой сервер? 
 

Сайт биржи приводит данные по сессиям. Сессия растянута на два календарных дня. Например сессия за 7 апреля 2015 начинается с 19-00 6-го апреля и заканчивается в 18-45 7-го апреля. 

Таким образом все разночтения из-за разных временных рамок.

 
barabashkakvn:

Поясните лично для меня. Правильно ли я понял Ваш ответ.

Для биржы теперь тиковый объем это количество сделок, а не количество изменений цены last как для форекса ? 

 
Prival-2:

Не берите в голову. Этот ряд показывает уровень относительной влажности под четвёртой ногой северного моста седьмого слота второй стойки сервера брокера. Но только если были сделки, иначе эта информация лишняя.
 
pronych:
Мне интересно.

Есть цифры их выдает платформа и нужно понимать  физическую суть этих цифр. Пользоваться или нет этой информацией это уже второй шаг. Прежде нужно понять что эта цифра означает, а уже потом как эту цифру использовать (и можно ли использовать вообще).

У меня кстати вопрос по этим скринам возник не только за тиковый объем. Чуть выше два скрина, там есть объем 3859, что это, в чем он измеряется, рублях, лотах, контрактах ... эта цифра совпадает с тем что выдает биржа, и как эта цифра называется на бирже ?

 Также нужно понимать как эти цифры представляются платформой. Ну типа как теперь нарезаются свечки. Есть платформы где свечки режутся точно по времени, плевать были сделки или нет, пришло время - начинаем рисовать новую свечу (при таком способе построения очень часто, клоуз свечки будет совпадать с открытием следующей).  

Раньше в МТ было по другому, мало того что началась по времени новая свеча, терминал ждал появление нового тика, и только тогда начинал рисовать свечу, получалось что закрытие свечи никогда не было равно открытию, плюс дыры могли проявляться, если сделки проходят по одной цене.

А теперь как, открытие может быть равно закрытию ? Дыр не будет если прошли сделки ?

тут же все взаимосвязано, вот многие говорят что тестирование по открытиям свечек более точное, а ведь причина именно в том как строятся эти свечи. Я наверное уже десятка два знаю различных способов нарезки из тиков различных "свечек" 

 
olyakish:

А как сочетаются вот эти 2 цифры

и отчет с биржи за этот день 


Добрый день!

Посмотрите почту в терминале.

Там сказано, что данные по графикам транслируются не правильно. 

(это продолжается уже 3-ий день) 

 
Prival-2:

Мне интересно.

Если бы там был хотя бы 'открытый интерес', мне было бы интересно. А так, когда каждый брокер или "кухня" пишет туда что ему взбредёт в голову... даже если туда пишется реальное количество сделок, в виде исторической статистики мне это совершенно не интересно. Имхо, пустое использование трафика и памяти. Возможно, для преемственности с МТ4. Ждём реально биржевой МТ6...
 
pronych:
Если бы там был хотя бы 'открытый интерес', мне было бы интересно ... Ждём реально биржевой МТ6...

Уважаемый, прежде чем что либо писать, потрудитесь почитать документацию:

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER 

Идентификатор

Описание

Тип свойства

SYMBOL_SESSION_DEALS

Количество сделок в текущей сессии

long

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

Общее число ордеров на покупку в текущий момент

long

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

Общее число ордеров на продажу в текущий момент

long

 

Информация об открытом интересе уже давно доступна и транслируется в МТ5 в режиме реального времени. 

 
Уважаемый, прежде чем что либо писать, потрудитесь вникнуть в контекст.

Речь шла об исторических рядах тиковых объёмов, которых как раз было бы достаточно в ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER.

 

Билд 1100

2015.04.20 16:20:05.147 Trades  'ххххх': cancel order #12938861 buy limit 3.00 CHMF-9.15 at 55736
2015.04.20 16:20:05.156 Trades  'ххххх': cancel order #12938861 buy limit 3.00 CHMF-9.15 at 55736 placed for execution in 8 ms
2015.04.20 16:20:05.547 Trades  'ххххх': buy limit 1.00 CHMF-9.15 at 53352
2015.04.20 16:20:05.559 Trades  'ххххх': buy limit 1.00 CHMF-9.15 at 53352 placed for execution in 11 ms
2015.04.20 16:20:06.157 Trades  'ххххх': modify order #12938961 buy limit 1.00 CHMF-9.15 at 53352 sl: 0 tp: 0 -> 54901, sl: 0 tp: 0
2015.04.20 16:20:06.166 Trades  'ххххх': modify order #12938961 buy limit 1.00 CHMF-9.15 at 53352 sl: 0 tp: 0 -> 54901, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 8 ms
2015.04.20 16:20:07.179 Trades  'ххххх': modify order #12938961 buy limit 1.00 CHMF-9.15 at 54901 sl: 0 tp: 0 -> 56150, sl: 0 tp: 0
2015.04.20 16:20:07.189 Trades  'ххххх': modify order #12938961 buy limit 1.00 CHMF-9.15 at 54901 sl: 0 tp: 0 -> 56150, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 10 ms
2015.04.20 16:20:12.373 Trades  'ххххх': cancel order #12937245 sell limit 3.00 RTKM-9.15 at 9049
2015.04.20 16:20:12.689 Trades  'ххххх': cancel order #12937245 sell limit 3.00 RTKM-9.15 at 9049 placed for execution in 316 ms
2015.04.20 16:20:23.514 Trades  'ххххх': cancel order #12938961 buy limit 1.00 CHMF-9.15 at 56150
2015.04.20 16:20:23.527 Trades  'ххххх': cancel order #12938961 buy limit 1.00 CHMF-9.15 at 56150 placed for execution in 13 ms
2015.04.20 16:20:32.530 Trades  'ххххх': cancel order #12935412 sell limit 1.00 CHMF-9.15 at 59250
2015.04.20 16:20:32.540 Trades  'ххххх': cancel order #12935412 sell limit 1.00 CHMF-9.15 at 59250 placed for execution in 10 ms
2015.04.20 16:20:44.125 Trades  'ххххх': cancel order #12938816 sell limit 2.00 UCHF-9.15 at 0.9624
2015.04.20 16:20:44.136 Trades  'ххххх': cancel order #12938816 sell limit 2.00 UCHF-9.15 at 0.9624 placed for execution in 10 ms
